小米分派人人有份暗盘跌5% 孖展认购者首日防遭斩仓

新浪港股讯 据香港经济日报报道，首家“同股不同权”新股小米（新上市编号：01810）下周一（9日）挂牌，综合市场消息，机构大户昨已在场外买卖小米股份。

不过，大市气氛不振，小米于大户暗盘成交价仅16.15元，较招股价17元低5%，交易额达2800万美元（约2.2亿港元）。

孖展认购者 首日慎防遭斩仓

据市场消息，小米已有初步分配打算，超购约8.5倍的公开招股部分，约11万认购投资者预料‘人人有份’，当中逾2.5万人申请一手（200股）；申购9手的投资者就稳获两手。

大额申购方面，据了解，小米未接获“顶头锤飞”（涉及申购5，449万股，相当于近12亿元或公开招股部分50%），最大手申购为1，000万股，涉资也达2.2亿元，最终获分97.2万股，中签率为9.72%。小米将于周五（6日）正式公布分配结果，同日券商将设有散户暗盘交易。

致富证券业务主管郭家安昨指，大市备受贸易战阴霾困扰，料小米首日挂牌跌破招股价的机会较大，但只要市况未再急剧恶化，或跌至约15元初获支持。

一通、耀才与致富等券商已提醒客户，若小米在周五暗盘交易破发，持货较多的孖展客户倘不愿补仓，在下周一小米正式挂牌时或被代为实时沽货。不过，郭家安补充，小米的定价区间较阔，招股时以上限22元扣数，公司最终以17元下限定价，变相已有缓冲区，料整体孖展补仓压力不会太大。

此外，市传铁塔最快或于7月10日招股，最多拟筹780亿元。首家未盈利生物科企歌礼则拟于本周四上市聆讯。