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网约车在美国：24%-43%人口使用网约车服务

网约车在美国：24%-43%人口使用网约车服务
2018年06月25日 08:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月25日早间消息，Uber于2010年在旧金山成立，而目前已经拓展至美国和全球各地，并吸引了多家竞争对手，例如Lyft、Via、Juno和Gett。那么，这些网约车应用究竟有多主流？

　　2015年12月，皮尤（Pew）的一项调查发现，尽管有2/3美国成年人听说过网约车应用，但只有15%的人使用过这类服务。几年后的今天，网约车肯定有更多用户，但具体数字是多少，不同研究机构给出了差异很大的数据。

　　这些数据显示，2018年，有24%到43%的美国人口使用过网约车服务。

使用网约车服务的美国人比例使用网约车服务的美国人比例

　　Second Measure和Earnest Research使用银行卡数据去追踪用户消费情况。它们分别发现，在过去12个月时间里，有32%和43%的人使用过网约车服务。由于银行卡持卡人往往生活在城市里，平均来看更加富有，因此会更多地接触到网约车。网约车服务也位于城市，通常支持信用卡支付。

　　皮尤、Toluna（预计的2018年数字是35%），以及eMarketer（24%）使用调查数据。这意味着，它们访问了具有统计相关性的调查样本。尽管调查数据可能更有代表性，但受访者往往不能准确报告自己的行为。(邱越)

网约车美国
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