财富评小米估值调低原因：过度乐观 科技股不景气

新浪科技讯 北京时间5月9日上午消息，小米准备在香港IPO，这起IPO交易可能是近4年来规模最大的。不过外媒报道称，小米已经将估值调低。

上周，彭博报道称小米的目标估值是1000亿美元。但是根据《华尔街日报》的报道，小米现在将目标估值定在800-900亿美元。

为什么会调低呢？原因可能有两个：

第一个原因：过度乐观

小米超过90%的营收来自于硬件销售，一些人批评说，小米最初定下的目标估值有点过于乐观。

众所周知，智能手机是小米最著名的产品，小米却将自己标榜成互联网公司，就像阿里巴巴、腾讯一样。但从业务角度来看，它并不是互联网公司，至少现在还不是。小米需要继续花时间说服投资者，让他们相信自己能顺利转型，先是销售大量手机，然后从相关服务中获得巨额利润，就像苹果模式一样。

第二个原因：科技股不容乐观

为什么降低估值？可能只是因为今年科技股整体出现下滑。

Sanford C. Bernstein分析师马克·纽曼（Sanford C. Bernstein）接受采访时指出，新的目标估值仍然与互联网企业估值处在相同水平，远高于硬件企业的估值。

什么时候正式IPO？目前还没有确定，不过《华尔街日报》报道称，未来几个月就会进行。(德克)