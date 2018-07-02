小米、美团、拼多多上市背后：一级市场投资人慌了？

摘要

科技独角兽经历一番“排山倒海”式的融资后，如今只有二级市场能接盘其超高的估值和天量融资需求。随着独角兽业务成长或将变缓、股市大环境面临不确定性，前期投资人只有尽早送它们上市，才可能让自己全身而退。

原标题：小米、美团、拼多多蜂拥上市背后：一级市场投资人开始慌了？

来源 | 全天候科技

作者 | 张少华 编辑 | 叶丽丽

2018年夏天，港股、美股IPO热闹非凡——中国的明星互联网企业对IPO展现出了前所未有的热情。

5月3日，小米正式向港交所递交招股书，拉开了独角兽蜂拥上市的序幕。在此之前，小米创始人兼CEO雷军曾于2016年承诺“小米五年内不上市。”

6月25日，美团点评向港交所递交了招股书，美团点评CEO王兴此前对上市一事颇为不屑，很多人记得他在2015年发表的“谁先上市基本意味着它放弃、投降”，“上市是一件相当折腾的事情”等观点。

今年6月30日，拼多多向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股说明书，这家明星电商公司成立至今尚不到三年时间。

国内的互联网独角兽们为何如此急于上市？之前传闻估值1000-2000亿美元的小米，为何宁愿接受540亿美元的估值也要搭上资本市场的班车？这背后，可能与独角兽们前期投资人的退出焦虑有关。

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独角兽为何急于IPO？

过去几年间，一些科技公司借助互联网“杠杆”，创造了融资、估值的“神话”。

公开资料显示，小米从创立至今不足8年时间，共融资9轮，累计融资金额超过15亿美元，目前IPO估值锁定540亿美元；

美团成立至今亦不足8年，共融资8次，累计融资金额接近100亿美元（包括与大众点评合并前美团网的融资），目前正寻求以600亿美元的估值上市；

拼多多成立不足3年，共融资3次，累计融资金额超过31亿美元，有传闻称其IPO估值或高达300亿美元。

在资本的簇拥下，小米、美团点评、拼多多等独角兽公司实现快速扩张，在互联网时代“收割”了大规模的流量，有了营收业绩、用户数量做基础，这些企业的估值不断飙升，每次进行新的融资都让老股东“欣喜不已”。然而，这一“排山倒海”的游戏或将难以为继。

随着国内互联网用户数量增速放缓、全球手机出货量史上首次出现下滑、行业内竞争加剧，独角兽的业务扩张已经变缓，可以预计，今后独角兽获取用户量的成本将显著增加。

而与此同时，这些独角兽的盈利能力普遍较弱，有的甚至至今还在亏损。以小米为例，招股书显示，2017年其经营利润为122.16亿元（约合18.3亿美元），经调整经营净利润为53.6亿元，净利润为亏损438.9亿元。

美团点评同样在巨额亏损。2017年净亏损190亿元，调整后净亏损为28亿元。拼多多2016年和2017年的净亏损分别为2.92亿元和5.25亿元。

除了独角兽自身的成长空间、盈利能力面临不确定性，对于这些独角兽来说，已经很少有投资机构能够以更高估值继续投资它们。据媒体报道，红杉资本中国基金创始人沈南鹏之前就曾表示：“企业在变化，投资规模也在变化。如今，要想成为一家企业的领先投资者，投资1亿美元已经不够了。要想打造一家价值数十亿美元的企业，你需要投资4亿美元或5亿美元。”

美团、拼多多去年以来每轮融资金额多达数十亿美元，这甚至超过了国内一些头部VC、PE一支基金的规模。

以红杉资本中国、华平中国、高榕资本等知名基金为例，公开资料显示，华平中国2016年完成募资的华平中国基金总规模20亿美元；高榕资本2017年整体管理的基金规模约为110亿人民币（约合16亿美元）。红杉中国今年6月成立的第五个人民币基金募集最多也只有150亿元(约合23.7亿美元)。

尽管如此，科技独角兽们仍然需要巨额融资支撑其发展。到二级市场寻求接盘者成为他们的必然选择。这可能是近期独角兽们蜂拥前往海外市场IPO的重要原因之一。

但从全球股市的大环境来看，留给这些独角兽IPO的时间窗口已经非常有限。港股、美股市场经历了两年的持续攀升，今年以来回调迹象十分明显，自今年1月达到峰值以来，全球股市已损失了近10万亿美元市值，美股波动性相比往年骤然上升，港股也被摩根士丹利等投行提示存在风险。如果独角兽未能及时挂牌上市，将“输在起跑线”。

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谁在推动独角兽上市？

从小米、美团、拼多多的融资历程来看，它们成立至今获得了许多大牌投资机构的青睐。

图片来源：新浪科技

晨兴资本、启明创投参与了小米的天使轮、A轮、B轮融资；俄罗斯投资集团DST参与了小米的C、D、E轮融资，淡马锡、顺为资本参与了小米的B轮、C轮融资，这些机构都是小米的重要早期投资人。小米招股书显示，晨兴资本、俄罗斯DST和启明创投纷纷进入小米前五大股东名单。

腾讯、红杉资本中国是美团点评最主要的股东，两者都参与了美团点评的多轮融资。美团点评近期递交的招股书显示，腾讯为美团点评的第一大股东，持有20.14%的B类股，高于公司创始人王兴；红杉资本持股11.44%，其他投资者持股53.75%。

图：美团点评融资历程 来源：企查查

在拼多多的融资历程中，高榕资本连续参与了拼多多A轮、B轮融资，腾讯、红杉资本参与了拼多多的B轮、C轮融资。拼多多的招股书显示，腾讯占股18.5%，是公司第二大股东，高榕资本所占股10.1%，红杉资本所占股7.4%。

无论是美团点评还是拼多多，腾讯在投资方名单中的位置都十分显眼。实际上，过去几年间，腾讯除了向美团和拼多多注入重金，还给予这两家独角兽大规模的流量支持。

有观点认为，对腾讯而言，美团在过去有效遏制了阿里系饿了么、口碑的发展，拼多多更是对阿里系的淘宝构成了直接威胁。但时至今日，当互联网流量红利见顶，腾讯更需要的可能是积累雄厚的资金，在接下来的资本寒冬中更好地与阿里对抗。

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VC/PE投资模式或迎来变革

二级市场能让独角兽的前期投资人“全身而退”吗？可能并不容易。

从独角兽热衷的港股市场来看，去年上市的众安在线、易鑫集团、雷蛇等新经济企业，目前股价均已破发，市值大幅缩水。

华尔街见闻见智研究所数据显示，挂牌在即的小米，如果不考虑超额认购和员工期权确认情况，IPO估值仅为484亿美元。而2014年12月小米完成最后一轮私募融资时估值已经达到450亿美金，后期加入的投资方获利空间非常有限。可以推测，近期急于上市的其他独角兽表现可能也不会很乐观，但迫于股市大环境，这些公司IPO已箭在弦上。

更值得关注的是，这一波独角兽集体上市后的表现可能给中国VC/PE投资机构带来决定性影响。前鼎晖投资合伙人王功权近日表示：

“小米和美团IPO三个月内的股价走向，将深刻影响中国创投行业的投资价值取向。（如果股价）好，则大家继续做爆炸成长梦想；不好，则风险投资的一个泡沫时代结束。”

实际上，国内创投行业目前已经在遭受严峻的考验。今年资产管理新规出台以后，银行表外融资收紧，伴随而来的是一级市场募资难度增大。易凯资本CEO王冉近日向《创业家》表示：“今年下半年流入一级市场的资金将会出现断崖式下跌，至少减少50-60%，甚至可能减少70%-80%。”他也预计，“募资越来越难，（国内）GP们势必开始珍惜子弹。”

不过，国内投资机构遭遇资金源寒冬，可能是海外大型科技类PE的机会。黄浦江资本创始人陈凛此前向全天候科技表示，在中国，越来越高科技、专业的公司，需要更多资金才能转起来。“国内VC可能规模最大也不过10亿美元，而30亿、50亿美元的外资PE基金进入中国将具有资金规模优势。”他预计，在不远的将来，来自海外的大体量的科技类PE基金会陆续进入中国，影响国内投资市场的格局。