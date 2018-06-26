直击|阿里倡议设罗汉堂 清华院长等成首批学者

新浪科技讯 6月26日下午消息，由阿里巴巴倡议，全球社会学、经济学、心理学等多领域的顶尖学者们共同发起的研究机构罗汉堂在杭州正式成立。

据悉，罗汉堂的成员为全球学者，阿里巴巴和蚂蚁金服会为相关研究提供支持，研究成果将为全社会服务，涉及各个层面的问题，例如如何适应科技变革，如何治理环境等。

附：罗汉堂学术委员会首批委员名单

1

Bengt Holmstrom（本特·霍姆斯特罗姆）

麻省理工学院教授，美国人文与科学院院士，契约理论的奠基人之一，2016年获得诺贝尔经济学奖。

2

Lars Peter Hansen（拉尔斯·彼得·汉森）

芝加哥大学经济学教授，2013年诺贝尔经济学奖得主。

3

E. Roth（阿尔文·罗思）

哈佛商学院教授，美国文理科学院院士，美国经济学会主席， 2012年获得诺贝尔经济学奖。

4

Alvin Christopher A. Pissarides（克里斯托弗·皮萨里德斯）

伦敦经济学院教授，英国社会科学院院士，2010年因在市场搜寻理论和宏观经济方面的突出贡献获得诺贝尔经济学奖。

5

Michael Spence（迈克尔·斯宾塞）

美国社会科学院院士， 2001年获得诺贝尔经济学奖。2017年，斯宾塞等的《中国经济中长期发展和转型：国际视角的思考与建议》获第17届孙冶方经济科学奖。

6

Thomas Sargent（托马斯·萨金特）

纽约大学教授， 2011年获诺贝尔经济学奖。

7

Patrick Bolton（帕特里克·博尔顿）

哥伦比亚大学教授，美国艺术与科学院院士、英国科学院院士、美国金融学会院士，当代最著名的金融学家之一。

8

Markus Brunnermeier（马科斯·布鲁纳米尔）

普林斯顿大学Bendheim金融中心主任，美国国家经济研究中心和经济政策研究中心成员，撰写有大量关于金融危机和货币政策的著作。

9

Preston McAfee（普斯顿·麦法宜）

前谷歌战略技术主管、微软首席经济学家，重视根据微观经济学基础，提出商业战略和竞争解决办法。

10

Yingyi Qian（钱颖一）

清华大学经济与管理研究院院长，2012年当选为世界计量经济学会会士、2018年当选为清华大学首批文科资深教授。获2009年度孙冶方经济科学奖；获2016年度首届中国经济学奖。

11

Steve Tadelis（史蒂文·泰迪里斯）

加州大学伯克利分校哈斯商学院教授，研究致力于理解企业和市场的契约机制如何影响价值创造，著有《博弈论导论》等。

12

Neng Wang（王能）

美国哥伦比亚大学商学院教授、上海财经大学金融学院院长，研究领域包括公司金融学，宏观经济学，资产定价理论，私募及对冲基金等。

13

Shangjin Wei（魏尚进）

美国哥伦比亚商学院金融学经济学教授，美国国民经济研究局中国经济研究组主任。2014年孙冶方经济科学奖。

14

Wei Xiong （熊伟）

普林斯顿大学教授，香港中文大学（深圳）经管学院院长，国际顶级期刊《Journal of Finance》联合主编， 2015年首届孙冶方金融创新奖。

15

Chengang Xu （许成钢）

长江商学院教授、香港大学经济学教授，中国政府治理研究专家，2013年获孙冶方经济科学奖。