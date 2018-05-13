新浪科技> 创业> 小米递交招股书赴港上市专题 > 正文

小米“互联网公司”再求证：雷军的逻辑讲得通吗？

小米“互联网公司”再求证：雷军的逻辑讲得通吗？
2018年05月13日 07:52 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：经济观察报　

　　冯庆艳

　　小米IPO注定掀起一场“造富运动”，不过，市场给出的最新估值在600至700亿美元之间，而今年初市场传出投行认可的估值为2000亿美元。

　　面对资本市场的估值大考，小米试图给外界一个“独一无二”的企业印象。雷军在招股书前面的公开信里特别强调，“小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。”

　　那么，雷军给投资者讲述的小米公司的“互联网公司”的逻辑讲的通吗？

　　估值大考

　　在将小米生态链企业华米科技送上美国纽交所挂牌之后，短短不到三个月，小米选择于5月3日，向港交所递交了上市申请。

　　西南证券张刚对经济观察报分析到，小米很可能先H后A，小米赴港上市也是在香港上市规则改革落实的背景下实施的，目前小米的股权结构还不符合A股条件，何时成行，仍需观察。

　　时间回溯到两年前，雷军曾明确表态小米五年内不上市，而去年11月份，雷军称“会在业务比较舒服的时候上市。”紧接着，雷军频繁接触投行拟以2000亿美金的估值上市的消息传出。到今年初，小米召开了上市启动会。

　　不过，招股书披露前，市场还对小米预测了上市后短期内可达1000亿美金的估值，在短短几天后的5月10日，市场传出小米估值已经调低至600至700亿美金。

　　雷军近日强调，小米与苹果亚马逊商业模式截然不同。然而在孙燕彪看来，小米招股书与苹果此前的年度财报多有相似之处。

　　小米诞生8年来，一直被外界冠以“中国的苹果”的称呼，除了开发布会雷军衣着像乔布斯之外，苹果的精品路线、饥饿营销、软硬件融合生态、苹果线下零售店等都被小米在中国活学活用。

　　小米招股书显示，其营业收入和净利润结构以及发展轨迹等，均与苹果有相似之处。

　　其中，小米业务结构分为四部分：智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他。这与苹果iphone等硬件以及服务收入为主的业务结构颇为相似。

　　不仅如此，小米智能手机在2017年整个营收中占比70.3%，互联网服务占比8.6%，而且智能手机在2015、2016、2017三年来的占比是逐年下降的，分别依次为 80.4%、71.3%、70.3%，而互联网服务收入占比三年来分别依次为4.9%、9.6%、8.6%。

　　这与苹果iphone占营收大头，但近年来其占整个营收从高达70%降至如今的约55%，苹果服务收入占比逐年攀升的业绩曲线，大致吻合。

　　5月10日，苹果的总市值约为9209亿美元，市盈率为17.92倍，如以苹果为小米估值的参照物，“小米2017年营收收入为1146.25亿元，净利润仅53.62亿元，与苹果营业收入和净利润均并不在一个体量上，按照苹果市盈率来估值显然会在比较低的水平上，”一位证券公司分析师对经济观察报说，“所以小米会考量，性价比模式反而可以作为小米说服资本市场的一个优势，因为性价比更容易获得用户规模，再加上生态链和新零售的布局，国内来说，新零售可以参考京东，但由于京东之家是参照小米进行布局的，所以小米在估值上可以要求比京东要定的高些。”

　　招股书中写道，目前小米是全球第四大智能手机制造商，并且创造出众多智能硬件产品，其中多个品类销量第一。小米还建成了世界上最大的消费级IoT平台，连接了超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑）。2017年按连接数量计算，小米的消费级IoT硬件全球市场份额为1.7%，身后是苹果0.9%，亚马逊0.9%，三星0.7%和谷歌0.6%。

　　雷军在4月25日武汉召开的小米6x手机发布会上，宣布了以后每年硬件综合税后净利润率不超过5%的决定，在孙燕彪看来，雷军有两层用意，一是向资本市场喊话，我与苹果高毛利的商业模式不同，我坚持用性价比的利器来打败苹果，因为这更容易获取用户规模，二是市场营销策略，对消费者喊话，“我不赚你的钱，你买不买我的手机？”

　　以小米经调整利润53.62亿元（人民币．下同）计，700亿美元估值相当于82.8倍市盈率，仍远高于5月10日的腾讯（00700）43.8、阿里巴巴（BABA）48.9、百度（BIDU）25.1倍的市盈率。

　　西南证券张刚对记者说，他对于市场预测的700亿美元左右估值表示认同。但他也认为，硬件毛利率较低，市场状况不甚理想，市盈率均偏低，这也是小米强调自己是“互联网企业”的原因之一。

　　但是，一位手机相关企业高管则对经济观察报称，小米可能希望达到60-80倍的市盈率，但他个人认为，港交所的话，30-40倍市盈率比较合适，300-400亿美金估值可能比较靠谱，考虑到企业成长性也可以到500亿美金左右。

　　即使如此，小米此次IPO，仍然有可能打破2014年阿里巴巴250亿美元IPO的记录，成为至今规模最大的一次IPO。雷军预计今年下半年敲钟港交所。

　　争议5%背后

　　针对雷军的5%言论，同样为新零售代表的华为荣耀总裁赵明日前喊话说，“在中国能让综合硬件净利润率达到5%的硬件公司，是凤毛麟角。要是荣耀综合硬件净利润率达到5%，就已经很开心了。”

　　小米目前为全球第四大手机厂商，市场占有率为7.5%，仅次于三星、苹果和华为。

　　吃掉智能手机和互联网双风口红利过后，小米自2015年至2016年进入低谷期，“2013至2016年，苹果和三星利润之和超过了整个产业的全部，那意味着其他手机厂商基本都是亏损的，这两年才好一些。”一位手机业内人士告诉记者。

　　招股书显示，智能手机收入从2016年的488亿元增至去年的806亿元，销量分别依次为5540万台、9140万台，单台手机价位均在800-900元之间。可见，低端机依然是小米主要销售机型。

　　2017年小米触底回升的原因，在孙燕彪看来，一半是因为国内市场乐视、酷派等手机品牌的衰亡给小米增长提供了空间，一半则是小米在海外市场的扩张布局成效显著。

　　印度目前是小米手机第二大销售市场。竺帆咨询CEO黎剑对经济观察报分析，主打机型红米的定位非常适合印度市场；小米在印度没有之前的“屌丝”品牌形象，没有品牌包袱；印度电商平台亚马逊和Flipkart的激烈竞争简介促成了小米在线销售的暴涨。

　　小米硬件收入占比在70%左右，缘何雷军还强调公司是“互联网公司”？

　　某不愿具名的手机企业CEO对记者说，虽然小米收入以硬件为主，但小米仍然有互联网企业的属性，不仅体现在智能硬件的整合上，还有营销方式的创新上。

　　“苹果iPhone6发布时，股价仅97美元左右，iPhone7时，108美元左右，iPhone8并没有大的创新，到i-Phone　x时股价已经飙升到160多美元了，从iphone6到x股价涨了60多美元，这跟硬件几乎没有多大关系，主要是市场按照苹果的互联网收入和净利润上升对其的估价，”孙燕彪说。

　　似乎小米也意识到这一点，小米招股书中专门有一段介绍其miui系统用户规模以及互联网收入规模。

　　小米招股书显示，miui系统月活用户超过1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。2015年、2016年、2017年，小米互联网服务收入分别为32.4亿元、65.4亿元、98.9亿元，年复合增长率达74.7%。2015年、2016年、2017年，小米互联网服务毛利分别为20.8亿元、42.1亿元、59.6亿元，年复合增长率69.3%。

　　另外一位手机企业高管对经济观察报强调，中国特色的手机，其实是通过软硬件赚钱的，盈利的大头在互联网服务收入上。如果硬件综合税后净利润率能有5%已经很高了，小米招股书显示，去年移动互联网收入近99亿元，在整个盈利中占的比例很大了，这部分收入不同于硬件，要抛去研发、生产、销售等各个环节的成本，它除了人工成本其他几乎都是利润。而且会随着手机销售增量一起增长。

　　“据我所知，互联网服务收入，OPPO、vivo能有30多亿元一年，华为更高一些，金立一年也有十几亿元，”这位企业高管补充道。

　　经济观察报记者从上述高管处了解到，手机的互联网服务收入包括六部分，软件商店的下载付费、预装APP收入、电商分成、广告收入、按照消费额付费的电商收入，最后一个也是最大的收入来源，即游戏分成，去年小米线上游戏营运收入实现25.46亿元，占整个互联网服务收入的四分之一以上。

　　关联交易

　　作为小米生态链企业，华米科技成功赴纽交所上市，作为小米上游ODM厂商龙旗科技IPO却折戟了，在今年1月3日，证监会发审委过会审核龙旗科技被否。

　　孙燕彪对经济观察报说，龙旗科技IPO过会被否，跟小米的关联交易有关。

　　公开资料显示，2015年小米系入股龙旗科技，持股比例达20%，小米系入股后，同龙旗科技之间的关联交易持续上升，2017年1-6月营收占比更是达到12.20%，为龙旗科技第二大客户。

　　数据显示，自2014年至2017年上半年，龙旗科技的毛利率几乎仅为同行业可比公司的一半左右，更是跟天珑移动这种高达20%左右毛利率的企业相差甚远。

　　证监会反馈意见称，报告期内关联交易较多，小米作为其客户兼公司股东的关联方，是过会被否的一大原因。除已披露的相关合作协议外，两者间是否还有其他利益安排，是否存在利益输送情形，并说明是否存在其他客户为关联方情形，尚不得而知。

　　招股书显示，小米集团有着包括峰米科技、米物科技、纯米电子等数十家联营公司，不少都为小米的生态链企业以及上游ODM企业。“很多都是顺为资本投资的，”一位手机相关企业副总裁说。

　　招股书里提到，小米集团与关联方的年末结余为，应收关联方（包括集团的联营公司和雷军的联营公司）贸易款项，2017年约为1.89亿元，2016年约为1.48亿元，2015年约为1317.7万元；而集团应付关联方（包括集团的联营公司和雷军的联营公司）贸易款项，2017年、2016年、2015年，分别依次约为32亿元、20.8亿元、7.9亿元，可见集团应付关联方贸易款是逐年增加的，而且增加比例较高。

　　“雷军战略眼光还是挺长远的，他瞄准的是5G时代的物联网时代，不是手机而是智能终端，”一位手机相关企业副总裁告诉记者。

　　一位加盟小米零售店的消费电子代理商对记者表示，由于小米对商品的销售价格有定价权，小米手机仅给代理商留了5个点左右的价格空间，导致销售小米产品利润微薄或者不赚钱。小米生态链产品的价格空间会高些，达到10个点左右，但生态链产品销量目前并不太大。

　　但孙燕彪认为，雷军布局了8年，发现布局的生态圈越来越大，必须走上市这条路，才能化解继续扩张过程中的资金流难题。

　　小米此次上市计划募资100亿美金左右。

　　VIE架构的小米离岸公司Xiaomi Corp.注册地在开曼群岛。招股书披露，执行董事、董事会主席兼首席执行官雷军持股31.4%，如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池，则雷军的持股比例为28%；通过双重股权架构，雷军的表决权比例超过50%，为小米集团的实际控股股东。

　　经济观察报记者多方采访小米官方，以及发采访提纲给雷军本人，均未得到有效回复。且小米官方表示，目前处于上市前静默期，不便接受采访。

我要反馈
相关专题： 小米递交招股书赴港上市
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有