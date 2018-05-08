酷派起诉小米专利侵权，要求后者停售多款手机

国产手机老牌厂商酷派公司宣布，对小米科技有限公司侵犯其多项发明专利提起侵权诉讼和行政处理请求，目前已向深圳市中级人民法院提出申请裁定被告停止侵犯专利权的行为。本次侵权产品包括红米Note4X、小米6、小米Max2、小米Note3、小米5X共五款热门手机型号。

5月4日酷派集团公告称，公司接到公司附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（‘诉讼原告’）通知，由于小米通讯技术有限公司（‘诉讼被告一’）及小米科技有限责任公司（‘诉讼被告二’）在收到诉讼诉状后继续实施侵权行为，诉讼原告近日向深圳市中级人民法院提出申请，请求法院裁定诉讼被告一及诉讼被告二立即停止侵犯专利权的行为，即，请求法院裁定诉讼被告一立即停止生产、销售和许诺销售、诉讼被告二立即停止销售和许诺销售红米Note 4X、小米6、小米Max2、小米Note3和小米5X型号手机产品。

今年一月份，酷派发布公告称，其附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司因与小米之间的发明专利权纠纷，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，并于2018年1月26日收到共计六件案件的《受理案件通知书》。小米方面对此回应称，尚未收到任何起诉文件、侵权事实不明确。