国产游戏备案、版号申报暂停 CJ展之前或可恢复

中国文化市场网最后一批备案的国产网络游戏。

来源：南方都市报

昨日有消息称“文化部备案网站关闭了国产游戏的备案，只做进口游戏”。南都记者查询发现，以往游戏企业登录申报平台后原本有两类产品申报入口，但自6月6日起，中国文化市场网的“在线办事”栏目中只剩下了“进口网络游戏内容审查”，本应在此处出现的“国产网络游戏内容审查”选项没了。南都记者获悉，当日有多家业内厂商向文化部做了电话咨询，不过目前并未得到具体恢复国产网游备案的时间。有游戏公司内部人士表示，取消国产网游备案对于市场上已经成型的手游或者游戏公司来说没有多大影响，主要的冲击对于一些小的团队或初创公司来说会比较大，这样会影响到它们的布局，可能会失去一个利好的时期。也有业内人士乐观表示，可能会在7月份恢复国产网游备案，能赶在2018年C hina Joy(8月3日至8月6日)开幕之前。“因为一般来说C hinaJoy是国内厂商发布新品的集中期。”

版号申报、网游备案遇双停

根据文化部此前颁布的《网络游戏管理暂行办法》规定，“国产网络游戏在上网运营之日起30日内应当按规定向国务院文化行政部门履行备案手续”，如果在运营网络游戏无备案信息，则被视为非法运营，文化执法部门有权对违法违规企业进行执法。

据南都记者了解，目前网络游戏的上线途径大体是备案-拿到备案号-版署送审-审核通过-上司务会-拿到版号。而游戏上线的第一步“备案”，需要在中国文化市场网中提供的登录窗口完成资料的提交。但从6月6日起，“国产网络游戏内容审查”选项在中国文化市场网消失了，只剩下发布于2017年12月4日的“进口网络游戏内容审查申请服务指南”。

据中国文化市场网公示内容，5月24日有三款国产网络游戏同时获得备案：《生存速答》、《断刀客》、《决战丛林》，运营单位分别为深圳前海有一网络科技有限公司、天津恒成科技有限公司、广州三七网络科技有限公司。有游戏公司内部人士透露，游戏备案相当于给这款游戏安上一个合法的身份，“这样才能进入正规市场。一般按流程来说需要两三个月备案，快的话也可能一个月就行了。”

网络游戏上线途径的另一个关键点是拿到版号，在负责该业务的主管部门国家广播电视总局官网上，南都记者发现国内网络游戏审批信息显示，今年最后一批获得版号游戏的正式批复时间是3月28日，截至发稿时，已经两个多月没有产品获得版号许可。有业内人士透露，根据以往惯例，从提交到审批一般只需要一个月时间，而3月份提交的这批游戏则等到5月4日才获得版号。

不过，截至目前，文化部并没有对行业发布任何通知表示国产网游备案监管措施会取消。

游戏大厂或不受影响

停止国产网络游戏版号申报和备案对于游戏行业而言，确实是一件大事，而且在取消日期尚未确定时，更是如此。

有游戏公司员工表示，这个政策对于市场上已经成型的手游或者游戏公司来说没有多大影响，主要的冲击还是对于一些小的团队，初创公司和准备发游戏的团队来说会比较大，这样会影响到它们的布局，可能会失去一个利好的时期。“大的游戏公司都会有几张‘王牌’在手，来支撑它们的业绩。不过，接下来还要看这种情况会持续多久，因为C h in a Joy快到了，一般来说C hina Joy是国内厂商发布新品的集中期，如果超过这个时间段还没有恢复，那么对于初创公司而言会有影响。这样在同等条件下，大公司反而会得利。”

南都记者梳理发现，目前腾讯、网易、完美、西山居等多家游戏大厂的重要新游戏受影响程度较小，很多游戏前期已获得了版号和文化部备案。如腾讯今年的战略级产品《堡垒之夜》，就已经通过了国内审核。根据N ew zoo数据统计，《堡垒之夜》是目前大逃杀类游戏最受欢迎的产品，占市场份额16 .3%，高于《绝地求生》。第三方数据机构Superdata统计，今年3月《堡垒之夜》营收就达到2.23亿美元。

但是对于一些小的初创公司而言则不太乐观。如微信小游戏产品，按照腾讯的规定，如果要开通用户付费功能、游戏产品必须提供版号。这可能导致近期出现看得见吃不着的尴尬局面。不过有业内人士表示，可能会有一些公司先上线“后补票”，游戏行业也有一贯的灰色操作。

南都记者采访发现，不少业内人士都乐观表示，可能会在7月份恢复国产网游备案，能赶在2018年ChinaJoy(8月3日至8月6日)开幕之前。“因为一般来说ChinaJoy是国内厂商发布新品的集中期。”

采写：南都记者 孔学劭

大的游戏公司都会有几张“王牌”在手，来支撑他们的业绩。不过，接下来还要看这种情况会持续多久，因为C h in aJoy快到了，一般来说C hina Joy是国内厂商发布新品的集中期，如果超过这个时间 段 还 没 有 恢复，那么对于初创公司而言会有影响。这样在同等条件下，大公司反而会得利。

———游戏公司员工表示