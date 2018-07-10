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从小米上市说起 新经济降温了吗？

从小米上市说起 新经济降温了吗？
2018年07月10日 04:22 第一财经日报
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　　7月9日上午9点28分，重新装修的港交所大厅里挤进了近600人，雷军身后的屏幕显示，小米股票代码1810.HK，开盘价16.6港元，较发行价17港元下跌2.35%，遭遇破发。

　　截至收盘，小米股价报16.8港元，较开盘价下跌1.18%，总市值约3759亿港元。这意味着在科技领域，小米的市值超过网易，排在BATJ（百度阿里巴巴腾讯京东）之后 。

　　小米上市后未来表现，也被视作是新经济的“晴雨表”。此前鼎晖投资前合伙人王功权曾评价，小米和美团IPO三个月内的股价走向，将深刻影响中国创投行业的投资价值取向。“（如果股价）好，则大家继续做爆炸成长梦想；不好，则风险投资的一个泡沫时代结束”。

　　过去几周焦虑得睡不着觉

　　从商场、写字楼到巴士，香港街头小米广告的身影几乎无处不在。

　　但在小米上市前夜，包括不少小米员工、投资者等还是为小米上市当天的股价表现捏一把汗。小米正式IPO前，机构投资者在场外的暗盘曾出现15.4港元的叫价，没有成交。

　　首日开盘以后，小米的股价不出意外破发了。开盘后的一个小时内，下跌幅度一直在4%左右。“我过去几个星期真心焦虑得连觉都睡不着。”敲钟后，雷军在现场接受记者采访时说，“万一跌得很难看怎么出去见人？”

　　他透露，小米刚开始路演“火得不得了”，天天有人找来要额度，但最后一两天遇到了压力。尤其是定了发行价后，三大股指跌得“心都碎了”。这像极了小米过去8年里的经历，有过一鸣惊人的时刻，也有过低谷。

　　“小米过去的发展虽然有起有落，但总体还是很顺的。这次港股从低点全新开始，未必不是好事，最重要的就是调整心态，踏踏实实把公司做好。”雷军说。

　　而小米CFO周受资则称，下跌有几点原因，比如大家对于（资本市场低迷）比较担忧，全球都出现了经济不稳定现象。第一财经记者在现场看到，雷军创业小米时见的第二个投资人、GGV管理合伙人童士豪也来到现场，他称开盘是一瞬间，“好戏还在后面。”

　　一位此前遇到过兜售小米股份的人士在现场对第一财经记者表示，过去科技公司中，例如阿里巴巴等也曾在IPO后经历过开盘的低迷，更重要的是要看长期的走势和价值。

　　上述人士对记者称，首日破发，但未来依然值得期待。“接下来，要看雷军和高管团队有哪些布局的新思维。”

　　小米上市当天，在“雷军系”的俞永福、求伯君、王卫、陈东升、陈年、孙陶然等、小米的部分基石投资者与顺丰王卫等作为特邀嘉宾出席。雷军还在致辞中感谢了李嘉诚、马云、马化腾等企业家。

　　一位接近雷军的人士告诉第一财经记者，当天一早雷军去港交所前，他还和一些员工回忆了当年金山上市的场景，感慨今时和往日的港交所变化巨大。和今天的600人相比，当年金山上市只有十几个人去了港交所，而敲的锣也和过去不一样了。

　　值得注意的是，小米7月9日上市的同时，小米股份就将纳入认可卖空指定证券名单，小米期货和期权也将同时推出。

　　小米IPO启用了“绿鞋机制”，也就是超额配售选择权机制，并通过绿鞋发行了约2亿股新股，是香港公开发售股份的近两倍。

　　IPO首日允许卖空并不多见。此前有分析师指出，因为沽空涉及借货，但一开始便可沽空，投资者需要提前或尽早买入相应股份，才能借给他人作沽空。而推出期权应该是方便投资者做对冲，以及用不同期权策略去操作，看好或看淡都能操作。

　　“新经济”降温了？

　　今年以来，伴随着港交所发布新规，允许同股不同权公司上市。包括小米、美团点评、斗鱼、腾讯音乐、映客、猎聘、创梦天地、同程艺龙等一批新经济公司即将IPO，港股市场正在迎来前所未有的资本盛宴。

　　但谁也没有想到，市场降温来得这么快。

　　小米之前赴港上市的猎聘和汇付天下均遭遇破发，而去年上市的新经济领域企业众安在线和易鑫早已跌破发行价。近日公布招股结果的九江银行（06190.HK），供散户认购的公开发售只有0.28倍的认购额，还有72%的没有被认购的股份，已经重新分配到国际发售部分。

　　多位接受第一财经记者采访的分析人士预计，接下来赴港上市的互联网企业破发概率较大。

　　Wind资讯数据显示，截至2018年7月4日，在港股新增上市的百家企业中，75家企业存在破发的现象，破发率高达75%。

　　根据普华永道的报告，2018年上半年，共有108家企业在港上市，比去年同期增长50%，集资金额达到504亿港元，比去年同期下降8%。而主板新上市的企业有58家，集资金额达到470亿港元，与去年同期相比，主板新上市公司增加了57%，集资金额减少了10%。

　　“今年计划上市的公司确实多，我觉得也是公司发展到了一个阶段，加上过去一段时间市场比较好。但谁也没想到今年市场的波动。但我认为公司选择上市的时机还是要看公司的发展状态。”雷军说。

　　如果小米上市首日破发，是否会影响后续同股不同权的公司赴港上市？从目前各家的表现来看，是否香港市场对“新经济”不感冒？

　　李小加在接受采访时说，自己不同意把小米当作同股不同权的样板和试验的说法，这是把交易所的作用夸大了。

　　“我们没去选小米，是小米有战略需求，小米想来，我们就是门口‘拿号’的，同股不同权的公司可以‘拿号’了。”李小加说。

　　而对于香港是否对新经济不感兴趣的疑问，李小加回应，所有改革要看大方向、大事件和大逻辑，真正有意义的改革不是一时兴起的事情，“我们没有说这类公司来绿色通道，而是以前有特殊股权安排的公司不能来，从‘不能来’变成‘能来’，就改了这一件事情。”

　　在香港成功上市后，接下来小米何时发行CDR？雷军表示，此前跟证监会反复沟通后，达成一致，决定暂缓。“我们先上港股，等港股运转合适后，再上CDR。因为CDR是很重要的试点，要确保万无一失。同时上港股和CDR，现在不是最佳时间点。”

　　而对于小米接下来的表现，小米早期投资人、晨兴资本刘芹称，“只要你有长期的价值投资观念，对于小米明天到底会是什么样的情况，不用那么在乎。”

小米新经济雷军
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