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传小米最快5月申请港股上市 小米不予置评

传小米最快5月申请港股上市 小米不予置评
2018年04月16日 10:06 新浪科技
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　　相关新闻：小米最快5月申请港股上市 估值介于650亿至700亿美元

　　新浪科技讯 4月16日上午消息，针对港媒报道的小米最快5月初提交申请在港上市的消息，小米方面表示不予置评。

　　据香港经济日报报道，小米有望成为香港首批“同股不股权”上市公司。报道称，小米已基本准备就绪，将会趁联交所下周公布上市制度咨询结果完成最后拼图，最快5月初提交申请在港上市，然后考虑以CDR在内地上市事宜。

　　报道还称，小米最近数月不乏上市前股东售股活动，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前，曾有多个小米估值的版本出现，比如1000亿美元，甚至2000亿美元，小米方面都未进行置评。

　　针对此次港媒的报道，小米方面仍旧如往前态度，表示不予置评。

　　在经历2015年和2016年的业绩低迷之后，小米在2017年重新崛起被外界认为是很好的IPO时间点。

　　2017年年初，小米董事长兼CEO雷军定下了出货7000万台、营收超千亿的目标。小米在2017年10月就实现了此目标。

　　对于2018年，雷军定下了1亿台的出货目标。他还提出了小米2018年要进入世界500强，在2017年的《财富》世界500强排名中，排名第500名的AutoNation公司的营收为216.09亿美元，约合人民币1434亿元。这意味小米2018年的营收目标可能要在1400-1500亿元左右。(张俊)

小米港股上市
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