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小米拟17元定价3800亿市值上市 实际净集资240亿元

小米拟17元定价3800亿市值上市 实际净集资240亿元
2018年06月30日 07:49 新浪财经
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　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，首家‘同股不同权’新股小米（新上市编号：01810）将于7月9日挂牌，市场消息指，小米将以招股价下限17元定价，发行规模由最多480亿元改为实际370.6亿元，撇除股东售旧股，小米实际净集资240亿元。

　　小米于6月28日截止认购。市场消息指，国际配售方面，除了早前传出获长和系创办人李嘉诚入股外，私募基金高瓴资本、美国Capital Group都有入股，分别认购6亿和5亿美元，较7名基石投资者合共认购5.48亿美元更多。单计上述投资者，认购金额已占小米发行规模逾三分之一。外电另引述消息指，国际知名投资者索罗斯旗下一家基金，也于早期认购小量小米股份。

　　随着小米以下限定价，公司上市时市值减至3，804亿元，较月前市传小米目标以1，000亿美元（约7，800亿港元）上市，相差一半。据外电报道，小米下限价格相当于今年预测市盈率39.6倍，2019年预测市盈率22.7倍。

　　今年预测市盈率 降至不足40倍

　　小米公开发售部分则传获约11万人认购，超购逾8倍。小米最终分配结果于7月6日公布，9日挂牌。小米原计划同步在香港、内地‘新股+CDR（中国存托凭证）’挂牌，但招股前临时煞停CDR计划。

　　内地市场周五热传，因应A股近期弱势，中证监不拟在沪指低于3000点时放行CDR，中证监发言人在例会中响应，不评价市场表现。

小米市值定价
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