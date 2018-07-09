直击|大众点评回应“展示好友去过餐厅”:道歉并整改

新浪科技讯 7月9日下午消息，近日，有网友反映大众点评微信登陆时，会出现微信好友去过的餐厅和酒店，疑似泄露隐私。

据经济日报报道，有北京女子怀疑她在大众点评的活动也会以她的微信名，推送到她朋友的大众点评页面。“我的大众点评首页开始频繁出现我的好友关注过哪个餐厅、点评过哪个景点、签到过哪个酒店，而且这些好友的名字都是他们在我微信好友里的名字。”

通过咨询客服人员，该女子才知道，在自己使用微信登录的短短几天里，大众点评主动替她关注了26位微信好友，并且把他们变成了她在大众点评里的好友，就算她删掉了微信授权，这些好友关系依然存在，此前同步过的信息也不会删除。

据悉，在大众点评的隐私条款中，特意提到了，会“为了销售、奖励或为让您拥有更广泛的社交圈而使用、共享或披露您的信息”。

对此，大众点评官方微博进行了回应，对用户体验寸考虑不周的地方进行道歉，新增“一键停用第三方全部社交关系”功能，明日起上线生效。

大众点评回应

以下为大众点评回应全文：

关于“大众点评展示好友去过餐厅”的问题说明近日有用户反馈关于大众点评出现微信好友去过的餐厅和酒店的投诉，大众点评高度重视，第一时间展开了自查，现将相关情况和进一步改进举措说明如下：

大众点评打造好友关系链类产品功能的初衷是希望有分享意愿的用户能够通过大众点评分享在生活中获得的美好体验，但我们也发现这类功能设计在用户体验方面存在考虑不周的地方，这与我们的初衷背道而驰由此给用户带来的困扰，我们诚挚道歉，并将着手从如下方面进行产品整改与升级。

1、新增“一键停用第三方全部社交关系”功能，用户选择该功能后，即可一键停止关注微信好友，并取消微信好友对自己的关注。

2、通过微信登陆大众点评后，对于导入好友功能，在仅支持用户手动关注好友的前提下，给予用户充分提示。

3、在过去几个月里，我们地陆续增加了包括一键设置“不让别人通过微信、QQ等方式找到我”、“取消关注好友”、移除粉丝”、“黑名单”等新功能，增强用户自主选择权，我们将继续增强这类功能的告知，把决定权交给用户。

1、2两项产品功能从明日起上线生效，感谢大家的监督和建议，大众点评是以用户内容为中心的社区型平台，旨在帮大家发现更多美好生活我们会持续改进不足，欢迎大家提供相关建议和意见。