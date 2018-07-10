小米破发为新经济企业赴港上市敲响警钟

对于赴港上市的新经济企业而言，切不可为了所谓的估值，将发行价格定得太高。新经济企业估值如何，市场会给出答案。

首个交易日最高价17港元，意味着所有参与认购、配售的投资者均被“一网打尽”。

小米破发，此前已现端倪。根据小米公告，此次发行21.8亿股，其中95%供国际配售，5%供投资者公开认购，公开招股及国际配售分别获9.5倍及1.1倍认购。同样是新经济企业，去年阅文集团、众安在线、易鑫集团公开招股时超额认购倍数分别超过620倍、400倍、559倍。小米无论是公开招股还是国际配售认购倍数明显偏低，体现出投资者谨慎与理性的心态。另外，在上周五收盘后进行的暗盘交易中，其开盘价即跌破发行价格，也说明投资者对小米走势并不看好。

小米开盘即破发，与新经济企业在港股市场的表现不无关系。去年来，包括阅文集团、平安好医生等号称“新经济五剑客”五家企业先后在港交所挂牌，但除了阅文集团外，其他四家公司股价均出现破发，像易鑫集团最大破发幅度超过60%。

另一方面，港股市场的低迷同样会波及小米的行情。6月份以来，香港恒生指数持续下跌，其间最大跌幅超过10%。港股表现不佳，对小米挂牌会产生负面效应。

此外，小米发行市盈率高企，亦是不可忽视的重要因素。从2015年至2017年的营业收入看，智能硬件如手机等在其中的占比较高，说明目前的小米只不过是一家与美国苹果一样的硬件公司。以17港元的发行价格测算，小米市盈率高达39.6倍，而苹果的市盈率水平只有17倍。因此，小米股价出现破发，或许早已注定。

虽然此前雷军声称小米是“全球罕见的既能做硬件，也能做电商，还能做互联网的全能型企业”，但即使小米贵为新经济企业，市场也会清楚地告诉投资者，无论多么华丽的外衣，也无论其拥有怎样的概念或题材，在相对成熟的港股市场，股价的表现才是最直接、最真实的。

事实上，除了小米之外，近期欲赴港上市的内地企业还包括美团、映客及宝宝树等。其中，既不乏“同股不同权”的企业，也不乏新经济企业。此次小米破发，无形中也为这些企业敲响了警钟。

小米17港元的发行价格以及破发，说明业内人士的千亿估值有虚高的成分。内地许多新经济企业在融资时，往往会有一个对应的估值，但引进资金时的估值，与在交易所挂牌时的估值，显然不是一回事。因此，新经济企业赴港上市，拿此前融资时的估值说事，其实并不靠谱。

对于赴港上市的新经济企业而言，切不可为了所谓的估值，将发行价格定得太高。新经济企业估值如何，市场会给出答案。而一旦发行价格定得过高，不仅会面临破发的风险，而且，对企业的声誉本身也是一种打击。股价破发，也会损害参与认购与配售的投资者利益，对今后其他新经济企业赴港上市，也会产生不利的影响。

个人以为，新经济企业赴港上市除了发行新股时谨防估值虚高外，业绩与成长性至关重要。股价是否会破发，挂牌后走势如何，业绩与成长性起着非常重要的作用。

□曹中铭（财经评论人）