再传小米登陆港股上市内地发行CDR 商业版图直逼BAT

中国基金报记者 赵婷

小米上市被市场预期为今年全球最大规模的上市案。按照香港媒体最新报道，小米或最快5月初提交申请在香港上市，随后在A股发行CDR实现双股流通。

从小米手机开始，雷军用8年时间里打造了一只“独角兽”，盘点旗下商业版图，从空调、扫地机器人、净水器、电饭煲，再到毛巾、牙刷，线下零售店，其渗透范围之广可谓比肩BAT。

而随着小米登陆资本市场，雷军的身价是否超过马化腾、和董明珠的10亿赌约究竟谁赢等悬念大概能承包吃瓜群众下半年的看点了。

再传小米港股上市内地发CDR

从去年开始，小米的上市进程便频繁被市场关注，究竟何时上市，在哪里上市，外界猜测颇多，但并未有任何官方回应。

今日，又有香港媒体称，小米已经准备就绪，最快将在5月初提交申请在香港上市，然后，在A股发行CDR（中国预托证券）实现双股流通。按照报道，小米有望成为“同股不同权”上市公司。

先看啥叫“同股不同权”上市公司。

同股不同权，又称双重股权结构，AB股结构，在同股不同权公司中，管理层试图以少量资本控制整个公司，将公司股票分高、低两种投票权。

2014年，阿里巴巴正是由于港交所的同股同权限制，最终无缘香港市场转向美国上市。为了吸引新经济公司，香港交易所修订《上市规则》，按照目前披露的进程，预计4月下旬刊发第二轮咨询总结，此后，经修订的《上市规则》生效，港交所便开始接受正式提交的上市申请。

再看怎么在A股发行CDR。目前，第一批CDR企业名单已经出炉，包括BAT、携程、新浪微博、网易等在内8家企业已经开始与国内A股市场接触。不过，目前CDR仍有技术问题尚未解决，落地细则还没有出台，在业内人士看来，小米的双股流通或不会那么快实现。

“米家”的商业版图

也许还有人有疑问，小米不是一家手机公司么？也能作为“独角兽”来A股发CDR？

基金君就来理一理小米的商业版图，看看小米的家底。

一看吓一跳，除了手机之外，小米的布局几乎已经渗透到了生活的各个领域，空调、净水器、扫地机器人、电饭煲、平衡车，甚至毛巾、牙刷……

基金君就来理一下“米家”的商业版图。

1、手机销量全国排第四

2011年7月，小米宣布进军手机市场，2011年8月，小米手机正式发布。从目前来看，智能手机依然是小米的主要业务。2017年的销售数据 显示，小米手机出货量达5510万部，占据国内手机市场份额12.4%，位列第四。从全球出货量看，超过了9000万部，全球排名第五。

2017年其实是小米手机的逆袭之年。数据显示，2015年小米曾一度问鼎国内市场销量冠军，2016年小米销量同比大滑36%，仅卖出4150万部手机。

估计很多人还记得雷军洗脑的《Are youok》神曲，出自2017年雷军在印度发布会上的英文演讲。神曲不是白唱的，目前印度已经是小米在海外最大的市场，2017年全年小米占据印度智能手机市场份额超过20%，位列第二。

2、小米生态链下90多家企业

按照投资人士的分析，目前小米最有价值的业务在于其全方位生态链的布局，涵盖范围之广比肩腾讯、阿里。

2016年3月29日，小米对生态链进行战略升级，推出全新品牌——MIJIA，中文名为“米家”，专门承载小米自有产品和生态链产品。

先直观感受一下小米生态链上的产品：

基金君综合了广发证券、西南证券等研报做了不完全统计，小米生态链已拥有90家硬件创业企业，其中约30家发布了产品。

看完是不是感受怎么啥都有？看起来有点杂乱的布局，其实正是沿着 “手机周边——智能硬件——生活方式”三大圈层进行的产品生态拓展。把“小米=高性价”的理念植入消费者心智并不断强化，从而使得小米投资孵化的生态链产品公司借助小米平台得以迅速壮大。

3、线下门店——小米之家

新零售也是小米重要的一个业务板块。其中包括了小米之家、有品生活。

截止2018年1月，全国小米之家达到300家，涉及手机、智能家居、智能穿戴、数码配件及日用品等小米旗下产品，坪效（每平米年均销售额）达到28-29万元。对比苹果门店，其坪效为40万元。

据称，小米之家目标3年开到1000家门店，最终可能会在全国开1000-2000家店，销售额预计超过100亿美元。

除了小米之家外，有报道称，小米旗下精品电商平台有品即将在上海开出实体店。有品实体店取名为“有品生活”，这将是继“小米之家”之后，小米旗 下的第二个实体店业态。有品的前身是米家有品，它是小米商城之外的第二个小米系电商平台，主打精选电商的概念，对标的是网易旗下的网易严选。

4、旗下孕育4个“独角兽”

小米不仅自己是独角兽，旗下的生态链企业中也已经有4个独角兽企业。分别为估值超过10亿美元的智米科技、纳恩博和紫米科技，以及2018年2月8日在美国上市的华米科技。此外，青米科技的母公司动力未来也于2016年8月在新三板挂牌上市。

小米估值成迷

商业版图看下来，是不是感觉小米还真是家大业大？那小米到底估值多少？现在的猜测数据差距有点大，从680亿美元到2000亿美元不等。

之前广为流传的是今年3月份被曝光的小米Pre-IPO融资推介材料。这份材料显示。小米当下估值为680亿美元，如果2018年第四季度上市，则是市值将在854-1351亿美元范围。

对于上述融资材料，小米方面对外表示不予置评。

最新港媒报道称，小米最近数月不乏上市前股东售股活动，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。

此外，还有报道称，有投行人士表示估值1000亿美元不会是疯狂的数据，亦有消息称，雷军给小米定调2000亿美元的目标，并且受到了投行的认可。

如果真的是2000亿美元市值，怎么理解呢？

4月16日下午的数据显示，京东的总市值为568亿美元，阿里巴巴的总市值为4352亿美元。简单算一下，相当于半个阿里，3.5个京东，2/5个腾讯。

不管如何，市场人士普遍认为，小米将成为今年全球规模最大上市案。

而雷军是否随着小米上市，成为今年的中国首富也被外界津津乐道。2018年2月28日胡润发布全球百富榜，雷军排名80位，身价1000亿。中国在榜单中排名最高的是马化腾，第15位，身价2950亿。

和董小姐的赌局即将兑现

如果小米在今年上市，吃瓜群众围观了5年的一个赌局也即将到了开奖时间了。

先来复习一下这个赌局是怎么回事，2013年12月，在央视“中国经济年度人物”颁奖典礼上，年度人物奖项获得者雷军表示，5年内如果小米的营业收入击败格力，希望董明珠赔自己1块钱，董明珠在现场强硬回应道：“1块钱不要再提，要赌就赌10个亿。”

2013年的小米，估计还在亏的一塌糊涂。

在今年两会的时候，董明珠再次被问到赌约的事情，她回复是，小米不是上市公司，数据没办法确认，等上市后就能看到销售了。面对上证报采访时，董明珠淡然回复，“肯定赢”。

2018年，5年的时间到了，小米或真的要上市了，赌局即将揭晓。

此前小米的营收情况并没有太明确的数据来源，2017年11月份，雷军曾公开表示已完成了1000亿元的销售目标。格力的年报要到4月底才公布，从去年前三季度看，格力总收入已经超过了1120亿元。

所以，谁输谁赢还真挺有悬念的。