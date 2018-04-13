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小米等5款手机壳含有毒有害物 苹果单项超标近50倍

小米等5款手机壳含有毒有害物 苹果单项超标近50倍
2018年04月13日 13:05 新浪综合
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　　你用的手机壳安全吗？这5款手机壳被检出有毒有害物质

　　来源：深圳特区报　

　　记者：罗莉琼

　　你每天都在用的手机壳真的安全吗？12日，深圳市消委会发布手机保护套比较试验报告。报告显示，23款手机壳品质超出国际一流标准，在201项化学物质测试中，没有检出有毒有害化学物质，苹果、小米等5款手机壳检出了有毒有害物质，超出限值的有毒有害物质主要集中在多环芳烃、塑化剂、铅含量上。

　　本次比较试验由市消委会联合福田、宝安、盐田区消委会委托市品质消费研究院开展，共同对线上线下热卖的28个品牌30款手机壳进行了比较。根据消费者关心的化学问题，参考欧盟等标准，制定出最严苛的手机壳化学测试指标，对每款手机壳进行201项化学物质测试。测试发现，23款手机壳超出国际一流标准，没有检出有毒有害化学物质,占比近八成。2款手机壳检出限用有毒有害化学物质，但检出值在标准允许范围内。

　　5款手机壳被检出有毒有害化学物质，含量超出限值要求，均为不透明保护套。其中，苹果手机壳多环芳烃含量为94mk/kg，超出标准单项限值近50倍。小米手机壳增塑剂含量为0.17%，超出了限值(0.1%)要求。跃宁手机壳多项化学测试结果超出标准限值，其中透明粉色水钻中的铅含量超出标准限值1550倍。

（记者 罗莉琼)
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