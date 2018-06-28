蚂蚁金服估值=百度+滴滴=美团+小米+头条

来源：视觉中国

“蚂蚁和阿里是夫妻，”井贤栋笑称，“你中有我，我中有你。”

原标题：横刀夺M

文｜《中国企业家》执行总编辑 马钺

编辑 | 林文龙

自从BAT称雄中国互联网之后，字母就成了权力符号，仿若王冠，只有实力雄厚、前景广阔的巨头才有资格戴上。不过王侯将相宁有种乎，百度就经常被媒体开除出BAT之列，M这个字头也存在归属问题：本来毫无疑问属于美团，但小米即将IPO，七八百亿美元估值和生态链加持，再加上雷军一呼百应的朋友圈，大有横刀夺M之势。

然而黄雀在后，现在美团和小米不用争了，它们只能换一个字母挤进字母表，有一家公司比这两家巨头更有资格使用M这个字头，那就是蚂蚁金服。

6月8日宣布完成新一轮融资后，蚂蚁金服估值据测算达到了1510多亿美元，在国内互联网公司中仅次于阿里和腾讯，比百度多出了一个滴滴，美团和小米加起来还跟蚂蚁差着一个头条。

光从估值来看，BAT已死，ATM当立。

不过在很多人看来，这句话可能仅仅在估值上成立，因为A和M本来就是一家。两家都听马云的，阿里握有33%的蚂蚁股权，M自从拆VIE结构以来就是A不可分割的一部分。阿里目前5000多亿美元的市值，零售业绩好和科技公司的多元价值创造力当然是主要原因，不过也得部分归功于投资者对蚂蚁金服未来的看好。要是把蚂蚁拆出去，阿里股价会不会下跌？

从格局上来看，BAT的三角形结构，远比ATM稳定。自从百度收缩，AT大战就成为中国互联网产业的主旋律之一，阿里和腾讯在多条战线展开激烈竞争，硝烟四起，口水四溅。以前还有百度作为第三种力量制衡，如果公认格局变成ATM，A和M夹击腾讯，那腾讯的危机感无疑会更加强烈，江湖从此秋水愈多。

蚂蚁和阿里的关系，按照井贤栋自己的说法，是“同一个生态，同宗同源，一个文化，一个DNA，（蚂蚁）是（阿里）生态里密不可分的一个部分”。

自从上市之后，阿里体量迅速膨胀，边界不断扩张，时至今日，已经成长为市值5000多亿美元、GMV数万亿美元的经济体。不过，虽说拔根汗毛比腰粗，但红楼梦还说了另一句话，大有大的难处。当膨胀突破某个界限，规模带来的好处也许会边际递减，而随着规模扩大产生的问题却会越来越多。

组织的力量不是无穷的，管理半径再长，总有个界限。哈耶克曾指出，计划经济的致命缺陷就是难以处理整个社会的海量信息，只有市场经济才能解决这个问题。阿里面对的困难与此相似，无论人工智能技术怎样发展，以阿里不断膨胀的体量，把决策任务放在一个统一的组织肩上，恐怕都过于沉重，随之而来的必然是效率下降，创新能力减弱，这对阿里来说，显然是难以接受的。

社会的审美早就过了羊大为美的阶段。规模也并非企业的唯一追求。有时候，下放授权，分进合击，可能更利于企业发展。这样看来，相对独立，可能是对蚂蚁和阿里都有益的选择。

虽然新字头诞生，但蚂蚁和阿里毫无疑问还是一家人，业务方面高度协同，蚂蚁这次140亿美元融资主要用于开拓东南亚市场，这显然是顺应阿里的全球化战略。

“蚂蚁和阿里是夫妻，”井贤栋笑称，“你中有我，我中有你。