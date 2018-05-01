小米或打响同股不同权第一枪 业界却称不一定赚钱

罗琦

随着4月30日，香港上市规则改革的落实，一大批的新型公司正准备奔赴香港战场，让港股市场掀起一大波“新经济”的风波，有市场传闻称，小米已经做好赴港上市的准备，有望在本周递交上市申请，预计很可能会在五一假期后向香港交易所（00388.HK，下称“港交所”）递表，最快可于6月底至7月初挂牌，有望成为同股不同权新股的第一股。

而市场人士认为，尽管很多新经济公司上市的时候异常火热，但在香港“打新”却不一定赚钱。

据港媒报道，小米的上市筹备工作已经进入最后阶段，有望在本周递交上市申请，但按照目前的最新进度，可能要在5月2日香港公众假期后才能递表。由创办人、董事长兼行政总裁雷军等持有的特殊股权，将会采用同股不同权股份的投票权上限，即每股特殊股份相当于10股普通股的投票权，意味着雷军在上市后只须最少持有9.1%特殊股权，即可拥有小米的控股权。

早前，市场消息盛传，小米的估值将在600亿美元至1000亿美元之间，而此次小米计划在香港上市计划集资至少100亿美元，有望成为今年全球最大型的科技新股，高盛、摩根士丹利及中信证券是小米保荐人。

港交所行政总裁李小加在上周透露，有双位数的新型公司将在新上市制度生效后申请上市，其中生物科技公司的数量会比较多，而同股不同权公司的规模则会比较大。有市场消息称，蚂蚁金服、小米、陆金所、点融网等都紧随其后，准备在香港上市。

不过反观过往新经济公司在香港上市的经历，往往出现“雷声大雨点小”的情况，在新股认购时异常火热，却一直跌破发行价，更严重的，在新股半年禁售期解禁后，股价更加一落千丈。

2017年，被香港市场称为“新经济三宝”的众安在线（06060.HK）、阅文（00772.HK）及易鑫（02858.HK）上市时，引发市场非常大的轰动，尤其是众安在线，上市时在香港市场引起了轩然大波，供散户认购的公开发售部分录得超额认购392倍，可谓万人空巷。

当时，很多投资者利用孖展（保证金）打新，众安在线的冻资金额超过2300亿港元，是2017年的新股冻资王，认购一手的投资者人数高达17745人，两手的认购人也达到9825人，中签率也只有55%。

而在上市后的几天，众安在线股价猛涨，更在2017年10月6日涨到了93.65港元的高位，还曾经涨到了97.8港元的历史高位，相比上市价59.7港元，涨幅已经达到了64%。不过，随着市场逐步冷静，众安在几个月的表现有点经受不住市场的考验，3月21日，众安在线市值已经跌破千亿，而随后更进一步跌破上市发行价，截至4月30日收市，众安在线收报55.05港元，较上市价仍有8%的折让。

有分析称，众安在线在2017年9月28日上市，半年禁售期已经届满，尽管众安在线的基石投资者并不算多，但由于众安在线业绩差强人意，很多投资者决心获利离场，这也成为了让众安在线股价进一步下挫的原因。

根据香港主板上市规则，IPO的基石投资者都设有禁售期，一般为上市日期起计至少6个月，随着以众安在线为首的新经济公司的基石投资者的新股解禁，市场对于接下来新经济公司的股价表现也表现得非常担忧。

实际上，除了上市明星股众安在线，去年大部分的新经济公司都跌破了发行价，同样是上市时备受瞩目的新股易鑫股价也一直潜水，公司在2017年11月16日以7.7港元的价格上市，截至4月30日收市价仅为4.24港元，较上市价折让45%。

美图（01357.HK）也同样面临这样的情况，美图主席及执行董事蔡文胜曾在公开场合表示，美图股价的成功吸引了很多内地新经济公司赴港上市，起到了很好的示范作用。尽管美图曾在一段时间内，曾上涨到了14港元的高位，但最终难以经受住市场的考验。截至4月30日，美图收报8.36港元，较上市发行价8.5港元低了1.6%。

华泰金控总裁王磊在接受第一财经专访时称，2017年香港市场已经加大新经济引入市场的力度，但是投资者要特别注意，尽管这些新股在上市时都风光无限，但并不是每次“打新”都能赚钱，投资者要充分考量发行价和估值水平的高低，从而回避一些估值过高的企业，很多新经济公司确实是亏损状态，但不影响它是一家好的企业，所以投资者在热门公司赴港上市时，一定要做好相应的研究工作，找好投资标的以及市场对标的公司，避免估值偏离市场，造成投资损失。

王磊称，尽管美图、阅文、雷蛇等等新型科技企业都纷纷赴港上市，但更多有中国代表的新经济规模的企业，并没有选择来香港，也没有去内地，导致了内地投资者没有享受到中国经济转型带来的红利。

实际上，部分新经济公司在其他市场甚至比香港更糟糕，今年以来，赴美国上市的9家中概股中，有6家上市当天就破发，更有当天股价大跌近30%的股票。王磊称，美股市场对于A股的认知度并不比港股高，导致很多公司估值被大大低估，“珠宝当成玻璃来卖”，他认为，未来新经济公司不论是回归香港市场还是A股，都给予了企业更多的选择，也让企业的估值更加合理。