爱奇艺CEO：限制综艺节目演员片酬的指导意见已执行

多部门在6月联合印发的影视行业“限酬令”，已经对行业产生影响。

“（对于）综艺节目，监管部门在演员片酬方面已经给了一些指导意见，电视行业和互联网视频行业已经按照这些指导意见，主要涉及演员片酬限制，已经开始执行。”在8月1日财报发布后的电话会上，爱奇艺CEO龚宇表示。

“关于电视剧方面，政府和我们都在思考和讨论过程中，还没确定方案。”龚宇说。

龚宇提到，今年4月，国内三大视频网站腾讯视频、优酷和爱奇艺联合发布了《关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议》，呼吁共同抑制不合理的高片酬现象，在内容制作层面，将演员的片酬比例控制在合理的成本范围内。

不过，这一联合声明并不具有约束性，“这个声明更多是倡导的意思，没有约束性，未来有可能出台对演员片酬有约束性的announcement（公告）。”龚宇称。

今年6月27日，中央宣传部、文化和旅游部、国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局等联合印发《通知》，要求加强对影视行业天价片酬等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。

《通知》强调，要制定出台影视节目片酬执行标准，明确演员和节目嘉宾最高片酬限额，现阶段，严格落实已有规定，每部电影、电视剧、网络视听节目全部演员、嘉宾的总片酬不得超过制作总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。

按照龚宇的说法，目前在综艺节目中，对于演员片酬限制已经开始执行。

值得注意的是，今年以来，已经有多档综艺节目出现了延期播出的情况。6月底，优酷的《真相吧花花万物》宣布延期上线，7月20日，《中国好声音》在官方微博宣布该周节目延期播出，7月26日，优酷制作的《想想办法吧！爸爸》宣布延期播出。

一位从事文娱行业投资的人士告诉记者，多档综艺延期背后，或与监管部门对综艺节目的调控以及明星参与综艺节目的片酬限制有关。

限制演员片酬将有助于调整影视内容制作成本结构，真正优质的内容始终受到市场的追捧。

“好的剧头部的剧，价格比去年还是有明显上涨，但其他一般类型的剧，比以前更难销售了，也就是很多剧我们这个行业不愿意去采购了。”龚宇说，对于在线视频行业，采购的剧已经到饱和状态，“如果我们采购更多的剧，边际收益会快速下降，这是一个好事。对于我们这个行业来讲，价格上涨和采购预算上涨的趋势肯定会得到缓解。”

下游的平台商采购数量饱和，将倒推至上游对内容生产投资产生影响。“过去的三四年时间，中国的投资市场在内容制作方面非常活跃，所以产生了大量的新的公司，但这些新的公司出产的作品已经过多了，已经超过了市场的需求，所以这个市场会逐渐冷却下来，这是一个明显的趋势。”

8月1日，爱奇艺发布了截至6月30日的2018年第二季度财报，报告期内，爱奇艺总收入为62亿元人民币，同比增长51%。

收入的高增长同样伴随着成本投入的增加，爱奇艺离实现盈利尚存距离，其在报告期内的运营亏损为13亿元人民币，不过22%的运营亏损率为较去年同期的24%略有收窄。

截至2018年6月30日，爱奇艺会员规模达6710万，同比增长75%，其中付费会员数为6620万。

目前，爱奇艺最主要的收入来源还是付费会员服务和广告，龚宇谈及未来付费会员的长期趋势时表示，会员会继续持续高速增长，“这个趋势非常好。”

广告业务方面，龚宇介绍，“（爱奇艺）信息流广告增长非常好，品牌广告在下半年我们保持谨慎的乐观，最主要的原因是品牌广告主的预算基本上是固定的，刚过去的世界杯，央视获取了大量的品牌广告主的预算，比原来的预期要多一些，可能要对下半年的品牌广告市场产生一定的影响，但这个影响是有限的。”

眼下，内容成本仍然是各大视频网站最主要的开支项，龚宇介绍，目前爱奇艺最大的内容预算是电视剧采购，其次是网剧综艺节目制作。

从成本项来看，爱奇艺在第二季度的运营成本为61亿元，其中内容成本为47亿元，较去年同期增长47%。爱奇艺CFO王晓东在电话会上回答提问时表示，将持续对内容进行投入，内容成本也将增加，“因为我们认为，对内容的投入将在长期带来收益。”