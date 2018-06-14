直击|大量商家赴拼多多总部维权 称“随意冻结钱款”

拼多多商家维权群群聊截图

新浪科技讯 6月14日上午消息，商家与拼多多的关系逐步陷入僵局。昨日，大量商家前往拼多多上海总部维权，双方一度发生肢体冲突。截至目前，拼多多方面未对此事作出回应。

今日，网上流传一则维权视频。画面中，大量商家统一身着“冻结钱款”字样的服饰，前往拼多多总部维权，并与工作人员发生肢体冲突。商家们高喊，“我们是来维权的，为何打人？”

“随便冻结我30万，血本无归”，一位商家告诉新浪科技，此前她缴纳了5万元保证金，获取在首页推广和推文的流量支持，但是平台以商家点击发货24小时无物流信息为由，对其进行了处罚，“一单冻结我10元，我有好几万的订单，钱全被扣了”。

北京盈杰律师事务所戴建华律师认为，目前没有明确的法律法规对平台与商家间作出明确规定，平台是否有权作出冻结之类的强制措施，应基于双方签订的合同而产生，并且平台应有充分的证据证明其冻结的行为，建议商家通过诉讼解决。

前天，拼多多高级副总裁许丹丹在回应外界质疑时表示，“很多人认为便宜没好货，但是拼多多把爆款做到了极致，我们把成本降到最低，取消了中间环节，把供应链过程缩短，也就降低了价格，打造了爆款”。许丹丹强调，拼多多平台对质优价廉的东西不收取流量费，才做到价格低。

商家们表示，明日将继续前往拼多多总部维权。(韩大鹏)