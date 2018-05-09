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财富评小米估值调低原因：过度乐观 科技股不景气

财富评小米估值调低原因：过度乐观 科技股不景气
2018年05月09日 14:06 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月9日上午消息，小米准备在香港IPO，这起IPO交易可能是近4年来规模最大的。不过外媒报道称，小米已经将估值调低。

　　上周，彭博报道称小米的目标估值是1000亿美元。但是根据《华尔街日报》的报道，小米现在将目标估值定在800-900亿美元。

　　为什么会调低呢？原因可能有两个：

　　第一个原因：过度乐观

　　小米超过90%的营收来自于硬件销售，一些人批评说，小米最初定下的目标估值有点过于乐观。

　　众所周知，智能手机是小米最著名的产品，小米却将自己标榜成互联网公司，就像阿里巴巴腾讯一样。但从业务角度来看，它并不是互联网公司，至少现在还不是。小米需要继续花时间说服投资者，让他们相信自己能顺利转型，先是销售大量手机，然后从相关服务中获得巨额利润，就像苹果模式一样。

　　第二个原因：科技股不容乐观

　　为什么降低估值？可能只是因为今年科技股整体出现下滑。

　　Sanford C. Bernstein分析师马克·纽曼（Sanford C. Bernstein）接受采访时指出，新的目标估值仍然与互联网企业估值处在相同水平，远高于硬件企业的估值。

　　什么时候正式IPO？目前还没有确定，不过《华尔街日报》报道称，未来几个月就会进行。(德克)

小米科技股估值
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