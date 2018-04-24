内忧外患中，黄章的梦想机难救魅族一世

新浪科技 张俊

“我将重新出山打造我的梦想机，去迎接魅族15周年。”

当魅族创始人黄章在2017年2月11日现身魅族论坛写下这句话时，所有魅族粉丝们欢呼雀跃，“黄总我准备好了钱买你的旗舰机了”，一位粉丝兴奋地留言道。

然而在一年的等待后，黄章再次现身论坛，称“由于时间关系，15只是我多年后回归魅族的小试牛刀，随后推出的16系列才是我全力打造的产品。16系列紧跟着8月份左右就能推出。”

4月22日发布的魅族15，极窄边框、回归的小圆圈、天线上的罗云纹等，有着明显的黄氏风格烙印。不过在全面屏、屏下指纹等新技术大行其道的情况下，致敬经典的魅族15并未给挑剔的用户们带来太多换机欲望。

魅族15更像是个承前启后的产品，它至少在产品上再次宣布，魅族手机的总设计师黄章又回来了。不过在竞争惨烈的中国智能手机市场中，历经Pro 7的失利和魅族15的试水之后，留给魅族的时间还有多少？

“希望越大，失望越大”

在黄章声称魅族15只是小试牛刀之后，不少粉丝留言表示“希望越大，失望越大”。

实际上，在黄章宣称重新出山打造梦想机魅族15后，外界对该款产品的期望一直很高。而魅族也在对外拔高这款产品对黄章和魅族本身的意义。

“黄总做产品，如果不猛的话那简直，你想想他以前做过的东西，M8、M6狠不狠？所以说黄总的产品我们信心还是很充足的，我相信进攻性会足够。”魅蓝总裁李楠此前在接受新浪科技采访时曾说。

不过从此次魅族15发布后的情况来看，显然并未让魅族粉丝们满意。

一位自称“过了无脑粉的年纪的老魅友”在魅族论坛发帖称，“老黄那些营销的小伎俩，说句实话，在还可以狂热的年纪，还是很觉得佩服的，现在，看破还不想说破，总之，老黄是魅族最大的依靠，也是魅族最大的阻碍，别再拿老黄做噱头，好好回忆十年前的j.wong成功的地方，总结下成功的经验。对于老魅友来说，整一款让老魅友直的起腰的手机吧，像当年整m8一样。领导潮流不是魅族的责任，但至少要跟的上潮流，才是魅友继续购买魅族手机的赖以自慰的理由。”

黄章对魅族15宣传和营销节奏上的反复确实给这款产品带来了不小的负面口碑。魅族高级副总裁杨柘在发布会后的采访中也坦承，魅族15确实只是黄章小试牛刀的产品，“黄总脱离公司的管理运营有一段时间了，他回归之后要感知到自己对市场的脉络把握得准还是不准，理念能否被消费者接受？还有老的魅友流失了很多的，替换了很多变成了年轻的。这些人是否买这样一些设计的帐，这不是简单的事。”

亟待明确的品牌和产品定位

在2017年5月魅族品牌与魅蓝品牌拆分后，魅族内部明确了两个品牌的定位：魅族品牌更加专注于高端市场，面向商务、政企、高端、精英人群；而魅蓝品牌则面向年轻人市场，承担起销量的任务。

虽然两个品牌的定位和区隔已经做好，但实际上魅族品牌对外塑造的品牌形象很显然还未成功，同时产品上的商务属性也不够。

根据魅族去年底发布的Flyme用户报告，Flyme累计用户突破6000台，整体年龄分布上来看，15-22岁占比31%，23-35岁占比59%，而36-45岁和46岁以上的占比皆仅为4%；地域分布上，二线城市占比35%，三线城市占比24%，四线城市占比26%，而一线城市仅占比13%。

这意味着，Flyme用户也可粗略的视为魅族手机用户中，二三四线城市的15-35岁之间的年轻用户占据着绝大部分的比例。

这对魅族品牌迫切想要打造的高端商务的形象构成了挑战。一方面魅族本身用户中只有8%的用户群符合这个年龄层次，大多数魅族用户对于魅族在Pro 7和魅族15上添加的佛系营销和商务品牌形象元素并不感冒。这在杨柘在微博上发布宣传海报为魅族15做预热时就表现了出来，现有的魅族用户并不喜欢和认可黄章以及杨柘为魅族定下的惟精惟一品牌理念。

另一方面，Pro 7和魅族15在产品属性上也并未体现足够的商务元素，杨柘在发布会上着重强调的采购几百公斤纯金材料为后壳上色、耗资数百万向三星定制全新尺寸的显示屏、全局式触觉反馈系统等，并不能构成打动商务人群的必要因素，更不必说从华为、三星等玩家手中争抢用户。

混乱的产品线和定价策略

“魅蓝才是真旗舰”是网友对魅族旗舰产品在某些配置上反而不如魅蓝产品的一种调侃。可不幸的是这个调侃又发生在了魅族15身上。

魅族15系列一共有三款产品，M15采用骁龙626处理器，搭配4GB内存+64GB存储，售价1699元；15采用骁龙660处理器，存储为4GB+64GB，售价2499元起；15 Plus采用三星Exynos 8895平台，存储为6GB+128GB，售价2999元起。

整体来看，三款产品在配置上和价格上做出了很好的区隔，不过与魅蓝日前刚刚发布的魅蓝E3对比就会比较尴尬。

魅蓝E3采用骁龙636处理器，搭配6GB+64GB存储，售价1799元。虽然魅蓝E3在拍照性能上与M15和15有着差距，但在基础内存组合上却有着优势。这无疑会让魅族品牌和魅蓝品牌的产品线在用户选择中出现冲突和混乱。

魅族品牌的上一款旗舰产品Pro 7也面临着这个境地。

虽然有着与众不同的画屏设计，但由于搭载联发科技曦力P25和曦力X30处理器，同时售价高达2880元与3580元。导致该款产品并未收到外界认可，短时间内价格跳水千元，甚至被曝出最后不得不砍单的境地。

魅族15虽然采用了高通处理器，但660+4GB+64GB定价2499元同样引来了争议。与同价位的其它品牌的机型相比竞争力有限。

内部管理危机

在魅族15发布前，魅族前文创部总监张佳炮轰魅族高级副总裁杨柘一事早已吸引了网友和媒体注意力。

根据张佳的描述，从杨柘2017年5月入职后，自己曾先后提出了魅族文化资产增值计划、魅族金融业务发展新构想和Flyme文化资产增值计划三个方案，但都无疾而终。目前他创立的魅族旗下内容营销平台笔戈科技人员也大多数都已流失。

实际上，这只是黄章主导和授意下的魅族组织架构变革的一个缩影。

黄章回归3个月后，魅族就进行了一次组织结构大调整，黄章担任魅族董事长兼CEO，组建三个全新事业部——魅族事业部、魅蓝事业部、Flyme事业部。黄章亲自管理魅族事业部，杨柘担任高级副总裁兼总参谋，负责魅族品牌的营销；而魅蓝品牌则由李楠负责。

去年9月，负责销售工作的魅族事业部副总裁潘一宽入职不到四个月即离职；几个月后，魅族事业部销售副总裁褚淳岷以及他所带领的销售团队中的大部分员工宣布离职。

2017年12月，黄章再次对魅族架构进行调整，新设海外事业部、电商事业部和配件事业部，将CFO戚为民升任公司高级副总裁，与总裁白永祥平起平坐，意欲开源节流，保证利润；同时进一步拓展海外市场，扩大销量规模。

除了架构调整，魅族已连续三年进行10%的末位淘汰，这对魅族自2016年起保持盈利功不可没。

与其说魅族正在进行内部斗争，倒不如说是黄章意志下的权力再平衡。正如本来要带领魅蓝走向独立的李楠，最后还是被黄章要求在渠道上配合魅族事业部和配件事业部，同时黄章还收回了魅蓝的产品定义、设计权限；在魅族15发布会上，杨柘也替代了一直以来的白永祥和李楠两人的搭配作为主讲。

在魅族15发布会后的采访中，杨柘也谈到了日前的张佳事件。他认为出现这种情况正是魅族长期以来积蓄已久的要走向变革的预兆，“自古以来变法都是难的，没有见过一次变法是轻而易举的。”他还称，伴随着改革的深入，随后还会有更多的组织结构人员调整发生，“这个事件更说明了魅族已经到了非改不可的地步了。”

而张佳事件发生后，黄章也马上跟杨柘通了电话，称“无论如何要坚定的走向正确的品牌战略，一个公司不应该被粗暴的网络攻击或者说甚至有组织的网络的舆论而裹胁，要坚定的走自己的道路。”

结语：魅族15后 16能救魅族吗？

在经历2017年的智能手机寒冬后，中国厂商们在2018年第一季度再次感受到了寒冬的凛冽。工信部旗下中国信息通信研究院日前发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1-3 月，中国智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%。

内忧外患之下，魅族确实到了不得不改变的时刻。一向只关注产品，甚至认为好产品是解决问题唯一出路的黄章，在回归之后也大刀阔斧的在品牌、营销、产品、渠道等方面对魅族进行变革。

不过正如2014年和2017年黄章的两次回归，在智能手机行业如此激烈竞争和快速变化之下，依赖封神式的精神领袖出山能否次次解决问题？对于魅族来说，将重生的希望完全押宝在与外界隔绝多时的黄章身上，恐怕既要有对成功的预期，也要有接受失败的准备。

在从梦想机变成小试牛刀的魅族15之后，黄章号称自己全力打造的16系列将在今年8月面世。如果魅族16届时又不符合外界预期，魅族又该何去何从？