小米上市首日破发 7月23日将正式纳入恒指

7月9日，作为港交所“同股不同权”新规实施后的第一股小米集团（1810.HK）正式在香港交易所上市。小米董事长雷军亲自敲锣开市。图/视觉中国

7月9日，小米集团在港交所正式挂牌上市，与发行价每股17港元相比，开盘价下跌2.35%，为16.6港元，总市值为3714.4亿港元（约为473.3亿美元）。截至收盘，小米股价固定在16.8港元，相比发行价下跌1.18%，总市值为3759亿港元（约479亿美元）。相比雷军7月8日披露的小米估值543亿美元，小米市值IPO首日蒸发64亿美元。

从被市场一致看好，到估值一路下调，上市前暗盘股价多次破底，这家港交所首个同股不同权试点企业，把今年以来的IPO热推向了高潮。尽管定价在区间下限，并且开盘后股价即遭破发，但创始人雷军依然显示出信心决心。9日晚举办的小米香港主板上市庆功宴上，雷军表示，要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。

上市首日小米市值缩水64亿美元

7月9日，小米集团上市首日破发，收盘价为16.8港元，相比发行价下跌1.18%，成交额为76.824亿港元，总市值为3759亿港元（约479亿美元）。相比雷军7月8日披露的小米估值543亿美元，小米市值IPO首日蒸发64亿美元。

7月6日，小米将香港IPO价格定在每股17港元，这是其发行价区间17-22港元/股的下限，对应市值为3803.94亿港元（约484.73亿美元）。小米上市当日，股价开盘即遭遇破发，开盘价为16.6港元，随后更是一度下跌5.67%。尽管随后不断回升，但截至收盘时，股价仍未突破发行价。

当日同时，香港恒生指数却开盘走高，9日交易日收盘后上涨372.88点，涨幅为1.32%。

挂牌交易之前，小米的认购并未如此前预期那样大火，公告显示，其香港发售和国际发售均属于轻微超额认购。整体来看，全球发售34.33亿股认购，只是发行量的1.57倍，中签率为100%。

早间，面对小米开盘即破发，雷军在鸣锣开市后接受媒体采访说，“刚才港交所（行政）总裁李小加告诉我，比他想得好得多”。最近大势不好，短期股价不是最重要的，长期公司的价值才是最重要的。

9日晚举办的小米香港主板上市庆功宴上，雷军表示，要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。

将纳入恒指，A股投资者可借港股通购买

7月9日，新京报记者从香港恒生指数公司获悉，小米将被纳入香港恒生指数。香港恒生指数公司称，由于小米集团符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，相关指数的成分股将于2018年7月23日起生效。

香港恒生指数公告称，小米被纳入恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数。香港恒生指数相关负责人向新京报记者介绍，成为香港恒生指数成分股之后，小米集团将成为沪港通投资标的，A股投资者可以借道港股通购买小米股票。

此前的5月7日，恒生指数公司特地宣布从第三季度起将同股不同权架构公司纳入恒生综合指数选股范畴，业界普遍看好7月9日上市的小米将成为第一个吃螃蟹的人。

根据香港恒生指数公司相关规定，只要新上市股票在首个交易日市值位列现有恒生综合指数成分股的前10%，该股票会在上市之后第10个交易日，被纳入恒生综合指数及其分类指数。

多位业内人士表示，小米上市后将在10个交易日后被纳入恒生综合指数，创下港股史上被纳入恒生指数最快纪录。这意味着，小米将和腾讯、工商银行等个股一样，成为香港股市最优质的资产之一，同时，小米将成为沪港通投资标的，普通投资者投资小米将更加便捷。

热点

1 如何看待小米上市首日破发？

尽管有国家队作为基石投资者，小米开盘后仍破发。截至收盘，小米股价为16.8港元，全天跌幅为1.18%。

其实，9日盘前已有破发迹象。挂牌交易前，耀才证券和辉立交易场两家暗盘交易市场皆将小米的暗盘交易价开报16港元，低于小米确定的17港元IPO价格，最终两家交易市场收报分别相对IPO定价下跌4.7%和5.3%。

对于破发，雷军表示，小米IPO从低点开始，未必不是好事。“我们还是要踏踏实实把公司做好，以经营做核心”。

破发将对小米产生怎样的影响，已成为投资者最关心的话题。一位持有小米股票的分析师表示，“从机构角度，目前的估值比较合理，如果长期发展来说，比较值得期待”。但更多的机构投资者偏悲观，看空大于看多。

目前小米的投资者主要集中为三类，短期投资者因破发而卖出，遵循其投机交易原则，财务投资者则更看重经营业绩和增长潜力，而机构投资者更加关注管理层。后两者则从长期观察小米的价值，会留出有一段时间观望。

7月9日，敲锣前有持有小米股票的分析师表示，首日破发并不影响长期价值，微微蹲下是好的情况。

上述持有小米股票的分析师对媒体表示，小米一旦破发，可以委托承销商重新在市场上冲销，对股价起到稳定作用，绿鞋制度会持续一段时间稳定小米股价。但收盘后，一位港股投资者告诉记者，绿鞋机制似乎并未启动。

2 雷军持股市值达150亿美元

小米上市首日收盘价为16.8港元，对应总市值为3759亿港元（约479亿美元）。

根据招股书披露，按照雷军持股比例31.41%计算，其持有股票市值约为150.45亿美元，相比17港元/股发行价对应的市值蒸发约20.1亿美元。

小米高管团队中，林斌持股最高约为13.33%，黎万强持股约3.24%，洪峰持股约为3.22%，刘德持股约为1.55%，王川持股约为1.12%。也就是说，持股最少的王川身家也将约为5.4亿美元，而最高的林斌将达到63.9亿美元。

开盘后，雷军接受采访时表示，“过去一个星期，在想大家投资了我们，万一跌得很难看，怎么出去见人”。但这一个星期下来，尤其过去一两天，他开始觉得IPO从低点开始是一个新的开始，未必不是好事。

雷军描述，小米路演时候曾火得不得了，很多投资者不停找雷军要额度，但在最后一两天遇到压力，整个完成路演定价，压力才真正开始，因为三大股市天天跌，跌的心都碎了。

对于小米的边界，雷军表示，肯定有边界。“我定了三个原则：同一个用户叠加；都在小米电商核心零售平台上，不搞新渠道；有没有能力做”。他透露，小米一季度同比增长85.7%，“这么大规模保持这样的增长，前所未有”。

3 小米期货期权推出，允许“做空”

小米上市首日，港交所便推出小米期货及期权，允许市场“做空”，这在港股市场并不常见。此前被称为港股“四大独角兽”的阅文集团、众安在线、易鑫集团、平安好医生，上市首日均未推出期权期货。

对此，港交所行政总裁李小加表示，小米上市第一天推出小米的衍生品，意在给市场削峰平谷，满足不同投资者的需求，不至于大幅下跌和剧烈波动。过去香港历史上只对两家公司做过这样的事情。

李小加进一步解释道，这类衍生品在ICBC（工商银行）和AIA（友邦保险）做过。“这并不是说某个公司有什么特殊，我们要给这个公司做，关键是因为这样的公司规模足够大，市场对其关注的兴趣足够深”。

李小加透露，港交所对小米集团的判断，估计头一天会吸引大量的交易，而且这个交易本身有相当的深度，投资者有足够的兴趣，风险管控也能承受得住。希望让这个产品交易活跃起来，而且能给不同取向的投资者，不同的需求以满足。

此前7月4日晚间，港交所发布公告称，首家在香港新上市机制下以不同投票权架构上市的公司小米集团股份，将于2018年7月9日在香港交易及结算所有限公司（香港交易所）市场上市交易。小米上市日将向投资者提供多项产品选择：小米期货及期权，小米衍生权证，并纳入认可卖空指定证券的名单。

4 李小加回应港股破发潮

近期，越来越多的企业赴港上市，包括小米、美团、华兴资本等明星企业。今年上半年，香港IPO数量已冲至全球首位，其中有200家企业向港交所提交了申报稿，同比增长65.29%。

不过，港交所的另一项数据也很惊人。根据Wind统计，截至6月30日，2018年上半年赴港上市的中资公司里，有13家公司上市首日就跌破发行价，占比高达68.42%。

面对近期赴港上市的新股大面积破发，港交所行政总裁李小加在7月9日表示，“监管者不可能说哪个公司好哪个不好，交易所就服务两个人，有钱的和用钱的。”

对于市场上关于港交所过度发入场券，投资者没保障的疑问，李小加表示，“我们从来不想找多少家公司上市，也没追求数量的动力。交易方式是你愿意来就来，来了也是一视同仁”。

对于港交所上半年改革完成后的扎堆上市潮，港股下半年是否可能迎来坏消息的提问，李小加称，多元化的市场只要有交易就不存在好坏。港交所作为交易所应该非常中立，既站在发行者又站在投资人角度。

小米上市大事记

5月3日，小米向港交所提交IPO申请文件，为港股“同股不同权”打头阵。

5月23日，小米邀约上市时主要投资者的认购价约850亿美元。

6月7日，小米通过港交所上市聆听，并提交CDR申请。

6月11日，证监会披露小米CDR招股书，小米计划融资100亿美元。

6月14日，小米在证监会更新招股书，确认本次发行CDR所对应的基础股票占总股本比例不低于7%，股份占比不低于50%。

6月19日，小米宣布推迟CDR发行申请。

6月21日，小米在港交所更新招股书，招股价17-22港元，发售约21.8亿股，拟筹资480亿港元。

7月4日，小米在机构场外交易中折价5%成交，成交价16.14港元，交易额2.2亿港元。

7月6日，发售价定为17港元/股，散户认购倍数9.5倍；暗盘盘初下跌4.5%，最低跌至15.5港元。

7月8日，雷军发布公开信，详述三大策略保证公司高成长。

7月9日，小米在港交所正式上市。

新京报记者 杨砺 整理

花絮

雷军：怕敲坏港交所的新锣

7月9日上午7点20分左右，港交所门外已经排起了长长的队伍。新京报记者约7点35分进入港交所，会场已经聚集了近100人。随着时间推移，场内聚集的人越来越多，记者现场获悉小米挂牌仪式的参会人数可能超过600人。

8点20分，雷军和小米公司CFO周受资现身，二人的出现引来了现场的欢呼。短暂停留后，二人前往嘉宾区。与平时发布会上衬衫、牛仔裤、帆布鞋的行头不同，雷军这次身着黑色西服，佩戴橙色领带，这也是小米LOGO的颜色。当天登台的小米一众高管，都默契地佩戴了橙色系领带。

随后，林斌、黎万强等小米高管依次通过媒体区。在与多名嘉宾合影后，雷军发表了演讲。9日的鸣锣现场，公司第一天开张时一起喝小米粥的13个人都来到了敲锣现场，一同来的还有175位小米员工代表。

此前，外界就在猜测小米会不会出现破发的情况。小米盘前已出现破发迹象，与IPO定价每股17港元相比，一度股价跌幅超2%。9点28分，雷军重新登台准备敲锣。盘前破发似乎并没有影响他的心情，脸上挂着标志性的笑容。站在他身旁敲锣的是一位支持小米8年的忠实米粉洪骏，其余小米高管和嘉宾分列两侧。

在现场人群“10，9，8，7……”整齐的倒计声中，雷军手中的鼓槌敲在了200公斤重的“加大版铜锣”上。雷军敲响的铜锣是在山西专门定制的，造价30万。敲锣后，李小加对雷军说，“你敲得声音太小了”。雷军笑称，“你这是新的锣，我怕给你敲坏了”。

上一次来到港交所敲锣，还要追溯到11年前金山上市，雷军筹备多年、辗转数地最终成功带领金山上市。11年后，小米的上市之路同样跌宕起伏。

延展

小米上市炼成记

成立至今，小米已经经营8年时间。小米以性价比产品为卖点，成为中国智能手机换代潮的受益者，同时构建了与之匹配的互联网服务和IoT生态。

小米的发展有两个重大转折。一是米3手机的销量未能复制前两代产品，拖慢了小米进入4G市场的速度，并在此时开始向手机之外的品类拓展；其二是2016年营收崩盘，与以往不同小米拒绝公布销量和销售额，随后雷军承认公司扩张太快。

随着2017年小米开拓新的销售渠道，核心产品销量逐渐恢复，带动其生态公司产品不断扩增。2018年发展势头迅猛的小米走到了IPO的门前。

543亿到1000亿美元之间，小米估值几番变化

小米成立至今共完成6轮融资，估值也一路走高，一度传言将达到1000亿美元。

IPO之前，高盛、瑞信等机构给出800亿到940亿美元的估值。不过，由于硬件业务收入占比高达90%以上，市场对其估值再度调低至600亿到700亿美元之间。

今年6月，记者获得的一份路演材料显示，小米阶段估值中值约为620亿美元。如果行使15%的超额配售权，则估值区间为544亿至703亿美元左右。

最终小米以发行价格区间下限17港元作为发行价，市值约543亿美元。

估值的变化，体现了市场对小米是一家什么公司的认知。在这一点上，雷军变过，外界也变过。

作为曾经苹果的学徒，雷军曾在早期的发布会上身穿黑色T恤和蓝色牛仔裤，如同乔布斯在苹果iPhone发布会上的感觉一样，因此得到“雷布斯”的称号。但随着他将借鉴苹果发展的模式归纳为“软件（MIUI）+硬件+互联网服务”后，开始逐步脱离上述形象，换上西装。

到此次上市前，雷军将小米描述为一家身具硬件、电商和互联网三种特性的全能型公司。

对于估值，市场人士普遍认为是一个多方博弈的结果。导致小米估值降低的原因是，已上市的独角兽公司表现并不尽如人意，而且投资者对未上市独角兽的评价更加理性。此外，对于小米到底是一家什么公司，认知上也正在趋于理性，手机制造商的定位更符合小米的情况。

善抓机遇，小米商业版图不断扩大

回忆过去一个星期的经历，雷军对媒体说，曾担心股价下跌得很难看。路演的火热，及投资人纷纷索要额度，与最后两天全球三大股市连跌，简直是冰火两重天。雷军说很多人看不懂小米，是小米比较创新；小米比亚马逊专注，是因为小米只做100多种商品，而亚马逊卖1亿多种货。

但从小米的发展史来看，抓住机遇一直是雷军最核心的技能。与外界普遍看到七个合伙人创业的故事版本略有不同，一位手机行业分析师告诉记者，小米继承了摩托罗拉退出中国留下的供应链，而后者曾是手机行业史上最重要的玩家之一。

随后的故事则更为明显。2011年7月，雷军宣布进入手机行业，发烧友之选的概念迅速打动了一些具有购买能力的数码爱好者。三年后，雷军开始向普通消费者扩张，米粉成为新的关注焦点。这一时期，小米以性价比迅速切入抢夺市场，却也缺失进入高端的可能。

2014年互联网手机全面爆发，2015年初小米开始转道印度市场，但直到2017年才真正有起色，这一年苹果三星遇冷而其他中国厂商战术撤退，市场留出部分空间。印度成为小米国际化的样板，雷军甚至亲自坐镇指挥。

上市敲锣后，雷军对外称，小米国际化积极推进中，欧洲布局后，下一步将剑指美国市场。

作为一家成立8年的公司，小米目前已经有36%国际收入，雷军说，“再过两年后可能超过50%”。

雷军下一家上市公司或是金山办公

小米上市后，雷军发布了一条微博，照片没有选择热闹的敲锣现场，而是11年前第一次到港交所敲锣的旧照，彼时金山软件登陆香港主板。

尽管并非创始人，但金山软件是雷军职场经历最重要的一家公司，也是他参与的第一家上市公司，至今雷军仍担任金山软件董事长一职。2003年10月，雷军曾在账面上只有3000万元资金时下定决心重写WPS软件，这一软件曾填补中文文字处理软件的空白。

小米上市前夕，金山软件旗下金山办公CEO葛珂接受记者采访时表示，公司计划今年独立上市。如果成功，这将是金山软件自身和旗下猎豹移动后第三个上市实体。办公软件WPS作为金山软件起家产品，一度是该公司的核心甚至是唯一业务。然而，随着微软进军中国，以及移动互联网兴起，其主营收入地位为游戏业务所取代。

在资本市场，2011年，金山办公从金山软件拆分出独立运营。2017年5月，金山WPS发布招股书，计划登陆深交所创业板。招股书显示，该公司实际控制人为雷军。

事实上，小米是雷军第五次以实际控制人参与的公司上市，其余四次分别是金山软件、欢聚时代、迅雷网络和猎豹移动。除了迅雷网络上市，他参与了其他所有公司的上市仪式。金山办公之外，雷军旗下金山系公司还将分拆出金山云和西山居两家上市公司。

小米上市或标志着，雷军嫡系部队全面资产变现的开始。

新京报记者 梁辰 马婧 杨砺 实习生 童北晨 赵炜