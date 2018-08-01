爱奇艺高管解读财报：未来几年会继续加大内容投入

新浪科技讯 北京时间8月1日下午消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币62亿元（约合9.325亿美元），同比增长51%；第二季度净亏损为人民币21亿元（约合3.169亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币9.532亿元，同比扩大亏损。

财报发布后，爱奇艺创始人、CEO龚宇以及CFO王晓东等公司管理层召开电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师梁伟亮（Eddie Leung）：管理层能否谈一谈对今年余下时间内容成本趋势的看法？刚才您们似乎提到，爱奇艺会在今年下半年播放更多知名电视剧，这一播放计划将会改变上半年的内容成本水平，因为上半年爱奇艺主打原创综艺节目。

王晓东：我认为，我们之前已经详细介绍了爱奇艺的内容战略，特别是原创内容。我们觉得这一战略行之有效，所以至少在未来几年，我们会继续在内容上展开投资，虽然内容成本在营收中所占的比重较高。目前，内容成本占总营收的比重在70%-80%之间，到今年年底会接近80%，因为我们认为，从长远角度讲，在内容上的投资可以带来更好的收益。就流量而言，第三季度是一年的旺季，因此我们肯定会在本季度加大内容投入，以吸引更多的用户流量，创建更稳定的用户群。

瑞士信贷分析师托马斯·庄（Thomas Chong）：第一个问题，管理层可否谈一谈付费订阅用户的长期趋势？第二个问题关于今年下半年爱奇艺广告业务的前景，请管理层详细介绍一下。

龚宇：首先，付费会员会持续高速增长，这个趋势非常好。至于今年下半年的广告趋势，我们有两种广告，最主要的是品牌广告，其次是信息流广告，信息流广告增长势头非常快，我们对下半年品牌广告持谨慎乐观的态度，最主要的原因是，品牌广告主的预算基本上是固定的，在刚刚过去的俄罗斯世界杯，中央电视台获取了大量品牌广告主的预算，比原来的预期要多一些，可能会对下半年的品牌广告市场带来一定的影响，但这种影响是有限的，不会太大。

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