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小米上线互联网空调 创新不足恐难撼市场格局

小米上线互联网空调 创新不足恐难撼市场格局
2018年08月02日 16:23 通信信息报
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　　记者：周静

　　智能家居领域又杀入了一匹黑马，这次的入局者又是小米。据悉，小米“米家互联网空调”于7月23日正式在小米商城上架，零售价为1999元，公测价仅为999.5元。此次小米推出的米家空调最大的卖点在于智能，可通过小爱同学语音控制对其进行操控，作为智能家居新产品，这款空调受到了广泛关注。但值得注意的是，国内空调市场早已进入成熟期，传统家电厂商已将市场份额瓜分殆尽，小米此次入局空调市场，如果没有足够的创新力提升客户的期待值，恐怕很难撼动传统家电厂商的优势地位。

　　小米三次杀入空调市场

　　小米在智能家居市场早有布局，此前推出的小爱同学音箱一方面符合了智能家居市场的潮流趋势，另一方面也将此作为智能家居产业链的重要入口，而现在小米智能家居市场又新添了一款产品，米家互联网空调。这款于近日上线的空调产品，从功能上看，与传统空调区别不大，功率1.5匹、三级能效，但其能够支持支持0.1℃温控，这充分契合了其宣传语“不将就的舒适，这一点很重要”；在价格方面，总价为为售价1999元+200元安装费，相当于2199元，这似乎不太符合小米时常采取的“性价比”手段，毕竟这个价格档位的传统空调数量也相当多。事实上，米家互联网空调更多还是在外观和智能化上下文章，极简外观区别于市场上的其他产品，而功能上则可使用小爱同学对空调进行操控。

　　其实，这已经不是小米第一次进军空调领域，此前小米已进行了两次尝试。2015年6月，小米曾联合美的推出了i青春智能空调，这款空调反响平平，总体来说还是美的主导产品生产，小米只是加入了一些智能化建议；而在2017年8月，小米投资的生态链公司智米科技发布第一台空调产品——智米空调，这并不是“米家”品牌空调，且4399的高昂价格也缺乏竞争力。

　　小米为何执意做空调

　　从小米之前在空调上的关注度来看，小米对空调产品相当执着，且开展了多样化尝试，那么为何小米在智能化产品布局中选择了空调这个切入点呢？

　　首先，这恐怕与格力空调的“董 小姐”有着不解之缘。不知大家是否注意到，今年是雷军与格力电器董事长董明珠“10亿赌约”的最后一年，在此时期，小米选择加入空调市场大战，与包括格力在内的传统空调厂商一较高下，不难看出，雷军与董明珠的对峙之意。

　　其次，小米于2017年推出的智米空调并没有得到市场的良好反馈，也始终没有在家电行业主流销售渠道，如苏宁、京东、天猫等渠道进行销售，对于小米而言，急需一款产品证明自己能够在空调行业站稳脚跟，也向大众证明互联网空调的确是可以实现并且符合市场需要的。而且，此次再推出米家互联网空调，有利于帮助消化智米空调的原材料库存，同时能实现与智米在空调高中端市场的共同拓展。

　　第三，小米进军空调市场与格力意图造车其实是异曲同工，都是在自身市场饱和的基础上，希望有更多发展可能，寻求更多市场突破。而据一些空调业内人士表示，国内空调行业根本没有多大的技术壁垒，因此小米的跨界就显得更加游刃有余。

　　无法真正切中用户痛点

　　虽然小米在宣传营销上颇具信心，但米家互联网空调是否能真正搅动空调市场，还有待未来的市场验证。然而，从目前小米透露出来的空调卖点来看，想要打动消费者的芳心，似乎还欠些火候。

　　我们都知道，国内空调市场已经进入成熟期，传统家电厂商推出的空调产品足够满足消费者的日常需求，而从销量上看，美的、格力和海尔等一线空调厂商已经牢牢把握住了市场，并充分得到消费者的认可。而从米家空调自身来看，其功能和价格与传统厂商并未明显拉开差距，单凭小爱同学对空调的语音操控还不足以驱动客户购买产品，小米的真正目的是希望米家空调成为其智能家居产品中的重要一环，和其他产品共同形成完整的智能家居产品生态链，但从现在来看，小米是否能够更好地整合米家众多家居产品数据，形成良好的服务闭环，已经成为小米首要需要考虑的问题。传统厂商的服务已经被客户认可，自家产品还不足以打动用户，这样相较下来，米家互联网空调的胜算颇为令人担忧。

　　同时，售后问题也成为小米空调的一大短板，售后质量是消费者在选择产品的重要依据，传统家电行业在售后领域自不必说，小米作为市场的新入场者，能够做好未来的售后工作还是未知数。

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