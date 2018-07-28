新浪科技> 互联网 > 正文

拼多多的五环外陷阱：小米视界、三星视听和VDVD手机

拼多多的五环外陷阱：小米视界、三星视听和VDVD手机
2018年07月28日 11:03 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：寻找中国创客

　　记者：薛星星

　　编辑：魏佳

　　早年间，营养诀线、太白兔奶糖、康帅傅方便面……这些与正品极其类似的山寨产品曾在乡镇间“风靡一时”，他们不仅在名称上“碰瓷”正品产品，在外包装上也几乎完全“复制”，一不小心就让人上了当。

　　随着时代的进步，很多人以为这些产品已经慢慢地淡出了人们的视野，但是——

　　北京时间7月26日晚登陆美国纳斯达克的社交电商“拼多多”平台上，出现了“碰瓷”小米的“小米视界”，几乎是“营养诀线”的现代电商翻版。

　　商家客服言之凿凿地表示：“小米视界”是国家商标局注册商标，产品品质经过国家3C认证，采用原装及进口屏幕，质量可靠。

　　然而，记者在国家工商行政管理总局商标局官网查询发现，“小米视界”提交的注册申请已经于2018年7月6日被商标局驳回复审，目前处于申请收文阶段。

　　这些年消逝在人们眼中的“营养诀线”们，正在用另一种方式堂而皇之地登上电商平台，并且已经完成了从单纯的食品类向全品类的进化，“VDVD”手机、“三星视听”电视、“雅利阿道夫”洗发水、“Parmebos”纸尿裤……没有你想不到，只有他们做不到。

　　创客小表妹试着在拼多多上搜索“电视”，出现了一堆诸如“王牌致显”、“创维云视听”、“王牌KTV”、“海信智能”等各类电视机品牌。

　　其中，排名前列的“SHAASUIVG”电视吸引了创客小表妹的注意。

就是它！就是它！

　　乍一看，这个“SHAASUIVG”和大品牌三星的英文标识“SAMSUNG”颇有相似之处，而且拼单最低只需388元！比原价正品的三星电视便宜了十倍不止！

　　抱着好奇，小表妹询问了店家这款电视和正品三星的关系，这位店家是这么回复小表妹的：

　　店家说，这款电视是原装正品，品牌名为“三星视听科技”，并保证机器是“全新原装、全新配置”，而且“全国联保，保修5年，3年包换新”，还自带上门服务、30天无理由退货等等。

　　问到和正品三星的区别，店家回复称，和正品三星属于不同厂家，他们属于“非韩国进口”，但是“质量都是一样的”，只是他们是厂家直销的价格，因此相对更优惠，性价比更高。

　　害怕小表妹不相信，店家竟然还向小表妹发来了他们的官网地址，地址为“www.三星视听.com”。

　　小表妹在电脑上输入了这个网址……

三星视听官网三星视听官网

　　对比正品三星电视的官网，官网界面看起来也是有模有样，并且是“三星（香港）视听”，还有全国联保的电话。

　　往下滑，还有公司的产品展示，除了普通4K液晶电视，还有曲面的4k液晶电视，型号俱全。

　　不过，到了公司的新闻展示页面，就有些敷衍了，直接打了复制了几行“三星视听”了事，电视图片还一直加载不出来。

　　更让人吃惊的是，这几条新闻点进去，完完全全都是真实的三星电子的新闻，真可谓“以假乱真”。

“三星视听”网页上关于正品三星的新闻“三星视听”网页上关于正品三星的新闻

　　通过网页下方的备案信息查询可知，这家声称是“香港”的“三星视听”电视，其真实的背后公司为一家注册在四川的企业，成立于2016年11月，注册资本100万元，经营范围包括家用电器及家用电器零配件的销售、安装、维修等。

　　小表妹在国家工商行政总局商标局网站查询可知，上述"SHAASUIVG"商标及图案曾由马某某在2017年6月23日提交申请，但申请已被驳回，该商标目前处于无效状态。

　　目前，这家“三星视听”的电视在拼多多上已经卖出了1.1万台电视。

　　你可别以为类似这样“物美价廉”的商品仅此一件，在拼多多这个神奇的网站上，只有你想不到，没有你买不到。

　　比如，这款从包装到名称都与纸尿裤品牌“帮宝适 Pampers”极其类似的“Parmebos”，售价仅29.8元，已经卖出了48万件，以此计算，其销售额已经超过了1400万元。

　　它还有各式各样的孪生兄弟：Paonmepors、Parmepas、Pampermes、Pamphlets、Puobanrs……让你傻傻分不清楚。

左为拼多多上的“Parmebos”纸尿裤，右为帮宝适官网上的商品介绍左为拼多多上的“Parmebos”纸尿裤，右为帮宝适官网上的商品介绍

　　再来看看百货频道，页面排名第一的这款洗发水，外观与洗护类品牌“阿道夫”几乎完全相同，但店家将品牌的中文名称打了马赛克。

　　一位用户在购买后才发现该品牌并非正品，他在评价中晒出商品照片，写道：给大家看看特写，以为是阿道夫的人可以不用买了。

　　山寨品甚至会和正品并列出现，让你防不胜防。

拼多多的手机栏目下，左边VDVD，右边VIVO拼多多的手机栏目下，左边VDVD，右边VIVO

　　左边这款名为“VDVD X20（X21）”的手机，不仅商品标识、产品样式与国产手机品牌VIVO近似，其型号命名也几乎相同，售价最低仅需398元，还配备了人脸解锁+指纹解锁。商品页面上标注着：假一罚十。

　左为拼多多平台上“VDVD”手机页面，右为VIVO手机电商页面　左为拼多多平台上“VDVD”手机页面，右为VIVO手机电商页面

　　类似的品牌还有OPSSON、VIVK、MLLED米蓝、VIVL……看到最后，小表妹默默关掉了APP。

拼多多小米三星
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有