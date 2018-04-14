来源：北京晨报

5款手机壳有毒有害物质超标 苹果、小米等产品上榜

苹果、小米等产品均上榜 “水钻闪粉彩膜”款铅超标1550倍

资料图：上海手机壳交通卡。中新社发 袁婧 摄

不少消费者为了保护手机或美观，都会为自己的手机套上各种款式的手机保护套（即手机壳）。不过，手机壳中可能含有毒有害物质，这些物质一旦进入人体后无法通过正常代谢排出，将对身体产生极大的危害。4月12日，深圳市消费者委员会组织召开新闻发布会，对外公布了28个品牌30款塑料手机壳的比较试验结果，其中5款手机壳检出了有毒有害物质，苹果、小米生产的手机壳“ 榜上有名 ”。

制定全球最严苛化学测试指标

据工信部《2017年通信业统计公报》显示，国内手机用户总数已达到14.2亿户，手机用户普及率达102.5部/百人。其中，75%的手机用户选择使用手机壳，全国约有10亿手机壳用户，全国手机壳近七成来自深圳。

消费者高频使用的塑料手机保护套可能含有有毒有害化学物质，而我国尚无强制性的标准或法规。为给消费者提供消费指引，推动出台行业标准，深圳市消委会近日选取线上线下热卖的28个品牌30款手机保护套，对样本进行了201项化学物质测试，其中包括了三星、华为、苹果、小米、VIVO等知名品牌。比较试验依据消费者关心的化学安全问题，结合消费者实际使用场景，参照国际标准和行业要求，旨在制定全球最严苛的手机壳化学测试指标。

比较试验选择的样品以日常消费者消费需求为主要依据，样品分别从线上和线下各商场、专卖店、配件店、网购平台等渠道购买。

部分产品有毒物质远超标准限值

记者在12日召开的试验结果发布会上了解到，23款手机壳超出国际一流标准，没有检出有毒有害化学物质，占比近八成；11款手机壳老化测试结果未达到4级，易发黄变色。值得关注的是，在试验过程中，苹果等5款手机壳被检出有毒有害化学物质，含量超出限值要求。此外，女生喜爱的 “ 水钻闪粉彩膜 ”手机壳，铅含量超出标准限值1550倍。

此次比较试验，深圳市消委会也依据样品质量情况评选出五星级品质榜、四星级品质榜、三星级品质榜及检测结果超出限值品牌名单。

经过试验，13款手机壳上榜五星级品质榜，201项化学测试项目没有检出有毒有害化学物质，老化测试48小时，抗发黄等级达到4级以上，产品耐用，不易发黄变色。10款手机壳上榜四星级品质榜，201项化学测试没有检出有毒有害物质，老化测试结果未达到 4 级，但产品易发黄变色。两款手机壳上榜三星级品质榜，201项化学测试中有 1项测试检出限用有毒有害化学物质，但检出值在标准允许范围内。

发布会也公布了检测结果超出限值品牌名单。值得关注的是，比较试验中，跃宁品牌手机壳被检出多项有毒有害物质，含量远超标准限值，手机壳上的透明粉色水钻铅含量超出标准限值1550倍。

透明材质手机壳相对更安全

需要注意的是，手机壳并不是价格越高越有质量保障。在此次比较试验发现的5款问题手机壳中，苹果品牌型号为MR672FE/A的手机壳，苹果官方网站售价288元，为30款样品中最贵的产品。

深圳市消委会也提醒广大消费者，透明材质的手机壳可能更容易发黄变色，但相对更安全。消费者应通过正规渠道购买有品牌的手机壳。同时，警惕闪粉水钻手机壳，越漂亮的手机壳可能越有 “毒”。

深圳市品质消费研究院相关负责人介绍，手机保护套中可能含有塑化剂、多环芳烃、重金属、短链氯化石蜡等有毒有害物质，提醒消费者请勿入嘴咬噬。

■回应

小米：参考标准不适用手机壳

深圳市消委会发布手机保护套比较试验报告，苹果、小米等5款手机壳检出了有毒有害物质。针对此事，小米第一时间回应称：目前国内对手机保护套没有相应的国家、行业标准。而深圳消委此次比较试验参考的是欧盟标准对儿童用品的安全要求和测试，不适用于手机保护套。

小米表示，公司是按照《标准化法》的要求，经过北京市海淀区质量技术监督局备案，适用于手机保护套使用的场景，消费者可以放心使用。

综合新华社、深圳晚报报道