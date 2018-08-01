爱奇艺第二季度营收62亿元 净亏同比扩大

新浪科技讯 北京时间8月1日凌晨消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布了截至6月30日的2018财年第二季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币62亿元（约合9.325亿美元），同比增长51%；净亏损为人民币21亿元（约合3.169亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币9.532亿元，同比扩大亏损。

据雅虎财经汇总的数据显示，1名分析师此前预计爱奇艺第二季度营收将达人民币48.8亿元。财报显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币62亿元（约合9.325亿美元），超出预期。

主要业绩：

-爱奇艺第二季度总营收为人民币62亿元（约合9.325亿美元），同比增长51%；

-爱奇艺第二季度运营亏损为人民币13亿元（约合2.007亿美元），运营亏损率为22%；相比之下，爱奇艺去年同期的运营亏损为人民币9.907亿元，运营亏损率为24%；

-爱奇艺第二季度净亏损为人民币21亿元（约合3.169亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币9.532亿元，同比扩大亏损。爱奇艺第二季度每股普通股摊薄亏损为人民币3.01元（约合0.45美元）；

-截至2018年6月30日，爱奇艺的总订阅会员人数为6710万人，与截至2017年6月30日的3830万人相比增长73%。截至2018年6月30日，爱奇艺的付费订阅会员人数为6620万人。

爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇博士表示：“我们非常高兴能跟大家分享爱奇艺在第二季度的强劲表现，得益于丰富的内容储备和一批爆款自制内容的上线，我们的会员业务和广告业务在本季度双双取得大幅增长，会员数更创下新高。展望未来，爱奇艺将继续加大在技术研发上的投入和内容库的拓展，通过不断完善我们的娱乐生态系统、打造创新、多元的货币化模式，实现IP价值的充分变现。”

爱奇艺首席财务官王晓东表示：“第二季度总收入同比增长51％，高于我们的预期。我们看到各个业务线的货币化效率在持续提升，这得益于我们强大的内容自制能力，以及本季度推出的一系列提高运营效率的举措。我们正在按计划推进公司战略，并为股东创造长期的、可持续的价值。”

财务分析：

爱奇艺第二季度总营收为人民币62亿元（约合9.325亿美元），同比增长51%。

爱奇艺第二季度会员服务营收为人民币25亿元（约合3.740亿美元），同比增长66%，主要由于订阅会员人数增长，而会员增加的推动力则是爱奇艺的优质内容以及公司在第二季度中推出的多项运营计划。

爱奇艺第二季度在线广告服务营收为人民币26亿元（约合3.956亿美元），同比增长45%，主要由于品牌广告业务的商业化效率提高，其推动力来自于强大且不断扩大中的原创内容库（尤其是第二季度中爱奇艺原创的综艺节目）以及信息流中广告业务的强劲动能。

爱奇艺第二季度内容分发营收为人民币5.394亿元（约合8150万美元），同比增长18%，主要由于公司在第二季度中向外部合作伙伴分许可了多部重要剧集。

爱奇艺第二季度其他营收为人民币5.389亿元（约合8140万美元），同比增长62%，主要由于各项垂直业务在第二季度中表现强劲。

爱奇艺第二季度营收成本为人民币61亿元（约合9.229亿美元），比去年同期的人民币42亿元（扣除增值税之后）增长47%，主要由于内容成本增长，而内容成本增长则是由于，爱奇艺继续进行投资以打造全面的、多样化的内容库，期间原创内容和授权版权的商业化程度提高。爱奇艺第二季度内容成本为人民币47亿元（约合7.090亿美元），同比增长47%。

爱奇艺第二季度销售、总务和行政支出为人民币9.499亿元（约合1.436亿美元），同比增长51%，主要由于渠道和营销支出增长，以及由于内容相关的促销和品牌支出增长。

爱奇艺第二季度研发支出为人民币4.415亿元（约合6670万美元），同比增长50%，主要由于研发人员增加。

爱奇艺第二季度运营亏损为人民币13亿元（约合2.007亿美元），相比之下去年同期的运营亏损为人民币9.907亿元。爱奇艺第二季度运营亏损率为22%，相比之下去年同期的运营亏损率为24%。

爱奇艺第二季度其他支出总额为7.683亿元（约合1.161亿美元），相比之下去年同期的其他收入总额为人民币3820万元。在2018年第二季度中，爱奇艺认列了人民币7.780亿元（约合1.176亿美元）的汇兑损失，这是由于人民币兑美元贬值所致。

爱奇艺第二季度未缴纳所得税以前的亏损为人民币21亿元（约合3.168亿美元），相比之下去年同期为9.525亿美元。

爱奇艺第二季度所得税支出为人民币490万元（约合70万美元），相比之下去年同期的所得税支出为人民币70万元。

爱奇艺第二季度净亏损为人民币21亿元（约合3.169亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币9.532亿元。爱奇艺第二季度每股普通股摊薄亏损为人民币3.01元（约合0.45美元）。

截至2018年6月30日，爱奇艺所持现金、现金等价物和短期投资总额为人民币130亿元（约合20亿美元）。

业绩展望：

爱奇艺预计2018财年第二季度净营收将达人民币67亿元（约合9.853亿美元）到人民币69.8亿元（约合10.3亿美元）之间，同比增长43%到49%。这一预期反映了爱奇艺的当前和初步观点，存在很大的不确定性。

注：本财报中的人民币兑美元汇率为6.6171:1，但第三季度营收预期数字的人民币兑美元汇率除外，后者为6.80:1。

电话会议：

财报发布后 ，爱奇艺管理团队将于美国东部时间2018年7月31日晚上8点（北京/香港时间8月1日上午8点）召开财报电话会议，收听电话会议的电话号码如下：

国际：+65 67135090

中国内地：4006208038

美国： +1 8456750437

英国：+44 2036214779

中国香港：+852 30186771

密码：3476315

电话会议结束后，直至2018年8月8日，可拨打以下电话重复收听：

国际：+61-2-8199-0299

密码：3476315

此外，爱奇艺网站投资者关系频道http://ir.iqiyi.com/将对电话会议进行直播，并提供录音。

股价变动：

当日，爱奇艺股价在纳斯达克常规交易中收盘上涨1.28美元，报32.02美元，涨幅为4.16%。在随后截至美国东部时间18：12（北京时间1日6：12）的盘后交易中，爱奇艺股价再度上涨1.98美元，至34.00美元，跌幅为6.18%。过去52中，爱奇艺的最高价为46.23美元，最低价为15.30美元。(唐风)