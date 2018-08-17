高端机型不在贵 全画幅相机选购指南

全画幅相机凭借着大尺寸传感器的优势，相对于使用APS-C画幅以及一英寸图像传感器的相机而言，可以提供更加出色的画质表现。目前全画幅相机的价格也很有诱惑力，很多机型的售价已经非常低了。今天笔者就给大家介绍几款，目前售价降低性价比凸显的全画幅专业相机。
佳能EOS 6D Mark II
天猫商城售价：10099元
佳能EOS 6D Mark II拥有2620万有效像素，使用45点自动对焦系统，并且配备了全像素双核CMOS AF技术，在使用液晶屏幕取景时依然有快速的对焦体验。这款单反自推出之日起，就是以全幅单反普及者的身份示人的，因此价格低廉就在情理之中了。
佳能全画幅单反6D Mark II
佳能全画幅单反6D Mark II
佳能全画幅单反6D Mark II
|佳能 6D Mark II（单机）
|传感器类型
|CMOS
|传感器尺寸
|全画幅（35.9*24mm）
|有效像素
|2620万
|影像处理器
|DIGIC 7
|最高分辨率
|6240×4160
|对焦点数
|45点
|显示屏类型
|触摸屏
|显示屏尺寸
|3英寸
|显示屏像素
|104万像素液晶屏
|快门速度
|1/4000至30秒，B门，闪光同步速度1/180秒
|感光度
|ISO 100-40000（可扩展致50-102400）
|短片拍摄
|
1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p
1280×720（高清）：59.94p/50p/29.97p/25p
延时短片拍摄
3840×2160（4K超清）
1920×1080（全高清）
|连拍功能
|支持（最高约6.5张/秒）
|存储卡类型
|SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I）
|无线功能
|WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC
|外形尺寸
|144×110.5×74.8mm
|产品重量
|约685g（仅机身），765g（包含电池和存储卡）
编辑观点：
佳能EOS 6D II以较为合理的售价，让普通摄影爱好者也能享受到全画幅机型带来的高画质表现。目前单机身特价很有诱惑力，感兴趣的朋友不妨关注一下。
佳能6D Mark II（单机） 全画幅高端单反，外接闪光灯，NFC功能
[产品售价] 10099元
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