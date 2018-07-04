新浪科技> 互联网> 传小米港股IPO超额认购10倍专题 > 正文

小米分派人人有份暗盘跌5% 孖展认购者首日防遭斩仓

小米分派人人有份暗盘跌5% 孖展认购者首日防遭斩仓
2018年07月04日 07:30 新浪港股
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，首家“同股不同权”新股小米（新上市编号：01810）下周一（9日）挂牌，综合市场消息，机构大户昨已在场外买卖小米股份。

　　不过，大市气氛不振，小米于大户暗盘成交价仅16.15元，较招股价17元低5%，交易额达2800万美元（约2.2亿港元）。

　　孖展认购者 首日慎防遭斩仓

　　据市场消息，小米已有初步分配打算，超购约8.5倍的公开招股部分，约11万认购投资者预料‘人人有份’，当中逾2.5万人申请一手（200股）；申购9手的投资者就稳获两手。

　　大额申购方面，据了解，小米未接获“顶头锤飞”（涉及申购5，449万股，相当于近12亿元或公开招股部分50%），最大手申购为1，000万股，涉资也达2.2亿元，最终获分97.2万股，中签率为9.72%。小米将于周五（6日）正式公布分配结果，同日券商将设有散户暗盘交易。

　　致富证券业务主管郭家安昨指，大市备受贸易战阴霾困扰，料小米首日挂牌跌破招股价的机会较大，但只要市况未再急剧恶化，或跌至约15元初获支持。

　　一通、耀才与致富等券商已提醒客户，若小米在周五暗盘交易破发，持货较多的孖展客户倘不愿补仓，在下周一小米正式挂牌时或被代为实时沽货。不过，郭家安补充，小米的定价区间较阔，招股时以上限22元扣数，公司最终以17元下限定价，变相已有缓冲区，料整体孖展补仓压力不会太大。

　　此外，市传铁塔最快或于7月10日招股，最多拟筹780亿元。首家未盈利生物科企歌礼则拟于本周四上市聆讯。

我要反馈
相关专题： 传小米港股IPO超额认购10倍
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有