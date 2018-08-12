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今夜，暑期最好看的流星雨来了！可肉眼观测，快许愿

今夜，暑期最好看的流星雨来了！可肉眼观测，快许愿
2018年08月12日 10:31 新浪科技综合
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　　来源：科普中国

　　本文专家：肖攀峰，中国科学院天体物理博士

　　本文审稿：苟利军，中国科学院大学天文学教授

　　作为北半球三大流星雨之一的英仙座流星雨，今年将在北京时间8月13日4时至16时迎来极大，本周日晚后半夜（8月13日4时至黎明前）将是观测英仙座流星雨的最佳时机，大家千万不可错过这一年一度的“暑期大片”。

　　什么是流星雨？

　　要弄清流星雨是什么，先要介绍一下流星是什么。

　　流星：指太空中的流星体或小行星闯入地球大气层，并与大气摩擦燃烧所产生的光迹。

　　流星雨：彗星在靠近太阳的过程当中，会散失很多的物质，产生大量流星体。地球和这些流星体相遇时，人们就会看到某个天区的流星明显增多的现象。这就是我们所说的流星雨。

　　什么是英仙座流星雨？

　　英仙座流星雨是以英仙座γ星附近为辐射点出现的流星雨，也称英仙座γ流星雨。所谓的流星雨的辐射点，是指很多流星轨迹的反向延长线的交点，这个交点位于天区的哪个星座，这个流星雨一般就命名为某某座流星雨。

　　英仙座流星雨的母体是斯威夫特－塔特尔彗星（comet Swift-Tuttle），每当这颗彗星在其轨道上撒落的碎屑与地球相遇时，就会迎来英仙座流星雨的极大。

　　斯威夫特－塔特尔彗星每130年环绕太阳一圈，而地球会在每年8月左右穿过这颗彗星的轨道，从而迎来每年暑期这场壮观的太空焰火秀。

斯威夫特－塔特尔彗星的轨道斯威夫特－塔特尔彗星的轨道

　　作为每年暑期的重要天象之一，它与象限仪座流星雨、双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。

　　英仙座流星雨的活跃期在每年的7月17日至8月24日前后，其ZHR(极大时假设辐射点位于天顶的每小时流量)的理论值在百颗以上，而且从不爽约。近年英仙座流星雨一直相对稳定，天顶流量每小时为60颗至100颗。今年预计于8月13日出现极大，ZHR~100，每分钟几乎都能看到流星划过夜空。

　　为什么值得看？

　　有心的小伙伴们应该还记得，今年8月11日（农历初一）傍晚刚刚迎来今年我国唯一一次的日偏食。我们知道，日食只能发生在农历的初一左右（朔），就像月食只能发生在农历的十五左右（望）。因此，今年的英仙座流星雨极大期（8月13日，农历初三）恰逢合适的月相，天上没有明晃晃的大月亮给流星雨观测带来不利的影响（月亮的视星等在-2.5等到-12.9等之间，通常满月时的星等约-12.74等，与之相比较，全天最亮的金星的视星等，最亮时也才-4.9等），十分有利于小伙伴们在同样的时间内看到更多的流星。

　　虽然英仙座流星雨每年暑期都会如期上映，但也不是每次都会碰上好的观测时机的。例如，去年的英仙座流星雨，极大期恰逢满月，天上明亮的月光就多多少少地影响到了英仙座流星雨的观测效果。而且，去年的英仙座流星雨，全国很多地区（包括北京）都是乌云满天或正在下雨，所以就更没机会见到它的真容了。

　　另一方面，今年的英仙座流星雨极大期间，我国处于理想观测位置，可以看到数量更多更亮的流星。

　　如何观看？

　　想要不错过这场流星雨大餐，最重要的前提说三遍：

　　需要当地

　　天气晴好！

　　天气晴好！

　　天气晴好！

　　如果英仙座流星雨极大期时

　　不巧赶上了阴天、雨雪天气，

　　恭喜你，可以洗洗睡了！

　　01

　　观测工具

　　肉眼即可观测，不需要望远镜；

　　拍摄的话，用高感好的相机+大光圈广角镜头+三角架+快门线+足够的电池；

　　带上手电、头灯等。

　　02

　　观测地点

　　好的观测地点应开阔无遮挡、无光污染（就是没有灯光影响、黑灯瞎火的）；

　　城里观测的话，建议选择开阔无光的公园、绿地、学校操场，不建议楼顶，郊外观测的话，建议选一片开阔空地，远离公路（既安全又远离光源）。

　　03

　　防蚊虫叮咬

　　虽说8月的气温还比较炎热，但凌晨在户外观赏流星雨时，还是应该注意适当保暖，最好长衣长裤，除了保暖，还能防止蚊虫叮咬。

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