拼多多的五环外陷阱：小米视界、三星视听和VDVD手机

来源：寻找中国创客

记者：薛星星

编辑：魏佳

早年间，营养诀线、太白兔奶糖、康帅傅方便面……这些与正品极其类似的山寨产品曾在乡镇间“风靡一时”，他们不仅在名称上“碰瓷”正品产品，在外包装上也几乎完全“复制”，一不小心就让人上了当。

随着时代的进步，很多人以为这些产品已经慢慢地淡出了人们的视野，但是——

北京时间7月26日晚登陆美国纳斯达克的社交电商“拼多多”平台上，出现了“碰瓷”小米的“小米视界”，几乎是“营养诀线”的现代电商翻版。

商家客服言之凿凿地表示：“小米视界”是国家商标局注册商标，产品品质经过国家3C认证，采用原装及进口屏幕，质量可靠。

然而，记者在国家工商行政管理总局商标局官网查询发现，“小米视界”提交的注册申请已经于2018年7月6日被商标局驳回复审，目前处于申请收文阶段。

这些年消逝在人们眼中的“营养诀线”们，正在用另一种方式堂而皇之地登上电商平台，并且已经完成了从单纯的食品类向全品类的进化，“VDVD”手机、“三星视听”电视、“雅利阿道夫”洗发水、“Parmebos”纸尿裤……没有你想不到，只有他们做不到。

创客小表妹试着在拼多多上搜索“电视”，出现了一堆诸如“王牌致显”、“创维云视听”、“王牌KTV”、“海信智能”等各类电视机品牌。

其中，排名前列的“SHAASUIVG”电视吸引了创客小表妹的注意。

就是它！

乍一看，这个“SHAASUIVG”和大品牌三星的英文标识“SAMSUNG”颇有相似之处，而且拼单最低只需388元！比原价正品的三星电视便宜了十倍不止！

抱着好奇，小表妹询问了店家这款电视和正品三星的关系，这位店家是这么回复小表妹的：

店家说，这款电视是原装正品，品牌名为“三星视听科技”，并保证机器是“全新原装、全新配置”，而且“全国联保，保修5年，3年包换新”，还自带上门服务、30天无理由退货等等。

问到和正品三星的区别，店家回复称，和正品三星属于不同厂家，他们属于“非韩国进口”，但是“质量都是一样的”，只是他们是厂家直销的价格，因此相对更优惠，性价比更高。

害怕小表妹不相信，店家竟然还向小表妹发来了他们的官网地址，地址为“www.三星视听.com”。

小表妹在电脑上输入了这个网址……

三星视听官网

对比正品三星电视的官网，官网界面看起来也是有模有样，并且是“三星（香港）视听”，还有全国联保的电话。

往下滑，还有公司的产品展示，除了普通4K液晶电视，还有曲面的4k液晶电视，型号俱全。

不过，到了公司的新闻展示页面，就有些敷衍了，直接打了复制了几行“三星视听”了事，电视图片还一直加载不出来。

更让人吃惊的是，这几条新闻点进去，完完全全都是真实的三星电子的新闻，真可谓“以假乱真”。

“三星视听”网页上关于正品三星的新闻

通过网页下方的备案信息查询可知，这家声称是“香港”的“三星视听”电视，其真实的背后公司为一家注册在四川的企业，成立于2016年11月，注册资本100万元，经营范围包括家用电器及家用电器零配件的销售、安装、维修等。

小表妹在国家工商行政总局商标局网站查询可知，上述"SHAASUIVG"商标及图案曾由马某某在2017年6月23日提交申请，但申请已被驳回，该商标目前处于无效状态。

目前，这家“三星视听”的电视在拼多多上已经卖出了1.1万台电视。

你可别以为类似这样“物美价廉”的商品仅此一件，在拼多多这个神奇的网站上，只有你想不到，没有你买不到。

比如，这款从包装到名称都与纸尿裤品牌“帮宝适 Pampers”极其类似的“Parmebos”，售价仅29.8元，已经卖出了48万件，以此计算，其销售额已经超过了1400万元。

它还有各式各样的孪生兄弟：Paonmepors、Parmepas、Pampermes、Pamphlets、Puobanrs……让你傻傻分不清楚。

左为拼多多上的“Parmebos”纸尿裤，右为帮宝适官网上的商品介绍

再来看看百货频道，页面排名第一的这款洗发水，外观与洗护类品牌“阿道夫”几乎完全相同，但店家将品牌的中文名称打了马赛克。

一位用户在购买后才发现该品牌并非正品，他在评价中晒出商品照片，写道：给大家看看特写，以为是阿道夫的人可以不用买了。

山寨品甚至会和正品并列出现，让你防不胜防。

拼多多的手机栏目下，左边VDVD，右边VIVO

左边这款名为“VDVD X20（X21）”的手机，不仅商品标识、产品样式与国产手机品牌VIVO近似，其型号命名也几乎相同，售价最低仅需398元，还配备了人脸解锁+指纹解锁。商品页面上标注着：假一罚十。

左为拼多多平台上“VDVD”手机页面，右为VIVO手机电商页面

类似的品牌还有OPSSON、VIVK、MLLED米蓝、VIVL……看到最后，小表妹默默关掉了APP。