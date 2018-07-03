小米估值缩水让利发行 港股独角兽高估值光环失效？

本报记者 谭楚丹 深圳报道

小米的港股之旅或将成为内地独角兽上市的风向标。

6月29日，小米终于确定发行价格17港元，这意味着其估值约为540亿美元，低于此前市场预期。

21世纪经济报道记者从境外机构投资者处了解到，港股市况不佳、小米前期估值过高、基本面与经营模式待观望等因素，成为市场反应不及预期的主因。

下半年美团、同程艺龙、映客、找钢网、沪江等多家互联网企业计划赴港上市，有业内人士认为，未来独角兽股价炒作和高估值的可能性不大，基本面仍然是定价的关键。

高估值无以为继

6月29日，小米港股IPO最终定价为17港元，位于招股说明书披露发行价区间17-22港元的下限。

由于小米此次发售21.8亿股，这意味着其将募集资金约370.6亿港元。由此计算，小米估值约为540亿美元，与此前市场传闻的800亿美元-2000亿美元预期相距甚远。

对此，南华金融集团高级策略师岑智勇7月2日表示， “近期港股走势不好，为了吸引投资者，小米需要降低发行价格让估值更具吸引力。另外，小米上市前盈利状况和边际利润未如理想，这也降低了对投资者的吸引力。”

若以17港元发行价格来计算，小米市盈率为39.6倍；相较之下，美股的苹果公司（AAPL），市盈率仅为17倍。

“由于前期小米给出的估值过高，导致境外机构投资者持怀疑态度。” 一家中资银行投资总监7月2日亦表示。

截至6月28日，共有超10万投资者参与小米的散户认购，达到10倍超额认购，成为2011年以来全球最大散户规模的IPO，但机构投资者认购情况尚未清晰。参考此前新经济企业上市状况，阅文集团（00772.HK）超额认购620倍，平安好医生（01833.HK）则达653倍；小米最终认购情况或难以超越上述企业。

香港一家小型私募基金合伙人7月2日向21世纪经济报道记者表示，其没有参与小米的打新认购。“我们与香港很多家中小型私募基金都有共识，觉得目前不是进场时机。”

他表示，主要有两方面考虑。第一港股行情波动较大，人气不足，打新赚不了太多钱。第二则是对小米的定位存疑。“大家感觉看不懂小米。雷军在多个投资者推介会上表态其是一家互联网企业，但我们从财报角度分析，手机收入占比很高，感觉它是一家手机和硬件制造商。在看不懂的情况下，投资不能冒进。”

根据招股书显示，小米过去三年智能手机贡献收入占比分别达到80.4%、71.3%、70.3%。

国金证券分析师唐川则直接给予小米集团“减持”的评级，他综合PEG、DCF和SOTP三种估值方法，取平均值得出小米合理价值为3581亿港元，相当于每股16港元，低于发行价17港元。展望小米IPO后的股价表现，唐川认为在上市6个月后仍将面临早期VC和PE股东减持的巨大压力。

互联网企业估值拷问

小米还未上市估值已缩水。事实上今年以来，新经济企业在香港上市后的表现不尽人意。

众安在线（06060.HK）、阅文集团、易鑫集团（02858.HK）、雷蛇（01337.HK）和平安好医生相较上市之初呈现较大跌幅，其中除阅文集团外，其余四家公司均出现破发。

“这些企业当时上市的市场环境较好，投资者交投情绪活跃，资金过度集中炒作这类股票。现在中美摩擦、美联储加息、南下资金入市减速等因素下，投资者比以前更为谨慎，发现这类股票盈利能力难以支撑高估值，所以出现深度回调。”深圳一家私募基金港股分析师7月2日表示。

在小米估值和新经济企业股价齐滑坡的背景下，后续计划赴港上市的互联网企业定价逻辑是否会受到影响？

目前美团、映客、找钢网、沪江等多家互联网企业亦计划登陆港股；其中有市场分析预测，美团的目标估值为600亿美元。对此，岑智勇表示，新经济企业上市初期股价可能有炒作表现；但中长线来看，投资者会回归基本面看盈利能力和潜力；如果盈利能力不佳，就难以支撑高估值。

前述私募基金港股分析师则从“真假独角兽的区别”来分析基本面的重要性。“港股的互联网企业中只有腾讯的估值比较稳定，其他互联网企业都下降得厉害。这说明很多互联网企业只是带有新经济的光环，在短期内被过度炒作，境外机构投资者有自己的一套估值体系来判断真假独角兽，比如看流动性、盈利能力。”

华南一家大型券商投行人士7月2日也表示，从目前二级市场情况来看，上市时机不及往年。内地互联网独角兽估值会受到港股行情影响，可以考虑选择低定价让利投资者，或者考虑到美股等估值较好的地方上市。（编辑：巫燕玲）