阿里巴巴推出新AI工具 每秒可撰写2万行广告文案

新浪科技讯 北京时间7月5日下午消息，中国电子商务巨头阿里巴巴发布一项人工智能工具，可以每秒写入2万行广告文案。

在阿里巴巴旗下电商网站上投放广告的企业现在可以他们的产品页面上插入一个链接，然后点击“产品智能文案”，就可以查看不同的广告创意。

但是即便该工具已经通过图灵测试，阿里巴巴坚持该计算机程序不会取代人类。“AI文案撰写的所有内容皆是深度学习模式的应用，这些模式的培训需要大量人类创作的优质内容。”阿里巴巴营销部门阿里妈妈的总经理陆弢女士在一份在线声明中说道。

“人类创造力是机器的基石，机器并不能够取代人的创造力。利用AI来营销……可以让人类把更多时间花在创造性工作上。”她补充说。

时尚品牌ESPRIT已经开始使用该工具来调整广告文案的长度和基调，并且品牌也可以选择自己想要的广告风格。

“对于商家来说，AI可以解决他们一部分的文案需求。这将显著改变文案工作者的工作方式。”阿里妈妈说。

广告将成为阿里巴巴的重要收入来源，预计明年将占到中国移动广告总收入的40%。

阿里巴巴对广告主来说十分具有优势，原因在于它掌握着约6亿每月活跃移动用户的购物习惯数据。公司正在向全球企业推广其营销服务，并在6月份宣布与市场研究公司Kantar建立合作关系。

马云表示，他认为企业必须适应一个离不开人工智能世界，并希望机器可以成为“人类的伙伴”而不是敌人。(小白)