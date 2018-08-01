直击|荣耀赵明：与小米竞争已结束 自营新零售存风险

新浪科技讯 8月1日凌晨消息，荣耀昨日下午举行Note10发布会，荣耀总裁赵明在接受新浪科技等媒体采访时表示，荣耀与小米的竞争已成过去式，荣耀的目标是2020年成为全球前五、中国前三的手机品牌。

此外，赵明在现场还详细解释了7月初荣耀发布的新零售3.0战略，将与合作伙伴共同建立新零售平台。他认为，完全自营的新零售模式面临着成本高的难点，将小厂商拒之门外。同时一旦产品遇冷，自营线下店将面临巨大危机。

与小米的竞争已成过去式

赵明首先在发布会上介绍了荣耀的发展状况。他介绍称，在今年京东618期间，荣耀实现手机品类单日和累计销量冠军。2018年6月，荣耀已经成为中国整体手机市场销量份额第三。在海外市场，今年上半年海外销量同比增长150%，其中印度市场销量同比增长300%，英国、西班牙销量分别同比增长200%和500%；今年第二季度在俄罗斯成为TOP2品牌。

在采访中，赵明表示荣耀今年的发展比预期中要好，2018年是荣耀全球化的元年，而荣耀海外的大爆发将会在2019年或者2020年。

小米和荣耀是互联网手机的两大代表厂商。小米上个月刚刚完成了IPO，这是否会对荣耀带来压力？赵明则认为，荣耀与小米的竞争已经结束。他援引数据称，荣耀已经连续多个季度超越小米成为国内第一互联网手机品牌。“我们的目标是2020年成为全球TOP5品牌，中国TOP3品牌，而不是往后面对标。”赵明说，“每一个对手都值得我们尊重和学习。中国市场是我们最重要的部分，但我们也会把目光放在全球市场来看。”

此前，华为消费者业务CEO余承东为华为今年的智能手机发货量定下了接近2亿台的目标，而正在大力推进全球化战略的荣耀将成为重要支撑。赵明表示，以目前的形势来看，今年2亿台的目标“好像变得不是挑战了”。7月18日，余承东刚刚华为nova新品发布会上宣布，华为手机2018年发货量已经突破1亿台。

自营新零售模式存风险

在发布会上，赵明对7月初发布的新零售3.0战略进行了进一步的解释。

他认为，以小米为代表打造的是单形态突破的新零售1.0，阿里和腾讯作为代表打造了资本驱动生态化布局的新零售2.0，但新零售不应只是巨头游戏，荣耀希望与合作伙伴一起打造更开放的新零售3.0。

具体而言，荣耀将通过华为HiLink协议与业界厂商展开深度合作，在保留各自品牌的前提下共建IoT生态。新零售3.0战略将把零售商店面、荣耀IoT生态产品和荣耀O2O平台整合流动起来，统一为消费者服务。荣耀将从O2O引流、爆款选品、动态库存管理和物流管理等方面赋能零售商，从而降低其试错成本。

据发布会现场公布数据显示，目前荣耀手机共生品牌达150多家，共享流量产品超9000款，流量总入口已达亿级。

赵明还公布了荣耀在线下渠道方面的进展，荣耀线下体验店已累计建成740余家，荣耀专区专柜8000余家，此外，荣耀线下合作伙伴门店也已经突破万家。不过他强调，荣耀目前没有做一家自营的线下体验店，而是交给合作伙伴来做。“小米之家的模式，一是成本太高；二是一旦自身产品遇冷，自营线下店将面临巨大风险”。(张俊)