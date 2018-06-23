雷军：手机市场、品类拓展和全球市场是小米增长动力

新浪科技讯 6月23日上午消息，今天，在历经N个版本的上市方案后，小米终于启动港股招股，在香港四季酒店召开全球发售新闻发布会。此次出席的高管有，小米创始人雷军以及联合创始人王川、黎万强、林斌、洪峰、刘德以及CFO周受资等董事长雷军及高管一行在香港面见投资者和媒体。

发布会上，雷军发布演讲。雷军提到，小米是一家独一无二的公司，巨大的手机市场，小米超强的品类拓展能力，及小米产品已进入70多个国家等都是未来小米发展的驱动力。

硬件、电商和互联网的公司，我不纠结我们是硬件还是互联网公司，我们是独一无二的，是个新物种，这个新物种叫什么名字，后面会有更多这样的公司产生，那个时候会有一个名字来形容这类公司。

小米有三个增长动力。

正是小米这样的新物种，未来具备巨大成长空间。很多人认为手机行业不增长了，我同意，在未来，去年手机销售量是14.7亿台，小米手机销售9000多万台，未来仍会有很大空间。

第二是，小米具有超强的品类拓展能力。未来会稳步进入一个又一个新的领域，稳步增长。第三个驱动是国家，小米已进入74个国家。广阔的市场是小米增长的第三个动力。