又见血月：本世纪时间最长的月全食明天后半夜发生

来源：牧夫天文

2015年9月27日，Skywatcher 的Giuseppe Petricca于食既前约两分钟，在意大利的比萨拍摄了这张超级月亮的月全食照片。Credit： Giuseppe Petricca

各位对今年1月31日的“超级蓝血月全食”还记忆犹新吧？明天后半夜就又将有一场月全食盛宴了！这次虽然没有“蓝月亮”的卖点，月亮也并非“超级”，却是整个21世纪时间最长的月全食！

北京时间7月28日凌晨的“血月”全食的过程将持续1小时43分钟，在此期间我们的这颗天然卫星将变成壮观的红色或红褐色。从开始到结束，整个天象将持续近4个小时。

7月的月全食与火星冲日发生在同一天，也是火星最明亮的一晚。本月，是火星自2003年以来最接近地球的时期。火星在经过最明亮的冲日点后，将于7月31日到达近地点。

明晚的血月是咋回事？

与日食不同，大家不需要用特殊的设备观察月食。月食发生在月球进入地球阴影中时，裸眼、天文望远镜或双筒望远镜都可以安全地观测。

月亮在全食期间变成深红色或红褐色，而不是完全变黑。这是因为穿过地球大气层的一些阳光会绕着地球边缘弯曲并落到月球表面。地球的大气也会散射掉更多短波长的光（如绿色或蓝色的光）；剩下的就是光谱中波长更长、颜色更红的光了。

什么地方，什么时间可见？

此次月全食的时间意味着北美是看不到的，但东半球的许多地区将会看到月食的部分或全程。非洲、中东和中亚国家可以看到整个月食过程。南美洲东部能看到月食结束，澳大利亚能看到月食开始。我国最西部可见全过程，东部只能看到开始阶段，但可以欣赏带食月落的美景。

根据EarthSky.org的数据，食甚时刻是格林尼治标准时间GMT20：21（北京时间4：21）。全食过程将从GMT19：30持续至21：13（北京时间3：30-5：13）。在此时段之前和之后，月亮还有一些时间会进入较淡的地球阴影（称为半影）中。包括半影食的月食将持续3小时55分钟。

2018年7月27或28日，南美洲、欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚可以看到月全食。月食专家Fred Espenak为美国国家航空航天局编撰的这张图表显示了这次“血月”食的细节和可见性预测。Credit： Fred Espenak/NASA GSFC

为什么这次是本世纪最长的？

决定月食持续时间的是月球通过地球阴影时的位置。地球阴影中最黑暗的部分称为本影。大家可以将本影区描绘成一个从地球向与太阳相反方向延伸的圆锥。

月球既可以擦着边儿掠过这个锥体，也可以直接从正中间穿过。走中路会经历更长时间的月食。这次，月球从比较接近锥体中心的位置穿过，因此比我们1月份看到的月食时间更长一些。

另外EarthSky指出，此次月球将位于其轨道上距地球较远处·。这意味着月亮在天空中看上去会略微小一些，并且需要更长的时间才能穿过地球的阴影。

下一次月食是什么时候？

下一次月全食将发生在2019年1月21日。全食时间会持续1小时2分钟，但中国无法看到。2019年7月16日还会发生月偏食，那天也是执行第一次登月任务的阿波罗11号发射50周年纪念日。届时，月球勘测轨道器（LRO）应该还在持续运行，在2019年6月23日经历它抵月10周年。