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小米正式进入欧洲智能手机市场 有助于实现快速增长

小米正式进入欧洲智能手机市场 有助于实现快速增长
2018年05月04日 11:10 TechWeb
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　　原标题：小米正式进入英国等欧洲智能手机市场 有助于其实现快速增长

　　【TechWeb报道】5月4日消息，据瘾科技报道，作为全球第四大智能手机制造商，小米正式进入英国等欧洲智能手机市场。

　　就在这一消息公布之前，小米向港交所递交了上市申请，寻求通过IPO筹集至少100亿美元（约合635亿元）资金。

　　小米已与李嘉诚旗下的香港长江和记集团展开合作，通过后者旗下的“3集团”（3 Group）和英国“3公司”（Three UK），在欧洲地区销售智能手机。

　　根据双方合作协议，小米产品最初将在奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的“3集团”商店出售。此外，小米也将与欧洲零售商A.S.Watson合作，在其位于爱尔兰、英国和荷兰的零售店中销售小米产品。

　　去年，小米宣布正式进入西班牙市场，这是该公司首次进入西欧市场，并暗示会进入更多国家。《华尔街日报》此前曾报道称，小米也希望在2018年底或2019年初打入美国市场。

　　除了销售智能手机和笔记本电脑，小米还销售一系列设备，包括机器人吸尘器、智能自行车、电饭煲、空气净化器等等。

　　目前还不清楚哪些产品将在欧洲市场进行推广，但此次合作涵盖了小米的Mi生态系统物联网和生活方式产品。该公司可能会在欧洲推广一款名为Mi A1的Android手机，该手机于去年推出，也可能推广将于本月晚些时候发布的Mi A2。

　　该公司去年首次进入欧洲市场，不仅通过像亚马逊这样的网络商店提供产品，还通过“小米之家”实体店出售一些生活方式产品，比如充电宝。

　　负责小米国际业务、销售、营销、法律及IP战略的高级副总裁王祥表示：“该公司在西班牙、英国、德国和意大利有很多客户，我们想让西班牙先取得成功，然后我们才能考虑其他市场和国家。我们想通过顾客了解欧洲人的喜好。”

　　虽然小米之前主要瞄准发展中市场，但它最近通过制造高端手机而获得了越来越大的成功，这些高端手机的售价远低于竞争对手。

　　此外，市场研究公司Counterpoint Research的一份报告显示，小米已经成为印度智能手机市场的领头羊。2018年第一季度，小米在印度智能手机市场上的份额为31.1%。

　　小米已经连续第二个季度击败了世界智能手机巨头三星，后者在2018年第一季度的市场份额为26.2%。2017年第四季度，小米在印度智能手机市场上的份额为25%，三星为23%。

　　多年来，小米一直专注于亚洲市场，但它的努力无疑是有回报的：它始终是全球顶级的智能手机制造商之一。

　　在过去几年里，小米凭借廉价的红米系列手机在印度和中国取得了巨大的成功。它的红米Note 4和红米Note 5手机特别出色，仅在这两个市场就售出了数百万台。

　　随着中国智能手机市场的放缓，小米一直在寻求向欧洲市场扩张，以帮助其继续快速增长。（小狐狸）

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