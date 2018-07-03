小米拼多多们为什么着急上市？

上市并非意味着终点。此前平安好医生、易鑫、阅文等独角兽企业在在港股上市后，市场反应不尽如人意，甚至陷入破发的窘境。

记者 / 薛星星 唐亚华 黎明

编辑 / 魏佳

“上市”成为近两个月以来国内互联网创业公司的主题词。自今年5月以来，国内至少有超过10家互联网企业提交了IPO招股书，其中不乏小米、美团、拼多多等独角兽企业。

其中，小米最快将于本月在港交所挂牌上市，拼多多更是成立仅三年就“跑步”启动上市流程。此外，还有消息指出，滴滴出行最快将于今年下半年启动上市流程，估值获将达到700亿-800亿美元。在国内估值仅次于阿里巴巴和腾讯的超级独角兽公司蚂蚁金服亦传出上市消息。

数据公司Dealogic日前表示，2018年至今中国已有26家科技公司发售价值85亿美元的新股，占全球IPO总量的9%。

但在创业公司们火热上市的背后，一些独角兽公司却面临估值缩水、“流血上市”的窘境，上市后的市值甚至低于IPO前的估值。这些公司为何纷纷着急在此时申请上市？

一级市场融资难的问题在采访中多次被提及，“已经顾不得那么多了。”一位投资人在采访中表示。

估值缩水、亏损上市之路

扎堆上市的背后，是新经济公司们估值缩水、流血上市的现状。赴港上市的小米公司在刚刚传出上市传闻时，媒体报道称其谋求的估值在1000亿美元左右，IPO募股计划募集100亿美元的资金。

而最近小米公布的详细信息显示，小米在香港的IPO发行价最终定为17港元/股，估值约539亿美元，与最早媒体传出的1000亿美元估值相比缩水近一半。

另一边，作为国内二手车电商第一股的优信二手车2.6亿美元亏损，上市首日股价在半小时即宣告破发，一路跌至8.16美元后才触底反弹。IPO首日，优信市值为29.67亿美元，远低于优信上一轮融资后的32亿美元估值，被业内人士称之为“流血上市”。

近期扎堆上市的创业公司中，美团作为中国新经济领域最具扩张性的公司之一，在成立以来的八年时间里，一共进行了8轮融资，累计融资超过80亿美元，投资方囊括了国内几乎所有的一线投资机构。

8轮融资将美团的估值推到300亿美元的高位，但美团招股书披露，它仍处于亏损状态，并在过去三年累计亏损了141.5亿人民币（经调整亏损净额）。

长期亏损和高估值，成为美团继续通过一级市场融资时必须要考虑的问题，上市则是另一种选择。

在美团提交招股书八天后，中国电商“黑马”拼多多也在港交所递交了上市申请，这只新经济领域的独角兽成立仅三年。业内人士指出，风波中的拼多多需要资本市场的资金和品牌，来支撑其高速发展。

基金今年进入“清算期”

“这和之前整个PE、VC快速扩张有一定关联，它们投了大量的创业公司，现在已经到了一个集中的变现期。”招商证券策略分析师张夏表示，投资机构们着急退出是促使国内创业公司加快上市的原因之一。

过去几年，在“双创”热潮的引领下，国内投资机构的基金募集及投资数量均迎来井喷。有数据显示，2014年全年共计有448支可投资中国大陆的私募股权投资基金完成募集，其中披露募资金额的423支基金共计募集631.29亿美元。

到2015年，国内创业投资机构新设立的创投基金高达721只，新增可投资资本量2200亿元，全年发生的创业投资案例数达到5520起，比去年翻了一番。

“2018年会是投资机构的一个大考验。”熊猫资本合伙人李论同样向寻找中国创客（ID：xjbmaker）表示，经过几年时间，过去蜂拥成立的新基金已经到了见成效的阶段。“今年真正开始进入清算，大家的好与不好，都会露出水面了。”

“一级市场的这些股权是没有流动性的，没有流动性的资产如果面临资产价格下跌的情况，投资机构的压力会更大。”张夏认为，上市的一个重要的目的也是为了获得资金流动性。

与着急退出相对应的是，投资机构的募资正在变得艰难。此前，易凯资本CEO王冉发朋友圈称“募资越来越难，GP们势必开始珍惜子弹。”

鼎翔资本创始合伙人吴琼曾表示，募资难的问题在两年前就埋下了伏笔，很多现象级赛道一出现，市场会出现的狂热、投机、跟风，之后回报并不好，现在募资变得更难；某智能硬件创业公司联合创始人海强表示，谈了30多家机构也没要来钱，从2017年至今，项目每天都在经历“钱荒”，几乎每天就像“热锅上的蚂蚁”，焦虑不断。

机构退出难，LP回报不足，募资难现象加剧，直接导致创业公司融资困难，对于目前大多数仍处于亏损状态的互联网公司而言，一旦融资断裂，几乎等同于被判了死刑，上市成为最后的融资通道。

有数据显示，2018年1-4月，社会融资总量累计71400亿元，比去年同期下降11579亿元，为2014年同期以来的新低。梅花创投创始合伙人吴世春称，未来的10到18个月，创业公司们很可能将会面临一个资金全面紧张的局面。

恐慌的情绪正在蔓延，“很多项目已经顾不得那么多了。”吴世春说。他估计，随着一级市场的“钱荒”逐渐发酵，国内创业公司们的估值也会面临一定程度上的缩水，缩水比例“至少为30%”。

也有人认为不必过于担心。“目前整体是不存在资金荒的，另外对于优质资产而言，融资不会受到影响。”一名证券行业的匿名人士向寻找中国创客（ID：xjbmaker）表示，原来一级市场的估值泡沫太大，现在新的政策出台在一定程度上挤掉了估值泡沫。

港股新政助推IPO

另一个明显的原因，是今年以来的政策方面的利好。今年4月，港交所宣布允许尚未盈利的生物科技公司、同股不同权的新兴及创新产业公司上市。

过去，港股实行的“同股同权”政策使得香港错失了不少内地的互联网公司，最广为人知的案例是错失阿里巴巴。国内的创业公司在上市前多要进行多轮融资，创始团队的股权因此均缩水不少，同股同权政策使得大量互联网公司选择美股上市。

政策的调整使得香港今年迎来IPO大年。港交所召开发布会当天，港交所行政总裁李小加就宣布，已经有超过10家采用同股不同权架构的公司，及尚未盈利的科技公司有意申请香港IPO。

国内互联网公司的活跃上市甚至将直接推动港交所重回全球募资额前三的位置，安永会计师事务所日前发布报告称，预计香港下半年集资额将达到1500亿港元，全年将超过2000亿港元。

财经评论员曹中铭告诉寻找中国创客（ID：xjbmaker）：“扎堆上市应该和港股IPO新政出台时间不长有关，有很大的偶发性，小米、美团、找钢网都是同股不同权的，政策放开以后上它们可能想抓住这个机会。”

“大家都要赶在这个时间窗口上。”吴世春说。他认为，一旦先上去的一批独角兽企业表现不如预期的话，可能留给后来者的机会就会变差。

“先入港股者为王”，有分析称，对于较早登陆港股上市的科技企业，能够获得更高的溢价空间和追捧。即便在今年港股资本市场整体不好的环境下，小米的公开认购倍数已超10倍，受到热捧。

但上市并非意味着终点。此前平安好医生、易鑫集团、阅文集团等独角兽企业在在港股上市后，市场反应不尽如人意，甚至陷入破发的窘境。

“很多投资人和创始团队已经达成一致，哪怕流血上市，也要上去。”吴世春认为，上市已经是国内这些亟需资金补充的独角兽们唯一的退路，“上市之后才能拿到钱慢慢发展。”