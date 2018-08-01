臭脚辣眼睛的精华，可能也是美食里你最爱的那一味

来源：SME科技故事

你搭车时可能有过这样的经历：

明明睡得正酣，却硬生生被一股刺鼻的臭味熏醒了。

回过头一看，原来有人脱了鞋将光秃秃的脚晾在半空或是搭在椅子上。

对于这种不文明的行为，你内心愤怒不已却毫无对策。

因为就算让对方将鞋穿回去了，臭味仍会弥漫半天。

你只好忍住心中不快，心里暗讽对方肯定是得了“香港脚”，又或是“脚气”。

但这其中蕴藏着多年来的一大误解。

脚臭和脚气可以说是两个不一样的概念。

“脚气”在医学上称为“足癣”，是最常见的皮肤浅表真菌感染。它会让人痒得抓狂，还可能会引发灰指甲、手癣、体癣等症状，但并不一定会引起脚臭。

引起足癣的真菌

作为一种传染病，脚气能通过共用浴具、拖鞋等途径进行传播。

不过庆幸的是，脚气对现代医学来说不是什么大不了的事。

只要积极去正规医院配合治疗，就能够痊愈了。

而对那些有脚臭的人来说情况就不同了。

不管如何治疗，一脱鞋还是有熏到一大片人的魔力。

那么，脚臭究竟又是怎么一回事？

实际上，无论你有多爱干净，我们每个人的脚都带有一定的气味。这跟我们的脚上发达的汗腺有关。

要知道，我们的脚丫子上平均每平方厘米就含有600条汗腺，比腋窝那里还多达上百条。

按一般标准算下来，两只脚上有大约超过25万个汗腺。

而这些汗腺每天分泌的汗液就达几十甚至数百毫升。

人体内的汗腺

不过，汗液本身是无味的，但它也并非只有水，里面还富含盐分和尿素。

有了这些物质，加上人的体温，就形成非常适宜微生物生长的环境。

此外，汗液里还有一些微量的脂肪酸和蛋白质。它们对细菌来说简直就是一份饕餮大餐。

在一顿狼吞虎咽之后，细菌就留下了大量的残羹冷炙。

这些细菌产生的废料会带来不同的味道，常见的酸臭味便是其中之一。

之所以每个人产生的异味不同，主要取决于我们每个人体表和体内复杂的菌群。

据统计，一个人体内体表的微生物种类可达一万种以上。

它们既有家族特征，又会产生个体差异。

很多细菌早在分娩和新生儿阶段就从母亲的身体中获得了。

创意细菌图

而幼儿的早期生活，也会让亲人体内的菌群迁移到他们身上。

比如当爸爸亲孩子嘴巴的时候，他口腔里的菌群就到了孩子的口中。

一旦定居下来，这些菌群是很难再发生根本性的变化。

就好比不同的酒窖酿出风味不一的酒，每个人体表的菌群分解过汗液之后气味也有所不同。

脚臭的产生正是由于脚上的皮表细菌对蛋白质及氨基酸的降解。

也就是说，细菌数量越多、分泌的酶越多，脚自然就越臭。

但有些细菌分泌的酶活性很高，就算细菌和酶的数量不多，也会造成严重脚臭。

而细菌数量的多少很大程度取决于汗液的多少。

显然，控制细菌繁殖和保持足部不出汗就成了防治脚臭的重中之重了。

基于此，那么民间流传的那些土方偏法真的能去除脚臭吗？

比如我们最常听说的便是用醋、生姜、大蒜、茶叶、药酒泡脚等等。

很多人认为只要营造不利于细菌存活的环境，就能起到杀菌作用，从而治好脚臭。

话虽如此，但这些“调料”的作用十分有限。

研究表明它们的抑菌、杀菌作用比不上普通的肥皂水。

它们非但没有很好的功效，也容易使脚臭者的脚更臭。

况且，我们很难将体表内的细菌全部杀光。

只要条件适宜，残留的细菌以及芽孢数小时内就可以重新达到清洗前的水平。

类似地，市面上那些治脚臭的产品也只是治标不治本而已。

要想彻底根治脚臭，还得找准造成脚臭真正的罪魁祸首才行。

细菌繁殖

1990年日本科学家F。 KANDA和E.YAGI等研究者就对脚臭进行了大量的研究。

首先，他们找到了一些志愿者，将其分为脚臭和不脚臭两组；



实验过程也十分简单，他们专门收集志愿者穿过的袜子，并用乙醚对其进行萃取。

紧接着，他们再通过气相色谱-质谱法，分析萃取物的成分。

气相色谱-质谱仪。图片来源：wikipedia.org

实验结果发现，与不脚臭的人相比，脚臭者的袜子上确实产生了更多的细菌分解物。

其中，一种叫异戊酸的化合物更是后者独有。这是一种无色黏稠，有刺激性酸败味的液体化合物。

它在高度稀释后会产生甜润的果香。因此，异戊酸在我们生活中更多是被用来生产香料，比如果味香精等。

异戊酸

于是，他们将这一系列发现撰写成论文发表在《英国皮肤病学杂志》上。

也许是由于异戊酸的存在，他们在论文中还得出一个有趣的结论：

那些认为自己脚臭的人，他们的脚就臭；而那些认为自己的脚不臭的人，他们的脚就不臭。

显然，他们认为脚臭是想出来的。

这样有趣的想法也让F。 KANDA和E.YAG获得了1992年的搞笑诺贝尔医学奖。

一年一度的搞笑诺贝尔奖

尽管如此，脚臭这一世界性难题仍亟待进一步解决。

2015年拉夫堡大学的James Reynolds和他的团队绘制出了各地人口的脚部数据，并取得了进一步突破。

结果发现脚臭主要有五种细菌在作怪，分别是棒状杆菌、微球菌、丙酸杆菌、B-变形菌纲和短杆菌。

丙酸杆菌

有趣的是，这其中一些菌类还被人类放进食物之中。

比如棒状杆菌中的一种北京棒状杆菌能利用正烷烃作碳源，发酵生产成味精。

短杆菌属的黄色短杆菌则能发酵葡萄糖生产L-谷氨酸，用来酿美味的奶酪等。微球菌更是常常出没在空气和食物之中。

用来酿奶酪的黄色短杆菌

同时，他们发现一种叫葡萄球菌的细菌总是和异戊酸形影不离。

因此，他们更加肯定葡萄球菌是造成脚臭的罪魁祸首。

葡萄状球菌

这一结论让医学家激动不已。如果能充分这些菌类就是脚臭的元凶，则治疗脚臭将变得更加简单。

比如通过一定的方式攻击葡萄球菌就达成目的了。

无独有偶，日本最近的一项研究发现，柑橘类水果中存在特殊的化学物质。

它们可以准确地攻击葡萄球菌，而不会误伤其他细菌。

然而，科学家还是持谨慎态度，需要进一步研究。

柑橘类水果

不过，脚臭和秃头一样并非一无是处。

有研究者发现在某些情况下，脚臭或许能帮助人类对抗许多疾病。

荷兰瓦赫宁根大学Smallegange的最新研究发现：

疟疾的元凶疟原虫能会改变蚊子的嗅觉，使它们更容易被脚臭所吸引。

它背后作用的机制，就是一些蛋白质会在蚊子脑中以某种方式发生变化，并对蚊子的嗅觉反应中起一定的作用。

疟原虫

显然，这样做的目的就是帮助疟疾寻找潜在的受害者当作自己的宿主，以此入侵人体内。

就好比蜜蜂喜欢在花园转，蚊子则偏爱成群结对地围绕着一堆臭袜子。



她认为这也是为什么传播疟疾的蚊子能很快找到人类的重要原因了。



Smallegange还研究了脚上特定细菌组合所产生的气味，是否能改变你被蚊子叮咬的机率。



结果发现那些具有更多葡萄球菌的个体对于蚊子来说更具吸引力。

因此，消灭这些细菌似乎也意味着可以预防一些致命的疾病。

表皮葡萄球菌

比如，每年在全球夺走至少60万人性命的疟疾。

虽说它已经有药可医，但若发现太晚仍会引发贫血、肝功能受损、肾衰竭等并发症，导致昏迷死亡。

目前，科学家会采用专门的灭蚊器对付带有疟原虫的蚊子，以减低蚊子对杀虫剂产生抵抗力。

研究人员表示，接下来要赶紧确认臭脚味中的化学物质，以便在灭蚊器加入这些物质。

简单来说，就是用脚臭产生的气味以此来诱捕蚊子，或者用臭袜子制作陷阱来吸引蚊子。

不过，先别说对抗疟疾，人类也早已将这些可能造成脚臭的细菌放进食物里了。

也许高级的葡萄酒一定是要人用脚去踩破葡萄的。