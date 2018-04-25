小米稳坐印度智能机市场头把交椅：份额超30%

新浪科技讯 北京时间4月25日上午消息，根据市场研究公司Counterpoint Research的数据，截至2018年3月底，小米与印度信实工业（Reliance Industries）旗下JioPhone分别扩大了在印度智能手机市场和功能手机市场相对于三星的领先地位，这两款手机的份额都超过30%。

与去年相比，印度智能手机市场规模翻番，智能手机市场基本持平。

三星唯一可以聊以自慰的是仍在印度高端智能手机市场占据第一，一加和苹果分别位居第二和第三。

中国品牌第一季度的表现好于2017年，同时也把智能手机市场份额扩大到57%，高于去年同期的53%，而且也创下历史最高记录。

Counterpoint分析师阿什卡·贾因（Anshika Jain）说：“光是小米和三星就拿下58%的智能手机市场。小米的表现源于线下的产品推销，这是建立在它强大的线上触角的基础上的，他们已经在那里拿下了创纪录的57%的份额。”

在智能手机市场，小米第一季度仍然保持领先，份额达到31%，三星为26%，ViVo和OPPO分别为6%，荣耀首次以3%的份额跻身前五。

红米Note5和Note5 Pro成为最受欢迎机型，三星Galaxy J7 NXT和J2则是这家韩国公司最畅销的机型。“这是排名前5的智能手机厂商单季合并份额首次超过70%，这有可能加快退出和整合速度。”贾因说。

在功能手机市场，JioPhone 4G功能手机以36%的份额领先，其次是三星（9.8%）、Itel（9.4%）、诺基亚（7.3%）和Lava（5.6%）。

在售价高于或等于3万卢比的高端市场，三星占据首位，拿下一半的份额，主要得益于S9、S9 Plus和A8 Plus。一加位居第二，份额为四分之一。

由于第一季度新品发布少于正常水平，所以小米和三星两家发布新品的厂商受益于此。

Counterpoint预计，2018年第二季度的需求将会开始回升，主要受益于2G和3G手机用户升级为4G手机。

值得一提的是，印度市场销售的手机有96%都是在本土组装和制造的，这主要源自“印度制造”项目和关税上调的影响。(书聿)