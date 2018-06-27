Instagram推出视频群聊功能：最多四人同时在线

新浪科技讯 北京时间6月27日凌晨消息，本周二，热门图片社交应用Instagram正式在Android和iOS双平台上线视频群聊功能，允许最多四人通过应用内置的Direct聊天功能进行视频群聊。

集成了首页照片信息流、快拍（短视频）、短消息、直播、IGTV（长视频）、和如今推出的视频群聊功能，Instagram希望成为其10亿月活跃用户的一站式社交平台。

众多新功能的加入得到了不错的回报，据市场研究公司SimilarWeb估计，美国地区Instagram用户的日使用时长从去年9月份的29分钟上升至了如今的55分钟。更长的日使用时长意味着浏览更多的广告，从而给这家Facebook旗下社交平台带来丰厚的利润。据彭博社估计，若Instagram是一家独立公司，其估值现已超过1000亿美元，而在2012年被Facebook收购时该公司的估值不到10亿美元。

此次Instagram推出的视频群聊的一个不错的功能在于，在聊天过程中可以最小化聊天窗口继续浏览首页信息流而无需终止对话。这意味着在聊天过程中还可以邀请新的朋友加入。用户可以在Direct聊天界面点击视频通话按钮来开启聊天，也可以屏蔽某些用户，这样你就不会收到他们的聊天邀请了。

另外，Instagram还推出了一个在Facebook F8开发者大会中承诺的功能。应用内的“探索”页如今能展示多个话题频道了，与该话题相关的照片或视频将出现在话题标签下。过去，用户只能在“探索”页看到无序的基于用户兴趣的流行内容，只有一个“你可以喜欢的视频”栏目被单列出来。（小宝）