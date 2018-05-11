直击|小米回应酷派专利侵权诉讼:已提交专利无效请求

新浪科技讯 5月11日下午消息，针对酷派对小米提起的专利诉讼，小米方面今日向新浪科技回应称，酷派主张权利的几项专利的稳定性如何有待商榷，小米已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求。

酷派连续起诉小米专利侵权 小米称已提交专利无效请求

酷派对小米的诉讼开始于今年1月。当时酷派发布公告称，小米侵害其三项发明专利权，包括“移动通信终端的协同方法及其界面系统”“终端和应用程序的新事件的处理方法”发明专利权等，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，并请求法院判定小米停止侵权行为以及赔偿相关经济损失。

当时小米方面则回应称，公司法务部尚未收到诉讼通知。酷派集团描述的侵权事实既不明确，所涉及的三件专利的争议尚有待商榷。目前小米公司已与微软等平台达成合作，增强自身研发投入。

随后，酷派又在5月连续发布两则公告称，先后向深圳市中级人民法院和南京市中级人民法院提出申请，要求小米停止生产和销售红米Note 4X、小米6、小米Max 2、小米Note 3、小米5X、小米MIX 2、红米Note 5、红米5 Plus一共八款手机。

今日下午，酷派还在香港就与小米专利纠纷一事召开了媒体沟通会。值得注意的是，小米本月刚刚提交了赴港IPO申请。

针对酷派方面的专利侵权指责，小米方面今日向新浪科技回应称，已经注意到了酷派于2018年1月12日向深圳市中级人民法院提起了诉讼。但对2018年5月10日酷派公告其向审理法院申请诉中禁令一事，小米方面截止目前并未收到法院的任何通知。小米经营活动一切正常，各手机机型行如常热销。

小米方面还称，针对酷派的诉讼行为，小米将积极应对。酷派主张权利的几项专利的稳定性如何有待商榷。小米已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求。期待此事在法律框架下有一个公正的解决。

此外，小米还在回应时介绍了自身的专利状况。截止2018年3月31日，小米在国内获得了3600多项专利，海外也已经注册3500多项，并且现在还有5800多项正在申请中。此外，目前小米已经与高通、微软、诺基亚等公司开展了包括交叉授权、专利购买等深入的知识产权合作。“小米欢迎所有拥有真正高质量有效专利的合作伙伴。”小米在回应时说道。

酷派的现状与起诉的时机

针对与小米的专利纠纷，酷派现任CEO蒋超此前接受采访时曾表示，酷派目前已将战略转型到人工智能系统开发与美国业务，中国仅作为酷派的一个制造基地存在，逐步退出中国经营市场的重要原因主要是国内存在很多公司在盗用或者窃取酷派核心的技术和专利，针对此类情况，酷派将采取措施对一些相关公司进行专利诉讼。

实际上，酷派退出中国经营市场的主要原因在于去年曝出的资金危机。在当时的大股东乐视出现资金链问题后，酷派也先后遭受平安银行深圳分行和宁波银行深圳分行等起诉，要求立即还清未到期承兑汇票。

资金危机之下，酷派通过出售手中地产资源等方式来换取现金流。同时，乐视也在今年1月出售股份退居第二大股东。

不过酷派目前的危机并未完全解除。酷派今年4月发布的2016年财报显示，酷派2016年收入为79.69亿港元，同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元，同比减少288.4%。

根据酷派方面的描述，目前酷派在全球申请了10000多项专利，而这对酷派来说无疑也是一块可观的资产和变现的可能。不过目前小米正值赴港上市的前夕，酷派此次选择将沟通会放在香港也引发了外界对其究竟是为了维权还是碰瓷的讨论。（张俊）