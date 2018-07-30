小红书斥大众点评内容抄袭 回应：是违规转载

原标题：内容抄袭？ 大众点评：是违规转载

王海 钱童心

【“避风港规则”也因此变成了搜索网站和分享网站的“安全港”,甚至演变成某些网站承担侵权赔偿责任的挡箭牌】

从年初开始一直在改版的大众点评陷入一场侵权纠纷。

7月28日下午，小红书官微发布声明，指责大众点评大量抄袭小红书用户的内容。据小红书估计，抄袭的数量在百万条量级。

小红书方面称，根据《中华人民共和国著作权法》第四十七条及《民法通则》第九十九条的规定，大众点评的行为严重侵犯了小红书及小红书用户的合法权益。小红书会对大众点评追责到底，帮助用户维权。

7月29日下午，大众点评对第一财经记者表示，近期收到小红书及小红书内容作者的投诉，发现在大众点评平台上出现大量未经授权的小红书账户及内容，接到投诉后采取相关技术措施，在7月27日，完成所有内容排查与全部清理下线，并通过技术手段确保该类问题不再出现。

大众点评方面称：“经调查，该事件发生是因为大众点评新上线试运营的推荐栏目在未经授权的情况下对相关内容进行了违规转载。”

“类似的侵权也没办法，搬运内容很多互联网公司都干过，打官司很麻烦，因为就算证明了抄袭也很难证明损失。”一位投资了大众点评的投资界人士表示，“大众点评上的内容适用于避风港原则，也就是说，平台对用户上传的内容不用负责，申诉的话删除内容就够了。”

“避风港”原则是指在发生著作权侵权案件时，当ISP（网络服务提供商）只提供空间服务，并不制作网页内容，如果ISP被告知侵权，则有删除的义务，否则就被视为侵权。如果侵权内容既不在ISP的服务器上存储，又没有被告知哪些内容应该删除，则ISP不承担侵权责任。后来避风港原则也被应用在搜索引擎、网络存储等方面。但“避风港规则”也因此变成了搜索网站和分享网站的“安全港”,甚至演变成某些网站承担侵权赔偿责任的挡箭牌——“先侵权、等通知；不通知、不负责；你通知、我删除、我免责”。

知识产权资深人士张耀东对第一财经记者表示：“大众点评平台上用于转载小红书内容的账号如果都是大众点评的盗用行为，显然构成不正当竞争。”

张耀东表示，大众点评如果完全照搬照抄小红书客户的信息，如客户名字、头像、发表内容，显然属于不当使用，有侵犯复制权、姓名权、肖像权的嫌疑；如果有篡改相关评论内容的情况，还有可能涉嫌侵犯了相关客户的作品修改权和作品完整权。

小红书于2013年成立，创立之初只是一个互联网社区，用户用到好的产品就会在这里写笔记，分享使用体验。

在小红书社区，用户通过文字、图片、视频笔记的分享记录这个时代年轻人的生活。因为常常有人留言追问，哪里可以买到这些好产品？小红书顺势开通了电商平台。公司官网显示，其用户数量接近1亿人。

“小红书为创建、收集、维护用户账户及其内容付出了经营成本，而用户内容又为小红书提供了商业利益，这种利益应该受到专属保护。”电子商务研究中心法律权益部助理分析师贾路路告诉第一财经记者，大众点评在无授权情况下复制小红书用户信息就是不劳而获地占有本来属于小红书的商业利益，违背了公平和诚实信用原则，北京、上海等多地法院曾对此类案例做出判决，认为构成不正当竞争。