画饼技术哪家强？微软、索尼、任天堂！

这周，全球游戏玩家翘首期盼的E3展正在美国举行。微软、索尼、任天堂、育碧、动视、卡普空等等许多游戏厂商和平台也都选择在展览前后召开发布会，为玩家们带来游戏作品的新动向。

这些动向有时是游戏的试玩版，有时是游戏宣传片，有时是人物设定或剧情介绍，有时仅仅只是“我们正在制作XXX”的一两句话。但即便是再微小的信息，也在牵动着玩家们的心。

但不知道从什么时候开始，厂商们公布游戏信息的行为成了“画饼”。从发布消息到玩家真的能上手，中间还隔着十万八千里。

不同游戏厂商和平台“画饼”的方式也各有特色。一些游戏厂商会从发售之前几年就开始宣传，玩家们看了预告却不知道具体发售日期，只能苦苦等待；有些厂商宣传时说得很好，到最后游戏做出来，完全不是那么回事；还有些厂商公布作品信息之后放弃了开发，玩家们翘首期盼，最后啥也没盼来。

索尼：期待吗？我就是不公布发售日期

索尼在去年E3上的表现其实还是不错的，展出的《底特律：成为人类》《战神》《使命召唤：二战》《怪物猎人：世界》等绝大部分游戏都已经在一年之内正式发售了，《蜘蛛侠》也将在今年下半年发售。

不过这也不能帮索尼洗脱“画饼大厂”的嫌疑，毕竟去年E3上索尼根本就没发布新游戏，拿出来的，都是前几年已经画过的大饼。

索尼画饼的方式有点像拖延症。他们也不是公布了不做，只是从一早就宣布要做这个做那个，然后开始慢悠悠地一点一点做，时不时跳跳票，不被逼急了绝对做不完。你们想知道发售日期？不好意思，我自己也不知道什么时候能发售呢。

就拿《底特律：成为人类》来说，索尼其实早在2015年10月的巴黎游戏周上，就已经发布过这个游戏了。游戏制作人大卫·凯奇在索尼的发布会上压轴登场，介绍了这款PS4平台独占游戏的简要剧情和人物设定。但游戏什么时候会发售呢？索尼和大卫·凯奇心照不宣地都没说。

《底特律：成为人类》

接下来，这款游戏又出现在了2016年的E3游戏展上，同样不知道发布日期，只说了之后肯定会发售，玩家们也治好伸长了脖子等。这一年，《底特律》被提名了E3“游戏评论家奖”（Game Critics Awards，由北美30多家主要游戏媒体联合评选的游戏奖项）中的最佳原创游戏奖，但没有得奖。

没得奖的游戏怎么可能发售，接下来的2017年，玩家们苦苦等了两年的《底特律》还是没有发售。直到它又出现在了当年的E3展上，索尼才表示再怎么样2018年上半年也会发售了。这一次，它获得了Gamespot的E3最佳PS4游戏奖、最佳冒险游戏奖，以及游戏评论家奖的最佳原创游戏、最佳动作/冒险游戏奖。

《底特律》确实赶在2018上半年的尾巴尖上发售了，但并不是每一部索尼的游戏都这么好命。再往前数一年，2016年的E3上，索尼展出的《战神》《底特律》《蜘蛛侠》《往日不再》等游戏当时都没有公布发售日期，玩家们看宣传片高兴了半天，并不知道什么时候能买。

如今《战神》《底特律》《蜘蛛侠》终于熬出头都在2018年发布了，《往日不再》则在今年E3上才宣布将在2019年2月22日发售。索尼两年前画的大饼，玩家们要到明年才能吃到。

丧尸游戏《往日不再》

微软：不好意思这个游戏我们不做了，工作室都解散了

相比于索尼的“我们正在做，就是不知道啥时能发布”，微软的做法更狠一点，因为微软发布过的大部分游戏，其实你都不知道它最后到底能不能做出来。

对于已经公布在制作的游戏，微软的态度是不过前期投入多大、吹得多好、玩家多期待，只要在还没发售的时候觉得做得不够好或者市场空间不够大，甚至有时候是不知道什么理由，微软随时都会砍掉这个游戏项目，有时候顺手就把工作室也解散了。

《神鬼寓言》是微软从初代Xbox就开始合作的系列游戏，《神鬼寓言2》还一度当上了Xbox 360上的RPG畅销冠军。2006年，《神鬼寓言》系列的出品方狮头工作室被微软收购了。

2015年的E3上，微软发布了Xbox One上的《神鬼寓言：传奇》。《神鬼寓言》系列在玩家中广受好评，《神鬼寓言：传奇》也成了当年最受关注的游戏之一。

《神鬼寓言：传奇》

但到了2016年3月，狮头工作室突然宣布停止开发Xbox One上的《神鬼寓言：传奇》，没有公布原因。当时这款游戏开发程度已经很高，已经有玩家参与到测试当中。外国游戏媒体Eurogamer的报道显示，微软在此之前就已经要求狮头工作室停止开发《神鬼寓言 4》；在项目取消之前，微软已经为《神鬼寓言：传奇》投入了7500万美元开发成本。

狮头工作室表示测试服务器会开放到4月13日，在测试阶段中付费了的用户将会收到退款。4月底，微软又宣布正式关闭了狮头工作室。这只是微软对欧洲游戏工作室战略调整的一部分，和狮头工作室同时关闭的，还有曾经出品《神笔麦克斯》的Press Play工作室和这个工作室正在开发的Knoxville计划。

不仅微软自己工作室开发的游戏会在开发到一半的时候取消，对于微软和第三方工作室合作的游戏，半路夭折的例子也不少。

《鬼泣》之父神谷英树和微软共同开发的《龙鳞化身》同样是曾经被广大玩家期待的游戏，神谷英树曾一度宣布游戏框架已经开发完成，微软也在2016年E3展上宣布将要在2017年发售这款游戏。但到了2017年1月，微软又宣布停止了《龙鳞化身》的开发，制作人神谷英树也在推特发文向玩家致歉，但双方同样没公布原因。

《除暴战警3》

此外，《幻影沙尘》重制版也一度因为工作室解约，被搁置了好几年，原定2015年发售的游戏生生拖到了2017年。《除暴战警3》也因为2016、2017、2018年的三次跳票，一度被外界传言将会取消。

今年微软在E3展前发布会上发布了53款游戏，不知道到最后真能玩到的有几个。

任天堂：我就说个名字，饼各位自己来画

和前面两家相比，任天堂的策略就很简单了，主要就是不说。我会告诉你我正在某个大IP的续作，但你想看视频和实机演示？不好意思，不存在的。你要是使劲问，我就支支吾吾告诉你一点，具体的我可啥都没说啊，到时候没有你可别怪我。

和动辄搬一个交响乐队到E3发布会现场的索尼相比，任天堂可以说是相当不重视E3了。在没有新硬件产品发布的一些年份里，任天堂基本上不会在E3开发布会，网络上事先准备好的视频放一放，找几个游戏开发商一起做个树屋直播，也就差不多了。

去年的E3展上，任天堂表示在《宝可梦之拳 DX》之后，接下来还会有新的精灵宝可梦系列作品登录Nintendo Switch。但这个游戏具体是啥呢？不仅没有视频、实机演示和试玩，任天堂连图片都没公布一张，logo都没公布一个，只是石原恒和用嘴说了一句“这个游戏是个RPG，正在制作当中”——消息我放出来了，饼你们自己看着画。啥时做出来做成啥样，我通通不负责。

《任天堂明星大乱斗特别版》

今年的E3展上，任天堂在45分钟的直播发布会里花了30多分钟，把《任天堂明星大乱斗特别版》的60多个角色和他们的出招特点挨个介绍了一遍，却丝毫没有提及大家期待已久的《猎天使魔女 3》和《银河战士Prime 4》两部游戏。

《猎天使魔女 3》和《银河战士Prime 4》将要登录NS平台的消息，任天堂在去年就放出来了。但去年E3上好歹还放了个信息量只有logo的小影片，到了今年，这两部作品就根本连提都没再提了。

有记者在直面会后采访了任天堂北美总裁雷吉，询问为什么今年连这俩游戏的logo都不放一下了。雷吉说，去年是NS发售的第一年，我们就展示了一些比较远期的游戏；今年我们只想介绍6到9个月之内能玩到的游戏，等游戏做到可以展示的时候我们会放出来的。

直面会开完当天收盘，任天堂的股价就跌了5.84%。

类似的情况在2015年的E3上也出现过。2014年的E3，任天堂公布了2015年将会推出WiiU平台的《塞尔达传说》新作，但这件事到2015年就没影子了。

发布会之后有媒体去采访了雷吉，他表示是“为了不让粉丝们伤心”临时取消了WiiU《塞尔达传说》预告的播放——我们已经为这个游戏准备了一个非常棒的预告片，但是我们也准备延期再发售这个游戏。因为发售会延期，所以提前给你们看了也是伤心，不如大家先不要期待了，预告片什么的也先不要看了。

任天堂可以说是非常佛系了。