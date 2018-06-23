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小米：支持CDR政策 分香港内地两步走并得到政府支持

小米：支持CDR政策 分香港内地两步走并得到政府支持
2018年06月23日 11:16 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月23日上午消息，今天，在历经N个版本的上市方案后，小米终于启动港股招股，在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会。此次出席的高管有，小米创始人雷军以及联合创始人王川、黎万强、林斌、洪峰、刘德以及CFO周受资等董事长雷军及高管一行在香港面见投资者和媒体。

　　当发布会进行到问答环节，现场媒体提问道：

　　“近期关于小米CDR发行遇阻的事情引起市场关注，小米“CDR+H”两地同步上市也将变更为“先港股上市再回A股发行CDR”的路径，这方面小米是如何考虑的？如何提高公司上市质量，来满足香港投资者的需求？”

　　对此，小米CFO周受资回答道：“CDR是中国市场的创新，我们特别支持。小米很荣幸是首批试点公司之一，这也是对小米的认可。在过去这段时间我们做了很多CDR方面的工作，为了确保其顺利进行，我们决定先在香港上市，再在内地上市，这也得到了相关政府的支持。

　　政策方面，香港市场有不同于内地，如同股不同权，这些我们都特别支持，这已经有很多成功惯例，尤其在美国，也为股东等提供了长期价值。时间点方面，我们看重市场的长期发展，看得还是比较长远。香港对接国际投资者，内地以国内投资者为主。”

小米雷军IPO
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