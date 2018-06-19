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58旗下公司或筹备A股上市 姚劲波:愿积极拥抱A股市场

58旗下公司或筹备A股上市 姚劲波:愿积极拥抱A股市场
2018年06月19日 14:01 上海证券报
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　　原标题：58集团姚劲波：愿意积极拥抱A股市场

　　作者：于祥明

　　典型的IT男，甚至在面对自己公司签约的女明星杨幂时还略显紧张，他就是58集团CEO姚劲波，土生土长的湖南人，被公司同事亲切地称呼为“老姚”。

　　前几日在长沙介绍58集团如何运用大数据技术分析当前就业市场供求特点后，他对58集团的价值又增了一份自信和自豪。面对眼下风起云涌的新经济热潮，他认为公司成长性毫不逊色，愿意积极拥抱中国市场包括资本市场，集团或集团旗下公司都愿意回归或拥抱A股。

　　以促进就业为最高宗旨

　　58集团有着全国最大的网络招聘平台，“招聘”是58同城的核心板块。姚劲波多次向记者表示，2018年一季度公司的招聘业务继续领跑所有业务，尤其是在营收增长和付费客户数量等方面增长显著，这清晰表明了58集团在招聘领域领先的市场地位。

　　姚劲波介绍了运用大数据技术分析出的当前就业市场供求特点。

　　从58集团招聘的大数据来看，2018年我国求职招聘市场持续活跃。1月至5月，全国企业月均招聘职位数同比增长保持在11.4%。其中，5月职位供给量达2700万，求职人数为1062万，处于供不应求状态。从产业结构方面来看，第一产业求职者与职位规模双双下滑；第二、第三产业职位供给保持较快增长，但求职人数增速较低，用工需求较为旺盛。

　　“‘互联网+就业’是市场配置就业资源的高效平台，成为观察就业形势乃至经济走势的一个重要窗口。作为生活服务行业的领军企业，58集团以促进就业为最大的民生宗旨。旗下58同城招聘、赶集网招聘、中华英才网、招才猫四大招聘平台，覆盖全招聘需求人群，每年为3亿人次用户提供就业机会，招聘业务范围覆盖全国500个城市。”姚劲波说。

　　他还告诉记者，58集团在招聘板块的“客户流量”会有一个再成熟过程，即青年人认同58，在找工作成家立业之后，买车租房买房等等都会借助58这个平台。

　　“汽车+房产+AI”三轮驱动

　　58集团已经是一家13年的公司了。面对未来，姚劲波表示：“要重新发明58”。

　　“58集团一直专注服务业，专注本地，专注通过互联网提高人的幸福水平。”姚劲波说。记者注意到，58集团把改造的重点放在房产和汽车两个领域，所使用的工具就是AI。

　　姚劲波是完全的IT技术男思维。他告诉记者，2011年选杨幂做公司代言人时，就是用的人工智能大数据搜索排名。他认为，人工智能已成为产业升级和经济转型的主要驱动力，58集团就是要利用自己在技术方面的专业优势，对各个事业群、所有客户及整个社会提供云服务。

　　他表示，科技一直在改变着房地产市场。“现在找房已经很少再跑门店看报纸，大都转为线上。我相信未来找房的方式还将改变，包括VR、区块链技术都可能打破传统的找房模式。”他表示，58集团将不断打造新的房产交易场景，为买卖双方提供全新的用户体验。

　　“今年一季度58集团通过线上问答、隐私通话、智能推荐、直播看房、估价体系等线上连接商户及用户数量，相比去年同期增长超过一倍。”姚劲波说，今年4月，58集团旗下的安居客又推出了十大服务保障，提供覆盖看房、签约、交易、过户等买房全流程的风险保障，让交易安全得到充分保障，实现了B端、经纪人和C端的多赢。再结合“房源全息字典2.0”、VR看房等技术应用，58集团房产业务串起了线上数据和线下服务这两张网，解决了线上线下的数据孤岛问题，大大提升了供给和需求的匹配效率，为整个行业的转型提供了榜样。

　　在汽车业务上，58同城二手车以平台化理念，将线上体验、线下服务，二手车估价、检测、延保支持等进行深度融合，依托超过20万家实体车商的海量数据，打造基于大数据的智能估价模型。

　　记者注意到，截至一季度末，包括58同城、赶集网、安居客在内的平台付费会员数量约266.5万，会员服务贡献了9.289亿元（1.477亿美元）的营收，同比增长17.1%。这是58集团技术含金量最好的注脚。

　　“58集团有自己擅长的领域，擅长做科技，擅长做市场运营，擅长做用户。我们相信‘赋能’整个行业比我们自己经营更合适。”姚劲波告诉记者，58不集团会让自己变成暴利公司，要把利润投入研发，投到未来的科技里面去。

　　鼓励旗下公司A股上市

　　在《2017 互联网中概股市值百亿榜》中，除了领衔的BAT，京东网易微博携程等市值也突破了千亿元。58同城作为唯一一个进入TOP10的生活服务类企业，也逼近千亿大关。

　　面对眼下风起云涌的新经济热潮，姚劲波自信地表示，58集团成长性毫不逊色，愿意积极拥抱中国市场包括资本市场，集团或集团旗下公司都愿意回归A股。

　　今年一季度，58同城实现营收24.712亿元（3.930亿美元），同比增长24.3%；毛利为22.132亿元（3.520亿美元），同比增长23.7%。净利润为1.746亿元（2776万美元），非美国会计师准则的净利润为3.058亿元（4862万美元）。

　　“上市以后，公司股价涨了5倍。我们的业务持续健康增长。我们不太关注市场是不是把58当成独角兽企业，我们愿意积极拥抱A股市场。我们旗下独资或投资的一些独角兽企业，如转转、瓜子二手车、58到家、58速运、e代驾、土巴兔等等，我们会鼓励他们在A股上市，有些公司已经在这个过程中了。”姚劲波笑言。

姚劲波58A股
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