媒体卧底虐杀猫狗QQ群灰色交易：20块能买百部视频

“花生盾学院”虐猫群两度被封停。

记者卧底虐杀猫狗QQ群灰色交易：20块能买百部视频

原标题：华西都市报-封面新闻记者卧底虐杀猫狗QQ群

虐猫现“灰色交易” 最低20块能买百部视频

来源：华西都市报

虐杀群

管理员发送虐猫视频



“人家就是喜欢听猫的惨叫”

6月5日，网友“随风”所在的猫友群内，有人上传了几张虐猫截图，图片来源于“花生盾学院”的QQ群。

这个QQ群建于2018年6月5日，申请加入时不需要审核验证，群内被设置为全员禁言。“管理员每天会不定时发布一两部虐猫视频。”网友“随风”说。

华西都市报-封面新闻记者播放其中的两个视频，虐待小猫的手段极其血腥：用水枪将已经奄奄一息的白色小猫，直接冲到一旁的厕所蹲位里；将绳子套在小猫脖子上，在半空中用力抛晃；用棍子一遍遍敲打已经被剥皮死去的猫，另一只大一点的猫则不断伸爪去拍同伴，发抖哀叫……

视频中的人没有露面，但是能听见他在哼唱轻快的小曲；有的视频在猫咪的惨叫声中，配以欢乐动感的音乐。上传视频后，群主“万事通”连续发布消息，“舒服”“爽”“安逸”。

“花生盾学院”QQ群内，管理员“小仙女”在另一段虐待视频下留言，“人家就是喜欢虐猫，喜欢听猫的惨叫。”

“这些人太猖狂了。”“随风”告诉记者，看到虐猫视频，他所在的猫友群充满着愤怒又无奈的情绪，更让他们不寒而栗的，是不断有新的虐杀群出现。

视频中，有人准备射杀猫。

一天上传60多个虐猫短视频

“猫就是用来虐的！”

创建于6月10日的QQ群“吃牛筋的天使”，仅仅在当天，管理员“大天使长”就上传了60多个虐猫虐狗短视频。

华西都市报-封面新闻记者注册了一个QQ号，申请加入“吃牛筋的天使”群，在群文件里，罗列的60多个虐猫虐狗视频，不少都配上了标题，例如“断腿的黑猫（开虐）”“一只猫垂死挣扎的瞬间”“电疗虐猫，这惨叫爽歪歪”……

“猫就是用来虐的！”在QQ群内，管理员发起了投票，“猫是恶魔”“是最低等的生物”“杀掉”，网友“大天使长”在群内说道。

事实上，在“大天使长”上传的短视频中，除了虐猫，还有虐狗的内容。一段视频中，趴在天台的小狗在发抖，有人先是轻轻抚摸了它两下，接着猛地将狗从天台推下，还伴随着畅快大笑。

因为该群没有禁言，不断有动物爱护者进入群内表达抗议，“滚回你的老窝。”“大天使长”将一位动物爱护者踢出群。

虐猫视频惊现网络。

产业链

20块钱买100个虐猫视频 有人线上直播虐猫需要付费观看

在这些QQ群里，还滋生出了一种靠虐待博眼球的产业链——付费观看。即花钱就可买到高清的虐猫、虐狗视频，抑或付费观看“大神”直播虐猫、虐狗。

记者在群里看到，叫卖虐猫视频的人比比皆是。“需要视频私聊我”“不买视频请退群”……记者私聊其中一位卖家，对方表示，20块钱即可买到100个虐猫高清短视频。

“你们的视频效果怎么样，不会是从网上其他地方下载的吧？”

“我们是用手机拍摄的高清短视频，和网上那些LOW货不一样。”

而当记者继续发出质疑后，对方开始迅速撤回消息，并将记者拉黑。

有群内的动物保护志愿者告诉记者，自己尝试过花20块钱买视频。在和卖家私聊付费后，对方不但没有将虐猫、虐狗视频发出，同时还回复以嘲笑：“傻，钱给得少没诚意。”

从志愿者提供的聊天截图上可以看见，面对质问，卖家回复称：“找到了我又能怎样？请问！”

事实上，这种贩卖虐猫虐狗视频的产业链，已经衍生到了众多社交媒体上。

有志愿者表示，要想观看虐猫视频，还得付钱给视频的制作者。以一个网名叫“虐猫魔王”的视频制作者为例，他定期在快手、QQ空间上直播虐猫，以此牟利。付费观看的人还搞了一个“虐猫魔王粉丝QQ群”，看一次直播要付69元才能加入私密的直播群，后期没有交钱的人，再看这种视频，每人要付25元。

除了在快手、QQ空间进行直播外，微博、抖音等社交媒体，也成为这些人的赚钱平台。

游击战

虐猫群被不断举报被封群“今天被封，明天就建新群”

6月14日晚，“花生盾学院”QQ群因涉及违反相关条例，被永久封停。同夜，“吃牛筋的天使”群也被永久封停。

“随风”透露，他们有一群动物保护志愿者，“潜伏”在各个虐杀群内，截图保留证据，“我们几百人同时投诉，总会引起重视的。”

事实上，这不是虐杀群第一次被封，仅以“花生盾学院”为例，6月5日建群后，6月12日被封；当晚，一个同名的新群被建立，6月13日，在一天内发了近10个虐猫短视频后，再次因为被举报而封群。

“今天被封，他们明天就能建个新群。”“随风”很无奈。

想找到虐猫视频发布人——这几乎是类似“随风”的动物保护志愿者共同的心愿，但问题随之而来，即使千辛万苦找到了，又能怎样呢？

在“随风”们看来，此类血腥暴力的视频流传，本身就对社会存在极大危害。“但是我们找不到相应的法律条款来制止他们，而且，互联网这么大，他们明天换个名字，就谁也不知道了。”

说法

我国暂无动物福利法律法规 传播血腥视频更多是被谴责

“触目惊心！”四川省人大代表、四川瀛领律师事务所管委会主任曾文忠在看完虐猫视频后，发出一声叹息。

曾文忠坦言，目前在我国除了珍稀野生动物外，暂无涉及动物福利的法律法规。对虐杀普通动物的行为，尚无法律法规的“紧箍咒”。“也就是说，对于此类虐杀小动物的行为，暂时还没有要承担法律责任的规定。”曾文忠表示，对于传播此类血腥、暴力的视频，也没有具体的规定。“更多的是从道德层面进行约束和谴责。”

记者了解到，早在今年1月，曾文忠就带着一份《关于在四川率先实现动物保护立法的建议》参加四川省两会。他说，通过前期调研发现，对于法律应该在多大程度上保护动物，从民众到整个法律界都缺乏共识。

“现在提出立法是可行的，这符合全社会在动物保护上关注不断增多的趋势，更符合和谐社会建设的诉求。”在曾文忠看来，四川完全可以尝试率先推出地方性法规，在全国做出尝试和探索。

就内容上而言，曾文忠的建议中提到，保护动物立法，不仅仅是反虐待动物，也能对动物主人起到督促约束作用，例如不能随意让动物大小便，不能出门不带牵引绳，在公共场合不能威胁到他人的人身安全等。