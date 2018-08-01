臭脚辣眼睛的精华，可能也是美食里你最爱的那一味

来源：SME科技故事
你搭车时可能有过这样的经历：
明明睡得正酣，却硬生生被一股刺鼻的臭味熏醒了。
回过头一看，原来有人脱了鞋将光秃秃的脚晾在半空或是搭在椅子上。
对于这种不文明的行为，你内心愤怒不已却毫无对策。
因为就算让对方将鞋穿回去了，臭味仍会弥漫半天。
你只好忍住心中不快，心里暗讽对方肯定是得了“香港脚”，又或是“脚气”。
但这其中蕴藏着多年来的一大误解。
脚臭和脚气可以说是两个不一样的概念。
“脚气”在医学上称为“足癣”，是最常见的皮肤浅表真菌感染。它会让人痒得抓狂，还可能会引发灰指甲、手癣、体癣等症状，但并不一定会引起脚臭。
作为一种传染病，脚气能通过共用浴具、拖鞋等途径进行传播。
不过庆幸的是，脚气对现代医学来说不是什么大不了的事。
只要积极去正规医院配合治疗，就能够痊愈了。
而对那些有脚臭的人来说情况就不同了。
不管如何治疗，一脱鞋还是有熏到一大片人的魔力。
那么，脚臭究竟又是怎么一回事？
实际上，无论你有多爱干净，我们每个人的脚都带有一定的气味。这跟我们的脚上发达的汗腺有关。
要知道，我们的脚丫子上平均每平方厘米就含有600条汗腺，比腋窝那里还多达上百条。
按一般标准算下来，两只脚上有大约超过25万个汗腺。
而这些汗腺每天分泌的汗液就达几十甚至数百毫升。
不过，汗液本身是无味的，但它也并非只有水，里面还富含盐分和尿素。
有了这些物质，加上人的体温，就形成非常适宜微生物生长的环境。
此外，汗液里还有一些微量的脂肪酸和蛋白质。它们对细菌来说简直就是一份饕餮大餐。
在一顿狼吞虎咽之后，细菌就留下了大量的残羹冷炙。
这些细菌产生的废料会带来不同的味道，常见的酸臭味便是其中之一。
之所以每个人产生的异味不同，主要取决于我们每个人体表和体内复杂的菌群。
据统计，一个人体内体表的微生物种类可达一万种以上。
它们既有家族特征，又会产生个体差异。
很多细菌早在分娩和新生儿阶段就从母亲的身体中获得了。
而幼儿的早期生活，也会让亲人体内的菌群迁移到他们身上。
比如当爸爸亲孩子嘴巴的时候，他口腔里的菌群就到了孩子的口中。
一旦定居下来，这些菌群是很难再发生根本性的变化。
就好比不同的酒窖酿出风味不一的酒，每个人体表的菌群分解过汗液之后气味也有所不同。
脚臭的产生正是由于脚上的皮表细菌对蛋白质及氨基酸的降解。
也就是说，细菌数量越多、分泌的酶越多，脚自然就越臭。
但有些细菌分泌的酶活性很高，就算细菌和酶的数量不多，也会造成严重脚臭。
而细菌数量的多少很大程度取决于汗液的多少。
显然，控制细菌繁殖和保持足部不出汗就成了防治脚臭的重中之重了。
基于此，那么民间流传的那些土方偏法真的能去除脚臭吗？
比如我们最常听说的便是用醋、生姜、大蒜、茶叶、药酒泡脚等等。
很多人认为只要营造不利于细菌存活的环境，就能起到杀菌作用，从而治好脚臭。
话虽如此，但这些“调料”的作用十分有限。
研究表明它们的抑菌、杀菌作用比不上普通的肥皂水。
它们非但没有很好的功效，也容易使脚臭者的脚更臭。
况且，我们很难将体表内的细菌全部杀光。
只要条件适宜，残留的细菌以及芽孢数小时内就可以重新达到清洗前的水平。
类似地，市面上那些治脚臭的产品也只是治标不治本而已。
要想彻底根治脚臭，还得找准造成脚臭真正的罪魁祸首才行。
1990年日本科学家F。 KANDA和E.YAGI等研究者就对脚臭进行了大量的研究。
首先，他们找到了一些志愿者，将其分为脚臭和不脚臭两组；
实验过程也十分简单，他们专门收集志愿者穿过的袜子，并用乙醚对其进行萃取。
紧接着，他们再通过气相色谱-质谱法，分析萃取物的成分。
实验结果发现，与不脚臭的人相比，脚臭者的袜子上确实产生了更多的细菌分解物。
其中，一种叫异戊酸的化合物更是后者独有。这是一种无色黏稠，有刺激性酸败味的液体化合物。
它在高度稀释后会产生甜润的果香。因此，异戊酸在我们生活中更多是被用来生产香料，比如果味香精等。
于是，他们将这一系列发现撰写成论文发表在《英国皮肤病学杂志》上。
也许是由于异戊酸的存在，他们在论文中还得出一个有趣的结论：
那些认为自己脚臭的人，他们的脚就臭；而那些认为自己的脚不臭的人，他们的脚就不臭。
显然，他们认为脚臭是想出来的。
这样有趣的想法也让F。 KANDA和E.YAG获得了1992年的搞笑诺贝尔医学奖。
尽管如此，脚臭这一世界性难题仍亟待进一步解决。
2015年拉夫堡大学的James Reynolds和他的团队绘制出了各地人口的脚部数据，并取得了进一步突破。
结果发现脚臭主要有五种细菌在作怪，分别是棒状杆菌、微球菌、丙酸杆菌、B-变形菌纲和短杆菌。
有趣的是，这其中一些菌类还被人类放进食物之中。
比如棒状杆菌中的一种北京棒状杆菌能利用正烷烃作碳源，发酵生产成味精。
短杆菌属的黄色短杆菌则能发酵葡萄糖生产L-谷氨酸，用来酿美味的奶酪等。微球菌更是常常出没在空气和食物之中。
同时，他们发现一种叫葡萄球菌的细菌总是和异戊酸形影不离。
因此，他们更加肯定葡萄球菌是造成脚臭的罪魁祸首。
这一结论让医学家激动不已。如果能充分这些菌类就是脚臭的元凶，则治疗脚臭将变得更加简单。
比如通过一定的方式攻击葡萄球菌就达成目的了。
无独有偶，日本最近的一项研究发现，柑橘类水果中存在特殊的化学物质。
它们可以准确地攻击葡萄球菌，而不会误伤其他细菌。
然而，科学家还是持谨慎态度，需要进一步研究。
不过，脚臭和秃头一样并非一无是处。
有研究者发现在某些情况下，脚臭或许能帮助人类对抗许多疾病。
荷兰瓦赫宁根大学Smallegange的最新研究发现：
疟疾的元凶疟原虫能会改变蚊子的嗅觉，使它们更容易被脚臭所吸引。
它背后作用的机制，就是一些蛋白质会在蚊子脑中以某种方式发生变化，并对蚊子的嗅觉反应中起一定的作用。
显然，这样做的目的就是帮助疟疾寻找潜在的受害者当作自己的宿主，以此入侵人体内。
就好比蜜蜂喜欢在花园转，蚊子则偏爱成群结对地围绕着一堆臭袜子。
她认为这也是为什么传播疟疾的蚊子能很快找到人类的重要原因了。
Smallegange还研究了脚上特定细菌组合所产生的气味，是否能改变你被蚊子叮咬的机率。
结果发现那些具有更多葡萄球菌的个体对于蚊子来说更具吸引力。
因此，消灭这些细菌似乎也意味着可以预防一些致命的疾病。
比如，每年在全球夺走至少60万人性命的疟疾。
虽说它已经有药可医，但若发现太晚仍会引发贫血、肝功能受损、肾衰竭等并发症，导致昏迷死亡。
目前，科学家会采用专门的灭蚊器对付带有疟原虫的蚊子，以减低蚊子对杀虫剂产生抵抗力。
研究人员表示，接下来要赶紧确认臭脚味中的化学物质，以便在灭蚊器加入这些物质。
简单来说，就是用脚臭产生的气味以此来诱捕蚊子，或者用臭袜子制作陷阱来吸引蚊子。
不过，先别说对抗疟疾，人类也早已将这些可能造成脚臭的细菌放进食物里了。
也许高级的葡萄酒一定是要人用脚去踩破葡萄的。
“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）