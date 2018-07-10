小米破发并不意味着未来成长被看衰

受累于高估值，港股破发并不少见，小米开盘破发也并不意味着未来的成长被看衰。

其实小米开盘破发并不让人意外，甚至还有迹可循。除了估值相较数月前大幅下跌，根据香港本地券商在上周末的开市报价，小米每股仅为16港元，低于小米自己确定的17港元的发行价，这也意味着还未开盘，散户们便已经每手浮亏200港元左右。

那么，如今只取得543亿美元估值并遭遇开盘破发的小米，之前到底为什么能被给出超出千亿的估值呢？

在这里，不得不提雷军给小米公司定位的“智慧”，一家硬件公司，在雷军的宣传中，成为了一家电商、硬件、互联网服务齐头并进的全能型互联网公司。毕竟在当今的市场，互联网公司相比硬件公司能够取得更高的估值已经是不争的事实。

同时，今年正值新经济概念大热，数月前新经济公司在IPO时都受到了市场和投资者的追捧，小米公司也不例外。

上市首日开盘即遭破发，小米不被看好与它原本较高的估值密不可分，随着各种热度逐渐散去，市场对小米也有了更清楚的认识。

首先，在目前的市场上，小米还没有业界顶尖水准的核心技术，相对低端的智能手机市场是小米的目标市场，低价格、高性价比仍然是小米售卖产品的主要路线，虽然现在看来确实取得了成功，但需要注意的是这样的盈利方式中价格才是第一竞争力，而不是小米IP的牌子，万一将来出现性价比更高的产品，用户很可能弃小米而转投其他阵营，这种经营路线终究不是作为互联网科技企业的长久之路。

其次，虽说雷军将小米定位成互联网企业具有一定的前瞻性，其互联网智能生态也在不断完善，但是目前这部分市场依然有限，智能产品还没能对人类生活产生翻天覆地的变天，更重要的是，“互联网+”和人工智能作为未来投资的风口，今后的竞争只会更加剧烈。

估值骤减、开盘破发，是否意味着小米已经不再具有更多的投资价值，不过就好像曾经小米估值超千亿美元一样，此时的数据和舆论又能代表彼时的走势吗？显然是不能的。

事实上，受累于高估值，港股破发并不少见，小米开盘破发也并不意味着未来的成长被看衰。作为国内较为优质的企业，近年来小米取得的成绩有目共睹，用7年的时间成为营收千亿的大企业，并一直保持着高速的增长这本就不容易。

在对未来的布局中，小米也有着能让投资者有所期待之处。比如在2017年，互联网服务已经成为了小米利润的重要来源之一，60.2%的利润率也说明了小米在这一块取得了不错的成绩。

总的来说，小米上市的主要目的是融资，至于未来的成长，还要看融资后如何利用资金提升自己，从中长期来看，小米未来的发展空间仍可期。虽说经历了开盘破发的不利开局，但对小米也不一定是件坏事，抛开估值带来的压力，对于目前整体发展尚佳的小米来说，也许正是一次大展拳脚的机会。

□盘和林（财经评论人）