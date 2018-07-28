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股东起诉FB及扎克伯格 指发表误导性业绩声明

股东起诉FB及扎克伯格 指发表误导性业绩声明
2018年07月28日 09:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月28日上午消息，Facebook及其首席执行官扎克伯格于当地时间上周五被起诉——这是该社交媒体公司发布令人失望的业绩公告以来的第一起诉讼。此前不久，业绩公告导致Facebook股东的1200亿美元财富蒸发。

　　股东詹姆斯•卡库里斯（James Kacouris）在曼哈顿联邦法院提起诉讼，指控Facebook、扎克伯格和首席财务官大卫•韦纳（David Wehner）就公司营收增长放缓、营业利润率下滑以及活跃用户减少等问题发表误导性声明。

　　卡库里斯表示，当“真相”于上周三浮出水面时，市场无一不感到“震惊”。他说，第二天Facebook股价暴跌19%的原因是违反了联邦证券法。

　　该起诉讼为集体诉讼，尚未指明损失赔偿。Facebook发言人拒绝置评。在股票价格意外下跌后，股东们通常会在美国起诉公司，尤其是在财富损失惨重的情况下。

　　Facebook也因处理用户数据的丑闻而面临数十起诉讼，这起丑闻与英国公司剑桥分析（Cambridge Analytica）有关。许多起诉讼已经被旧金山的联邦法院合并。

　　而上周四的暴跌也打击了扎克伯格的底线。

　　《福布斯》杂志称，扎克伯格曾与沃伦•巴菲特并列全球第四大富豪，但这位伯克希尔•哈撒韦公司董事长目前的830亿美元财富已经超过了扎克伯格的660亿美元。

　　巴菲特目前在全球亿万富豪中排名第三，扎克伯格排名第六。

　　Facebook股价周五再度下跌0.8%，收于174.89美元。(赛文)

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