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ofo陷卖身两难：滴滴阿里找谁接盘？

ofo陷卖身两难：滴滴阿里找谁接盘？
2018年08月04日 01:37 华夏时报
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　　ofo陷卖身两难：滴滴阿里找谁接盘？

　　■本报记者 张杰 北京报道

　　摩拜被美团收购之后，其在单车行业的另一竞争对手——处在风雨飘摇中的ofo，到底是卖给滴滴出行还是阿里系备受业界关注。

　　8月3日，有媒体曝出消息称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前不同的是，这次是滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。不过，此后ofo称“该消息不属实”。但不可否认的是，ofo似乎已处在挣扎边缘，此前加速扩张的态势也一去不复返。

　　从快速崛起到频传卖身，到底是什么原因让ofo走到如此困境？在滴滴出行与阿里巴巴通过不同方式先后取得话语权之后，ofo到底最终花落谁家备受关注。

　　再现收购漩涡

　　单车行业后起之秀的ofo到底会花落谁家，至今仍处在外界的猜测之中。

　　8月3日，凤凰科技援引知情人士消息称，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，滴滴与蚂蚁金服联合出资14亿美元收购，并承担ofo 2亿美元的债务。该人士进一步透露，目前滴滴和蚂蚁金服已经与ofo签署了框架协议。

　　对此，滴滴方面表示，不发表评论；而ofo联合创始人于信也在微信上评价称，官方声明都不想再发了，太假了。

　　其实此前，关于ofo“卖身”已经有过多轮传言。早在7月底，市场即有消息称，滴滴对ofo的收购已经接近尾声，但未最终达成收购协议，滴滴方面的收购价格一再下降，只有美团收购摩拜的一半，现在还在不断降价。

　　除此之外，在8月1日，还有消息称，ofo和滴滴近期就收购一事有过多次接触，谈判接近尾声，双方就收购价格持续拉锯。

　　有业内人士对记者分析说，之所以会出现如此的传言，一方面原因是ofo的股权已经进行了多次的融资和抵押，另一方面大股东戴威的股权已经不是一家独大，掌门人话语权已经逐渐变弱。

　　众所周知，从2015年夏天北京几所高校里诞生到现在，ofo这辆“单车”已经骑了3年多，顶着中国第一个无桩共享单车平台、中国规模最大共享单车平台等多个头衔，ofo一直是共享单车行业里的明星企业，受到众多巨头和投资机构的青睐。

　　从2015年3月的数百万人民币天使轮融资，到2018年3月E2-1轮8.66亿美元融资，ofo3年来仅公布过确切数字的融资额就已经累计超过21亿美元。

　　然而这一切似乎并没有让ofo找到合适的盈利模式和再度进行融资的渠道，随着单车行业竞争日趋激烈，如何再融资续命成为ofo唯一的出路。

　　另有业内人士对记者分析说，自从今年3月戴威通过动产抵押方式开始对外借款之后，ofo实际上已经处在风雨飘摇之中。

　　根据资料显示，今年3月，工商信息显示，ofo创始人戴威通过动产抵押方式，先后两次将其资产共享单车作为质押物，换取阿里巴巴共计17.7亿元的借款。

　　记者查阅资料了解到，第一笔质押发生于2018年2月5日，位于北京、深圳、上海、广州四地的共计4447572辆自行车被作为资产，抵押给了“上海云鑫创业投资有限公司”，债权数额为5亿元。第二笔质押发生于2018年2月12日，抵押物为浮动数量的共享单车，抵押权人为浙江天猫技术有限公司，债权数额为12.66亿元。

　　截至2018年3月31日，阿里巴巴持有ofo大约12%的股权，蚂蚁金服也是ofo的股东。“再加上此前滴滴与ofo高层之间的控股风波，最终让ofo一直处在未来发展方向的争议风波之中。”上述人士对记者分析说，而近期持续传出被出售传言，似乎也在情理之中。

　　向左向右困境

　　如今摩拜已经被美团收购，哈罗背靠阿里，共享单车行业还没有清晰的盈利模式，孤军奋战的ofo如果没有及时拿到资金补充弹药，在接下来的竞争中会很不利。

　　细数ofo的融资之路，ofo背后占有阿里巴巴、滴滴、蚂蚁金服、顺为资本、经纬中国等等巨头。正是由于靠这些资本持续续命，想要独立的ofo难免陷入被资本左右的命运。

　　共享单车行业在疯狂吸金时，很难独自造血盈利的难题就一直悬在行业参与者的头上。2017年初开始便不断有中小平台宣布退出市场或停止运营。作为行业领先者的ofo和摩拜一直明争暗斗，但行业地位的争夺让它们对资金输血的依赖越来越重。

　　在能够实现盈利之前，找到更好的资金来源成了继续前行的必要选择，摩拜卖身美团在某种意义上说也与此相关。ofo显然并不愿意被收购，即便是屡次传出存在潜在收购要约，ofo均予以否认。

　　更糟糕的是，坏消息一波接着一波，ofo撤出海外市场的消息时有传来。根据公开报道，近一个多月以来，ofo被曝撤出或暂停部分业务的国家和地区至少有7个，包括印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国、西班牙等。有业内分析指出，接下来这份名单可能还会加长。

　　然后7月26日，又传来了300万小黄车即将“失联”的消息，原因是ofo连续半年以上没有支付智能锁通信服务费。

　　虽然遭遇如此困境，不愿意被收购的ofo似乎一直在坚持，因为从长远的发展来看，ofo向左向右均是艰难。

　　“在资金链紧张的情况下，投身滴滴，必将面临被低估的困境。此前在高层有歧义的情况下，收购完成之后，高层彻底换血是必然。”有业内人士对记者分析说，而转向阿里或将失去品牌， 因为阿里盘子比较大，行业竞争性强，虽然高层不会有多大的变动，但ofo也迟早面临被并购的风险。

　　对于滴滴来说，出行是它的根本，共享单车是必须要做的一条业务线，这也是滴滴多次投资ofo的原因之一。但由于中间经历曲折，2018年初，滴滴与ofo的关系变得微妙，随后宣布托管小蓝单车以及独立运营青桔单车。

　　而此前阿里和蚂蚁看中了共享单车这个机会，开始重金买入，ofo也正式引入了阿里的资本，有了一些稳定的发展。但在之后，阿里把重心放在了自己旗下的哈罗单车，也渐渐放弃了ofo。

　　面对如此困境，再下一个发展的十字路口，戴威和他的ofo下一步要向左还是向右？对此本报记者将持续关注。

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