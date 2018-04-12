华为新奢侈品手机评测：价格依然贵 但科技含量不低

自Mate 9开始，华为尝试跟保时捷设计合作，联合制造手机产品，在最初两年，双方合作的结果还只是一个打着HUAWEI+保时捷设计logo的特殊配色款式。发展到第三年，这种情况有了一点变化——在3月底的巴黎发布会上，除了主角P20系列，还有一款名叫“HUAWEI Mate RS 保时捷设计”的产品（后文简称Mate RS）。

HUAWEI Mate RS 保时捷设计

这是主打时尚的P系列和主打商务的Mate系列首次同台，经历两代磨合之后，华为似乎明确要打造一款站在科技+奢侈品交叉点的产品 ，这也是这款手机最值得关注的地方。

先说定位，这是理解Mate RS的前提。

中国手机市场竞争很激烈，每周都有旗舰发布意味着会有无数产品供用户选择。厂商要吸引用户，最易行的做法就是想要什么给什么，再加上一个相对低廉的价格。

这做法让用户获得产品的成本降低了，也让厂商能快速扩大用户量，是依靠互联网起家的厂商们成功秘诀之一。对用户来说，花更少的钱买更好的产品绝对是好事。

但这模式影响的是互联网以及年轻人群，另外还有一些人，并不在追求性价比的人群范围。这情形大约等于买一身西装要配块手表，看了一圈，周围只有卡西欧和斯沃琪卖。

所以才有了Vertu、三星W系列或后来的模仿者8848等，他们的第一任务不是性价比，而是给那些穿正装的人提供一款适合他们的手机。

这句话看起来容易，做起来难，根本原因是手机和奢侈品恰好站在两个消费极端，一边是电子产品快速更新迭代，另一边是“一颗永流传”式的长期价值体现。

Vertu并不是成功的例子，他们没有处理好这对矛盾，将天平过于向奢侈品那端倾斜，堆造出了一些镶着宝石与真皮的珠宝而不是手机，没有太多关注电子产品的科技属性，这种缺点在智能手机普及时代暴露无遗。

这是Mate RS要解决的问题。它定位的用户群是给精英阶层用户，要做的，则是一款站在“电子设备”和“奢侈品”交集上的产品。

在理解它要做给谁的之后，再开始谈配置。

处理器是四核还是八核不是这个用户群最关注的地方，但电子设备也避不开谈配置、跑分、或是摄像头好坏。过于轻视的结果就是Vertu，即便短期内能hold住一部分土豪，但看长期走势，不符合“手机”这种产品本身使用价值的东西，即便是黄金机身，前提也永远是“好用”。

华为在技术上的全面是“好用”的前提，也是Mate RS值得说的地方。它在外观用料上很克制，但考究；同时在硬件配置方面可说是疯狂堆料达到行业顶级水准。华为把自己能有的最好屏幕，处理器，传感器和结构设计都拿了出来，毫无保留的放在了Mate RS身上。

于是，这款定位奢华的手机，反倒成了华为目前硬件配置最好的产品。

以解锁为例，Mate RS就有三种：屏内指纹，背后指纹，以及人脸解锁。

根据官方说法，Mate RS是业界首款在曲面屏上实现屏内指纹的智能手机。Mate RS也成了华为旗下首款屏内指纹手机，而且是曲面OLED；对比非曲面OLED，屏内指纹在工艺上更复杂。

华为首款屏内指纹手机

屏内指纹还是新技术，实际体验会比背后指纹慢0.3秒左右，除了手指是按在玻璃上，跟常见背后识别没有明显区别。这个屏内指纹只是屏幕中下区域的一小块面积，华为做了一点软件优化：在手指距离屏幕1.5厘米左右时，屏内指纹图案会亮起，提示用户解锁位置。

应用方面，除了手机解锁和文件保密之类的，屏内指纹目前支持的第三方App还不多，只有支付宝，这是新硬件和生态之间不同步的问题，相信之后适配应用会逐渐多起来。

后背指纹也没有缺席

背后指纹与人脸解锁则是用户很熟悉的方案，也能适配更多场景和第三方App，Mate RS的设计者想要的正是这么一种情形：充满了“能有的全给你，喜欢哪种都可以”的思路。在保密功能设计上，Mate RS也切合了它的用户需求，例如可设置不同的解锁方式或不同的指纹，还能进入不同的隐私空间。

第二处能体现Mate RS技术含量的，是它的结构设计与散热技术。

先翻一下之前产品，去年HUAWEI Mate 10 保时捷设计机身三围是154.2x74.5x7.9毫米，屏幕为6英寸2160*1080分辨率，而到了这一代机身数据是152.9x72.5x8.5毫米，依然是6英寸屏幕，比例变化了，分辨率也上升到了2880*1440像素。

机身长宽减小，但内部零件更多了

屏幕尺寸一样，电池都是4000毫安时，不过屏幕比例变化像素密度也增加了，上下两部分都收窄，结果就是机身长宽反倒比之前更小了；虽说厚度增加了0.6毫米，但别忘了Mate RS是三镜头，还多了个屏内指纹模块，无线充电线圈，以及两个超线性扬声器扬声器。

为了在更小的机身里塞进更多零件，华为用了三明治结构的电路板堆叠方案，简单理解就是用盖楼的方式，把以前两间平房变成了一间二层楼房来省出面积，这办法跟iPhone X类似，让主板占地面积变小了，但发热也会更集中了。为了加快散热效率，Mate RS的设计团队将微胶囊相变散热技术用在了手机上。

手机行业目前还是被动散热为主，就这几毫米空间，像电脑那样安装风扇或水冷系统不现实。在骁龙810处理器疯狂发热那年，LG，诺基亚，三星甚至360（奇酷）都曾尝试在手机上加个铜管，内充液体导热，称为液态热管技术，有点水冷的意思。

水冷散热原理

相变材料散热是手机行业的新思路，从一相转变为另一相时放出热量（说简单一点冰转变成同温度的水的过程就是相变），相变胶囊化是将这种原理做成了更稳定的工业化产品。之前NASA曾在太空服里用过，用在手机上的方式是把相变散热胶囊微粒涂在了摄像头和芯片易发热部分，它们遇热变液态，温度降下来之后重新回到固态，在此过程中传递热量。

相变散热胶囊原理

这是Mate RS身上独一无二的技术点。根据华为的说法，相变散热胶囊同时存在于保时捷设计的无线快充充电底座上。作用同样是散热：无线快充会导致底座发热，降低无线快充的功率，三星无线座充是加风扇，华为则是涂散热胶囊。以此保证无线充电底座的输出功率。只是有点小遗憾，这个无线快充充电底座需要额外购买。

无线充电底座发热会降低功率，三星解决方案是风扇，华为是相变散热胶囊

第三个能体现在Mate RS技术实力的就是拍照了。

Mate RS跟华为P20系列一样用了麒麟970处理器，有Mate 10系列在前，这颗芯片的性能还是有所保证的。麒麟970这颗芯片内置独立的NPU单元，用来处理人工智能和机器学习的任务，其中一个关键场景就是AI拍照。

AI拍照让画面有了直观改善

自去年开始，手机拍照从拼参数+厂商调教到了机器参与时代，因为有自己的麒麟970芯片，华为入局算是比较早的。并且他们希望这个AI的用户能看到：在拍照时候有一个明显提示，告诉用户我识别出来你拍的东西。

几个月前的Mate 10可以识别出12种场景并做对应优化，如今已经升级到了19种。机器参与之后，等于加了个“外挂”，帮人类调节参数，目标无非是让手机拍照水准提升。它在Mate RS身上存在感很高：在将手机对准窗外蓝天的那一瞬间，屏幕上有大约零点几秒肉眼可见颜色调整。天空颜色更艳丽，适合分享到微博微信之类的地方。

当然，Mate RS也保留了专业那面，在手机端有手动的参数调整，虽说手机取代不了单反，但如果对摄影稍微有点研究的，愿意自己调整也可以。

AI也参与了防抖，华为称之为AIS，对用户来说则叫“超级夜拍”。

拍照时候轻微抖动会让照片变糊，此前目前厂商们的办法是用OIS进行防抖，主要是机械结构，效果很好，缺点则是镜头体积增大成本变高；华为的AIS是在此基础上的增强，它的镜头有OIS结构，华为又加上了AI判别能力，用多帧合成的方式，将没对焦的照片排除。

手持4秒曝光画面不糊

一个明显的例子是夜拍，以往拍这样曝光长达几秒的照片，手机必须放支架上，如今手持也行。我们手持这台Mate RS正常模式下可以支持4秒的曝光防抖（理论上超长曝光模式可以达到6秒）。之前专业摄影师（或者有摄影经验）的人才能做的事，如今小白随手一案就可以，典型的技术升级抹平人类学习案例。

总结：

Mate RS的任务很简单，平衡“Jewellery”和“Device”之间沟壑，给穿正装精英人群造个手机。从本质讲，这跟其他厂商给游戏玩家造个电脑没区别，只是特殊的定位和价格让它成了种特殊商品。

从Mate RS这个结果来看，华为和保时捷都还算克制，没有镶金带钻成为暴发户、配置不低、甚至成了华为手机（乃至安卓阵营）的最高水准，完成了科技+奢侈品合一的任务。

可以想象的是，在发布会后人仍会有不少关于它价格的争议，这种情况只会随着市场的成熟才能有所改观。小时候大家可能都觉得背印着变形金刚的书包出门很帅；但到了，如今有些人会选TUMI的双肩，有的人则买了阿迪和潮牌的合作款。时间以及人的经历，是所有问题的答案。

附：HUAWEI Mate RS 保时捷设计优缺点

优点：

1 精致的外观

2 优秀的硬件配置

缺点：

1 无线充电底座非标配