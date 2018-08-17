高端机型不在贵 全画幅相机选购指南

全画幅相机凭借着大尺寸传感器的优势，相对于使用APS-C画幅以及一英寸图像传感器的相机而言，可以提供更加出色的画质表现。目前全画幅相机的价格也很有诱惑力，很多机型的售价已经非常低了。今天笔者就给大家介绍几款，目前售价降低性价比凸显的全画幅专业相机。

佳能EOS 6D Mark II

天猫商城售价：10099元

佳能EOS 6D Mark II拥有2620万有效像素，使用45点自动对焦系统，并且配备了全像素双核CMOS AF技术，在使用液晶屏幕取景时依然有快速的对焦体验。这款单反自推出之日起，就是以全幅单反普及者的身份示人的，因此价格低廉就在情理之中了。

佳能全画幅单反6D Mark II

佳能全画幅单反6D Mark II

佳能全画幅单反6D Mark II

佳能 6D Mark II（单机） 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 全画幅（35.9*24mm） 有效像素 2620万 影像处理器 DIGIC 7 最高分辨率 6240×4160 对焦点数 45点 显示屏类型 触摸屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏 快门速度 1/4000至30秒，B门，闪光同步速度1/180秒 感光度 ISO 100-40000（可扩展致50-102400） 短片拍摄 1920×1080（全高清）：59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720（高清）：59.94p/50p/29.97p/25p 延时短片拍摄 3840×2160（4K超清） 1920×1080（全高清） 连拍功能 支持（最高约6.5张/秒） 存储卡类型 SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I） 无线功能 WiFi（IEEE 802.11b/g/n），蓝牙4.1，NFC 外形尺寸 144×110.5×74.8mm 产品重量 约685g（仅机身），765g（包含电池和存储卡）

编辑观点：

佳能EOS 6D II以较为合理的售价，让普通摄影爱好者也能享受到全画幅机型带来的高画质表现。目前单机身特价很有诱惑力，感兴趣的朋友不妨关注一下。

佳能6D Mark II（单机） 全画幅高端单反，外接闪光灯，NFC功能

[产品售价] 10099元