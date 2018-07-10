新浪科技> 互联网> 直击小米香港上市专题 > 正文

小米破发为新经济企业赴港上市敲响警钟

小米破发为新经济企业赴港上市敲响警钟
2018年07月10日 01:35 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　小米破发为新经济企业赴港上市敲响警钟

　　对于赴港上市的新经济企业而言，切不可为了所谓的估值，将发行价格定得太高。新经济企业估值如何，市场会给出答案。

　　首个交易日最高价17港元，意味着所有参与认购、配售的投资者均被“一网打尽”。

　　小米破发，此前已现端倪。根据小米公告，此次发行21.8亿股，其中95%供国际配售，5%供投资者公开认购，公开招股及国际配售分别获9.5倍及1.1倍认购。同样是新经济企业，去年阅文集团、众安在线、易鑫集团公开招股时超额认购倍数分别超过620倍、400倍、559倍。小米无论是公开招股还是国际配售认购倍数明显偏低，体现出投资者谨慎与理性的心态。另外，在上周五收盘后进行的暗盘交易中，其开盘价即跌破发行价格，也说明投资者对小米走势并不看好。

　　小米开盘即破发，与新经济企业在港股市场的表现不无关系。去年来，包括阅文集团、平安好医生等号称“新经济五剑客”五家企业先后在港交所挂牌，但除了阅文集团外，其他四家公司股价均出现破发，像易鑫集团最大破发幅度超过60%。

　　另一方面，港股市场的低迷同样会波及小米的行情。6月份以来，香港恒生指数持续下跌，其间最大跌幅超过10%。港股表现不佳，对小米挂牌会产生负面效应。

　　此外，小米发行市盈率高企，亦是不可忽视的重要因素。从2015年至2017年的营业收入看，智能硬件如手机等在其中的占比较高，说明目前的小米只不过是一家与美国苹果一样的硬件公司。以17港元的发行价格测算，小米市盈率高达39.6倍，而苹果的市盈率水平只有17倍。因此，小米股价出现破发，或许早已注定。

　　虽然此前雷军声称小米是“全球罕见的既能做硬件，也能做电商，还能做互联网的全能型企业”，但即使小米贵为新经济企业，市场也会清楚地告诉投资者，无论多么华丽的外衣，也无论其拥有怎样的概念或题材，在相对成熟的港股市场，股价的表现才是最直接、最真实的。

　　事实上，除了小米之外，近期欲赴港上市的内地企业还包括美团、映客及宝宝树等。其中，既不乏“同股不同权”的企业，也不乏新经济企业。此次小米破发，无形中也为这些企业敲响了警钟。

　　小米17港元的发行价格以及破发，说明业内人士的千亿估值有虚高的成分。内地许多新经济企业在融资时，往往会有一个对应的估值，但引进资金时的估值，与在交易所挂牌时的估值，显然不是一回事。因此，新经济企业赴港上市，拿此前融资时的估值说事，其实并不靠谱。

　　对于赴港上市的新经济企业而言，切不可为了所谓的估值，将发行价格定得太高。新经济企业估值如何，市场会给出答案。而一旦发行价格定得过高，不仅会面临破发的风险，而且，对企业的声誉本身也是一种打击。股价破发，也会损害参与认购与配售的投资者利益，对今后其他新经济企业赴港上市，也会产生不利的影响。

　　个人以为，新经济企业赴港上市除了发行新股时谨防估值虚高外，业绩与成长性至关重要。股价是否会破发，挂牌后走势如何，业绩与成长性起着非常重要的作用。

　　□曹中铭（财经评论人）

小米港交所
我要反馈
相关专题： 直击小米香港上市
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有