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打破禁令 Uber在伦敦获15个月“试用期”运营执照

打破禁令 Uber在伦敦获15个月“试用期”运营执照
2018年06月27日 04:37 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月27日凌晨消息，本周二，Uber新的管理团队使得该公司与伦敦市政府部门的紧张关系开始缓和，解除了之前的运营禁令。但是，新获得的为期15个月的“试用期”营业执照存在诸多限制。

　　去年九月份，由于没有按照伦敦市政府要求对Uber司机进行严格的刑事犯罪和背景调查，伦敦交管局拒绝向Uber发放新的营业执照。之后，Uber调整了其相关政策并替换了伦敦分部的团队。

　　伦敦交管局的做法对Uber的新管理团队提出了考验。现任Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在去年八月份开始掌权Uber，并承诺将在伦敦“做正确的事”。

　　法官艾玛·阿布思（Emma Arbuthnot）表示，给Uber发放为期15个月的“试用期”执照足以让Uber好好地思考它在伦敦的运营方式。

　　该有效期仅为15个月的“试用期”执照比常规5年期执照要短很多。伦敦市市长萨迪克·卡恩（Sadiq Khan）称，“试用期”期间Uber在伦敦的运营还将受到一些限制。他在一份声明中表示：“我相信所有公司都应该遵守相同的规则，不管它有多强大。”

　　Uber伦敦分公司面临的限制包括，接受伦敦交管局的密切监管，报告与安全相关的投诉，每六个月提交一份独立审查报告。

　　如今，包括高盛集团在内的投行对Uber的估值已超过700亿美元。但因为其业务对传统出租车行业造成打击，Uber在全球范围内面临抗议、禁令、和各种限制。Uber在伦敦的运营就激怒了当地“黑出租”的司机们，他们曾堵塞伦敦街道来抗议Uber。

　　Uber在伦敦拥有大约4.5万名司机，在去年九月份收到伦敦交管局的禁令后做了很多应对措施，包括提供全天候的电话支持服务，向警方提供严重事故的报告等。另外，Uber还替换了伦敦分部，这个欧洲最大市场的高管团队。

　　Uber伦敦分公司总经理汤姆·艾尔维奇（Sadiq Khan）在一份声明中表示：“我们对伦敦交管局今天的决定表示欢迎。我们将和交管局通力合作来解决他们的担忧，并赢得他们的信任。”（小宝）

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