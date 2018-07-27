与董小姐10亿元赌约临近 雷军再推小米空调

本报见习记者 向炎涛

前有格力做手机，后有小米造空调。在雷军和董明珠10亿元赌约临近之际，小米再次跨界进入空调市场。

7月23日，小米推出一款价格1999元的米家互联网空调。《证券日报》记者在小米商城看到，目前该产品处于第二轮公测阶段，仅在指定7个城市限量开售。

事实上，这并不是小米第一次进军空调领域。早在2015年，小米就和美的合作推出首款2699元的“ i·青春智能空调”；2017年8月份，小米生态链企业智米科技再次发布一款4399元的全直流变频空调，由智米科技与长虹空调联合研发，并由长虹空调生产。但两款空调均未在市场上掀起水花。

如今第三次进入空调市场，雷军或许是为上市之后的高估值寻求新的增长，目前小米已经打造了一个IoT生态。小米招股书显示，2017年，IoT和生活消费产品收入234亿元，占总营收 20.5%。IoT和生活消费产品收入主要来源于自有产品，包括智能电视、笔记本电脑、人工智能音箱、智能路由器等，以及生态链产品的销售。而“硬件+新零售+互联网服务”的“铁人三项”商业模式正是被视为小米高估值的来源。

浙商证券研报认为，小米布局空调的野心在于智能家居，小米未来还会不断借力国内闲置的空调产能推出多种型号的互联网空调，以空调为范本整合米家众多loT 设备，让小米智能家居形成一个服务闭环。若成，小米智能家居再下一城；若败，小米轻资产运营也不会损失过重。而这也是过去几年小米手机、电视的核心成长路径。

家电行业资深观察人士刘步尘对《证券日报》记者表示，小米切入空调领域，有两个逻辑出发点：一是和小米手机、电视、净化器的逻辑一样，逐步向家庭互联网领域渗透，空调是必由之路；二是，当董明珠决定做手机那一天，就注定了雷军一定会做空调，这是互联网拆台的逻辑。

“小米的成功，实际上是商业模式的成功，它是第一个完全按互联网思维出发的企业，这让它赢得了年轻消费者的喜爱。但是在产品层面，小米竞争力并不明显，以这款米家互联网空调为例，它能做到的，美的、格力早就做到了，并不具有实质性产品创新优势。”刘步尘表示。

雷军和董明珠的10亿元赌约将在今年年底到期。《证券日报》记者查阅小米招股书和格力电器财报发现，2017年小米营业收入1146亿元，同比增长67.5%；格力电器2017年营业收入1482亿元，同比增长36.92%。目前双方营业收入差距为336亿元。